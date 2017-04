Vor 16 Monaten starben 130 Menschen bei den Terroranschlägen von Paris. Werke französischer Künstler dazu sind nun erstmals außerhalb von Paris zu sehen: im Marburger Rathaus.

Einschusslöcher, ein dunkler Sarg, vermummte Personen mit Waffen, ein tanzendes Paar aus Skeletten: 60 Ausstellungsstücke im Marburger Rathaus zeigen, wie Terror alles auf den Kopf stellen kann. Aber sie bringen auch zum Ausdruck, dass es weiter geht. Trotz und Mut kommen in ihnen genauso vor wie Trauer und Ohnmacht.

Weitere Informationen Der Anschlag auf die Konzerthalle Bataclan Bei dem islamistisch motivierten Anschlag auf die Konzerthalle am Boulevard Voltaire am 13. November 2015 waren 90 Menschen getötet worden, insgesamt starben in der Stadt an verschiedenen Orten 130 Menschen, rund 200 wurden verletzt. Nach dem Attentat hatten 100 Pariser Künstler ein altes Plakat des "Bataclan" aus dem Jahr 1965 bearbeitet. Die Bilder waren bis November vergangenen Jahres in einer Galerie gegenüber dem Kulturzentrum zu sehen. Ende der weiteren Informationen

Rund 100 Pariser Künstler hatten sich im vergangenen November zum ersten Jahrestag der Terroranschlägen von Paris dezent, comic- und collagenhaft, aber auch abstrakt und im Pop-Art Stil mit den Morden auseinander gesetzt, indem sie ein altes Plakat der Konzerthalle Bataclan, in der 90 Menschen starben, als Vorlage nahmen. Seit Sonntag sind ihre Werke zum ersten Mal außerhalb von Paris zu sehen.

Mitarbeiterin holte Ausstellung aus Paris

Unter den Exponaten finden sich neben Werken Stars der Pariser Kunstszene Arbeiten von unbekannten Künstlern oder Betroffenen des Anschlags. Einige Angehörige oder verletzte Opfer haben ebenfalls Werke beigesteuert , um ihre Gefühle auszudrücken.

Dass die Ausstellung nach Marburg kommt, ist einem Zufall zu verdanken. Eine Mitarbeiterin des städtischen Fachbereichs Kultur sah sich die Ausstellung bei einem Paris-Besuch an und lernte eine der Künstlerinnen kennen. Diese fragte dann kurzerhand, ob sie die Ausstellung nicht in Marburg zeigen wolle.

Was macht der Terror mit den Menschen?

Parallel zur Ausstellung hat die Stadt Marburg ein Rahmenprogramm gestaltet, das Raum für Diskussionen bietet. Es geht um Religionsfreiheit, Toleranz und den Umgang mit Terror. Am Montag hält der Marburger Sozialpsychologe Professor Ulrich Wagner einen Vortrag zum Thema "Bataclan, Breitscheidplatz und wir". Er beleuchtet, welche Auswirkungen solche Attentate auf Menschen haben und wie sie damit umgehen können.

Ein vom Ausländerbeirat organisiertes Erzählcafé stellt Projekte vor, die den interkulturellen Dialog fördern. Den Abschluss macht ein Vortrag mit Diskussionsrunde am 25. April, bei der es um die Situation der Christen in Syrien, im Irak und in der Türkei geht. Die Stadt möchte damit Impulse geben, wie jeder ein Zeichen gegen Angst und Terror setzen kann.

Weitere Informationen Ausstellung im Rathaus Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 18 Uhr, an Tagen mit Begleitveranstaltungen bis 19 Uhr. Ende der weiteren Informationen

