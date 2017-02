Luther und Europa, Luther und Hexen, Luther und die Juden - zum Reformationsjubiläum gibt es zahlreiche Ausstellungen, die den Reformator aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. In den Sommermonaten wird Luther mancherorts zum Bühnenspektakel.

Die Schau fremde.heimat.bibel läuft schon seit einigen Monaten im Bibelhaus Frankfurt und wird auch noch das ganze Jahr zu sehen sein. Zum Reformationsjubiläum wurde sie mit weiteren Exponaten angereichert. Die interaktive Ausstellung gibt einen Überblick über die Reformation in den vergangenen fünf Jahrhunderten. Zu sehen sind wertvolle Drucke und Autographen. Dazu gehören neben der Wartburgübersetzung Martin Luthers von 1522 im Original weitere Erstdrucke der Reformationszeit von Luther bis Calvin.

Cover eines amharischen Gebetsbuchs Bild © Bibelhaus Frankfurt

Rasch den großen Farbdrucker angeworfen und fertig ist die Bilderschau. "#HereIstand. Martin Luther, die Reformation und ihre Folgen" heißt die Plakatausstellung, die bis zum 31. Oktober in der Martinskirche in Bad Hersfeld gezeigt wird. 30 Poster stellen den Reformator und sein Wirken vor. Luther nutzte die modernen Medien seiner Zeit. Was liegt also näher, als im Sinne Luthers eine Ausstellung zu konzipieren , die aus Infografiken besteht und über das Internet verbreitet wird. Die Schau kann täglich nach Anmeldung (06621-2801) besichtigt werden.

Ausschnitt zum Werbeplakat für die Ausstellung "HereIstand" Bild © here-i-stand.com

Unter dem Titel "Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten" zeigt die Offenbacher Stadtkirche bis zum 25. Februar alte und neue Bildnisse des Reformators. Luther gehört zu den am häufigsten dargestellten Personen der deutschen Historie. Bereits zu seinen Lebzeiten entstanden von ihm rund 500 Gemälde. Die gezeigten 40 Lutherbilder auf 15 Tafeln spannen einen Bogen vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Titelbild der Ausstellung Lutherbilder im Wandel der Zeit Bild © EKHN

Martin Luther war nicht nur ein genialer theologischer Denker, Liederdichter und mutiger Reformator der Kirche, sondern auch ein antijüdischer Kirchenmann. Zwar wechselte die Tonlage im Laufe seines Lebens, doch seine Grundhaltung blieb bestehen. Für ihn waren Juden die größten Feinde des Christentums. Die Wanderausstellung "Ertragen können wir sie nicht - Luther und die Juden" regt zur Auseinandersetzung mit Luthers Judenfeindschaft an. Zu sehen ist die Schau bis zum 28. Februar in der ehemaligen Synagoge, Steinstraße 10, Großkrotzenburg (Main-Kinzig) und bis zum 3. März in Wiesbaden, Aktives Haus, Spiegelgasse 11.

Eine als "Judensau" bezeichnete mittelalterliche Schmähskulptur an der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg - wie Gemeinden heute damit umgehen erläutert die Schau "Luther und die Juden". Bild © picture-alliance/dpa

Die Ideen der Reformation veränderten die Bildungslandschaft und führten zeitweise zu einer Bildungskrise. In Hessen kam es zur Gründung der weltweit ersten protestantischen Universität, der Erfindung der Konfirmation und der Einrichtung neuer Schulen. Die Schau "#Bildungsereignis Reformation!" zeigt vom 6. Mai bis 31. Oktober im Landgrafenschloss Marburg die Wechselwirkungen von Reformation und Bildung.

Landgrafenschloss Marburg - Ort der Ausstellung "#Bildungsereignis Reformation!" Bild © picture-alliance/dpa

Luther hat die Welt verändert. Was verändert sie heute und welche Rolle haben Künstler dabei? Diesen Fragen spürt die Schau "Luther und die Avantgarde" (19. Mai bis 17. September) in der Karlskirche Kassel nach. Rund 60 internationale Künstler setzen sich mit Gedanken der Reformation auseinander, die bis heute nicht an Aktualität verloren haben und zeigen ihre Arbeiten in Kassel, Berlin und Wittenberg. In Kassel sind Einzelpräsentationen der indischen Künstlerin Shilpa Gupta und des Berliner Künstlers Thomas Kilpper zu sehen.

Bild © luther-avantgarde.de

Das Hessische Landestheater Marburg bietet vor dem Rathaus (2. bis 18. Juni) das von Marc Becker inszenierte Spektakel "Luther" über Leben und Wirken des Reformators. Schauspiel, Spaß, Spott und Musik. Denn wir wissen schließlich: Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz.

Bild © Hessisches Landestheater Marburg

Intendant Dieter Wedel bringt bei den Bad Hersfelder Festspielen das Theaterstück "Martin Luther - Der Anschlag" auf die Bühne (23. Juni bis 20. August). Das Stück über den Reformator soll ein Spektakel werden, verspricht Wedel, der fünf verschiedene Schauspieler als Lutherdarsteller einplant. Bei Luther seien die Widersprüche so gewaltig, so scheinbar unvereinbar, dass man den Eindruck habe, immer wieder verschiedenen Luthers zu begegnen, begründete Wedel die verschiedenen Besetzungen.

Impression von der Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele 2016 Bild © picture-alliance/dpa

Für das Team der Waldbühne Niederelsungen in Wolfhagen (Kassel) werden die Luther-Aufführungen (24. Juni bis 2. September) ein großer Erfolg. Das steht schon Monate vor der Premiere fest, denn bereits Ende Januar waren mehr als 10.000 Karten vorbestellt. "Bei uns erwartet Sie keine geschichtliche Lehrstunde über Luther und die Entstehung der Reformation. Sie erleben die spannende Geschichte eines außergewöhnlichen Mannes und seiner Zeit", verspricht die Spielgemeinschaft Waldbühne.

Bild © Waldbühne Niederelsungen

Die Wanderausstellung "Luther und Europa" ist etwas für Geschichtsinteressierte. Die Schau des Staatsarchivs Marburg rückt die Landgrafschaft Hessen als Kernland der Reformation in den Fokus. Landgraf Philipp von Hessen führte nicht nur als einer der ersten den neuen evangelischen Glauben in seinem Land ein, sondern agiert als europäischer Mittler im Reformationszeitalter. Die Schau ist in der Stadtkirche Homberg/Efze (13. bis 28. August) und in der Stadtkirche Wolfhagen (31. August bis 28. September) zu sehen.

Logo zur Ausstellung "Luther und Europa" Bild © Hessisches Staatsarchiv Marburg

Luther war davon überzeugt, dass es Hexen gibt, die durch ihre Zauberei Menschen, Vieh und Ernte schädigen konnten. Er forderte "... die weisen Frauen sollen getötet werden" und "ich will der Erste sein, der Feuer an sie legt". Für die Schau "KreuzFeuer" haben vier Künstler sich mit dem Thema "Luther und die Hexen" befasst und schlagen den Bogen in die Gegenwart. Auch heute noch kann Auflehnung gegen Normen zu einem "Scheiterhaufen" werden, so die Botschaft. Zu sehen ist die Ausstellung in der Brüder-Grimm-Stube in Marburg vom 22. September bis 15. Oktober.