Komisches in der Caricatura Kassel, kluge Spielereien im Mathematikum Gießen und eine überraschende Nolde-Schau in Wiesbaden - der Ausstellungsfrühling verspricht heiter zu werden. Welche Schauen starten sonst noch? Hier unsere Übersicht.

April | Mai | Juni

Das Museum Wiesbaden präsentiert vom 30. April bis 9. Juli eine Emil-Nolde-Schau mit dem Titel "Die Grotesken", die allerhand Überraschendes birgt. Seine Südsee-Bilder und Blumenlandschaften sind bekannt. Das Phantastische und das Groteske sind allerdings mindestens ebenso sehenswert. Gezeigt werden etwa 30 Gemälde und 80 Werke auf Papier, die zum Teil noch nie öffentlich zu sehen waren.

Emil Nolde, Frühmorgenflug, 1940 Bild © Nolde Stiftung Seebüll

"Fotografien werden Bilder" heißt die Schau im Frankfurter Städel Museum , die sich vom 27. April bis 13. August den Schülern der legendären "Becher-Klassen" an der Düsseldorfer Kunstakademie widmet. Sie haben die Fotografie in den 1990er-Jahren international wesentlich geprägt und der künstlerischen Fotografie einen neuen Stellenwert gegeben. Gezeigt werden über 150 teils großformatige Arbeiten.

Andreas Gursky "Charles de Gaulle", 1992 Bild © Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Unter dem Titel " ... denk mal an ..." haben die Schwestern Christine und Irene Hohenbüchler Porträts von Ehrenamtlichen gefertigt, die sich für die Betreuung von Flüchtlingen einsetzen. Gezeigt werden die Arbeiten in der Schau "Dialoge 06. Human Network" (21. April bis 3. September) im Hessischen Landesmuseum Darmstadt .

Christine und Irene Hohenbüchler Aus der Serie "... denk mal an..." Bild © VG Bild-Kunst Bonn 2016

Zehn Jahre lang war die Sonde "Rosetta" unterwegs zum Kometen "67P/Tschurjumow-Gerassimenko". 2014 setzte sie ihre Landesonde "Philae" ab, im September 2016 ging auch Rosetta auf dem Kometen nieder - das Ende einer erfolgreichen Weltraummission. Das Hessische Landesmuseum Darmstadt zeigt vom 28. April bis 27. August Modelle der Sonden und beleuchtet das einzigartige Weltraumabenteuer. Meteoritenfunde geben Einblick in die Zusammensetzung unseres Sonnensystems.

Rosetta im Anflug auf den Zielkometen Bild © ESA

Spielen macht Spaß, führt Menschen zusammen und bietet Unterhaltung für alle Altersgruppen. Das Mathematikum Gießen zeigt vom 31. März bis 4. Juni die Sonderausstellung "Spiele(n) neu denken". An zahlreichen Stationen und Spielskulpturen können die Besucher experimentieren, ihr Geschick beweisen und ihre Kreativität ausleben.

Spielerisch Mathematik und Naturwissenschaften begreifen - das kann man im Mathematikum Gießen. Bild © Mathematikum Gießen

Essen hält Leib und Seele zusammen und das wussten schon die Kelten. "Das Tischlein deckt sich" heißt die Sonderausstellung (28. April bis 17. September) in der Keltenwelt am Glauberg , die sich um Ernährung bei den Kelten dreht. Was kam vor 2.500 Jahren auf den Tisch? Neue Funde von Pflanzen, Tier- und sogar Menschenknochen geben darüber Auskunft.

Getreide und Hülsenfrüchte sicherten vor 2.500 Jahren die Ernährung der Bevölkerung des Glaubergs. Bild © Keltenwelt am Glauberg

Das Museum für Moderne Kunst Frankfurt präsentiert im MMK1 eine umfassende Retrospektive der US-amerikanischen Künstlerin Carolee Schneemann. Als Pionierin der Performance-Kunst hat Schneemann Geschichte geschrieben. Gezeigt werden neben Schneemanns berühmtesten Werken auch solche Arbeiten, die noch nie oder selten zu sehen waren (31. Mai bis 24. September).

Bild © Museum für Moderne Kunst / Carolee Schneemann

"Heterophonie" heißt die Schau in den Opelvillen Rüsselsheim (26. April bis 2. Juli), für die die Künstlerin Tamara Grcic eine Arbeit entwickelt hat, die einen direkten Bezug zu Rüsselsheim hat. Heterophonie, das bedeutet Vielstimmigkeit, Verschiedenklang. Aus über 100 Nationalitäten setzt sich die Bevölkerung der Stadt zusammen - in Grcics Arbeit sollen sich die Unterschiede mischen und eine offene Vielfalt entstehen.

Seit 25 Jahren gibt es am Blauen See in Kassel den Künstlerfriedhof, auf dem sich Künstler noch zu Lebzeiten ein eigenes Grabmal gestalten können. Das Gesamtkunstwerk, von Harry Kramer als "work in progress" initiiert, ist eine vorausschauende Inszenierung des eigenen Abschieds. Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel nimmt das Jubiläum zum Anlass für die Schau "Lively passings" (Mai 2017 bis September 2017).

Künstlernekropole Kassel - das aus Stahlplatten bestehende Grabmal des Künstlers Ugo Dossi. Bild © picture-alliance/dpa

Halali! Eine Sonderausstellung im Schloss Fasanerie in Fulda dreht sich vom 13. Mai bis 5. November 2017 um die Höfische Jagd in Hessen. Die diente den Landesherren in Kassel und Darmstadt in ihren prächtigen Jagdschlössern nicht nur als Zeitvertreib und Vergnügen. Vielmehr war sie als prachtvolle Inszenierung ein Instrument der Politik und der Disziplinierung von niedrigem Adel und Untertanen.

Johann Heinrich Tischbein: "Hirschjagd in der Karlsaue" (1766) Bild © Kulturstiftung des Hauses Hessen

Mit einer Schau über die Faszination des Picknickens "Picknick-Zeit" (6. Mai bis 17. September) lockt das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Gemeinsames Speisen in der Natur - das mochten schon die alten Griechen. Mit Erfindung des Picknick-Korbs im England des 19. Jahrhunderts wurde das Mahl im Freien zum gesellschaftlichen Ereignis. Mit Events im angrenzenden Metzlerpark können die Besucher sich auf einen leckeren Picknicksommer freuen.

Picknick bei der Royal Henley Regatta, 2016 Bild © Julian Gerchow

"Von wegen flach!" Das Klingspormuseum Offenbach zeigt vom 4. Mai bis 9. Juli Meisterwerke der Lithografie aus den Sammlungen der Stadt Offenbach. Die Schau zeigt Werke vom Impressionismus über den Wiener Jugendstil bis hin zur Pop Art aus eigenen Beständen. Zu sehen sind Meisterwerke unter anderen von Henri de Toulouse-Lautrec, Max Slevogt, Ernst Barlach, Pablo Picasso, Joan Miro und Andy Warhol.

Antoni Tapies. La clau del foc. 1973 Bild © Klingspor-Museum Offenbach

Die Gruppenausstellung "Planet 9" (30. Mai bis 27. August 2017) in der Kunsthalle Darmstadt verspricht ein Feuerwerk der visuellen Künste in Kooperation mit Theater, Musik, Film und Literatur zu werden. Wochenweise wird sich die Präsentation in der Kunsthalle verändern, deren Einzelkunstwerke dem Motiv "Planet 9" folgen. Die These von der Existenz eines massereichen Planeten am Rand unseres Sonnensystems bietet Raum für künstlerisches Schaffen und die meisten der Arbeiten entstehen extra für die Ausstellung in Darmstadt.

Regina Silveira, Touch, 2017, Computersimulation Bild © Regina Silveira

Das Museum Wiesbaden präsentiert vom 12. Mai bis 16. Juli eine große Einzelausstellung mit Werken von David Rabinowitch. Unter dem Titel "The Construction of Vision" sind seine frühen Arbeiten auf Papier und ausgewählte Skulpturen aus der Zeit von 1964 bis 1975 zu sehen.

David Rabinowitch, Sided plane in 8 masses & 3 Scales, 1973 Bild © David Rabinowitch

Eisenbahnfreunde sollten sich die Fotodokumentation "Die Vogelsbergbahn zwischen Lauterbach und Stockheim" (28. Mai bis 3. Dezember), im Freilichtmuseum Hessenpark nicht entgehen lassen. Die Wetterauer Eisenbahn-Fotografen Wilfried Kohlmeier und Ernst Bäppler haben ein Kaleidoskop an Bildern der einstigen Vogelsbergbahn von 1940 bis 1983 zusammengetragen.

Schwarz-Weiß-Aufnahme aus der Fotoausstellung zur Vogelsbergbahn Bild © Freilichtmuseum Hessenpark

Die Welt der zeitgenössischen Kunst trifft sich vom 10. Juni bis 17. September 2017 auf der documenta in Kassel. In zahlreichen Ausstellungen werden das Fridericianum und viele weitere Standorte in Kassel bespielt. Für ein erstes großes Kunstwerk, das "Parthenon der Bücher", das auf dem Friedrichsplatz entstehen wird, sammelt die Künstlerin Marta Minujin Bücher.

Friedens-Agora der Künstlerin Marta Minujín aus 25.000 Büchern in Buenos Aires (2013) Bild © picture-alliance/dpa

Lange bevor "Bad Painting" ein zentrales Anliegen der zeitgenössischen Kunst wurde, verletzte Peter Saul ganz bewusst den guten Geschmack. Ab den späten 50er-Jahren hat der US-Amerikaner ein Crossover aus Pop Art, Surrealismus, Expressionismus und Cartoon Culture entwickelt. Erstmals in Europa präsentiert die Schirn Kunsthalle Frankfurt einen umfassenden Überblick (2. Juni bis 3. September).

Peter Saul, Saigon, 1967, Whitney Museum of American Art Bild © Peter Saul Foto: Sheldon C. Collins

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt ist im Besitz außergewöhnlicher französischer Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts. Im Louvre in Paris waren die Zeichnungen auch schon vor einigen Jahren zu sehen. Erstmals werden die Blätter nun auch in Darmstadt gezeigt in der Schau "Höhepunkte der französischen Zeichenkunst vom 16. bis 18. Jahrhundert" (8. Juni bis 3. September 2017).

Antoine Denis Chaudet "Derjenige, der gibt, bekommt es von Gott zurück" Bild © Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Es ist eine schöne Tradition, dass die Caricatura in Kassel in documenta-Jahren ihre ebenfalls durchnummerierte Schau "caricatura" an den Start bringt. In diesem Jahr heißt es also "caricatura 7 - Systemfehler" (3. Juni bis 17. September 2017). Besprochen werden "weltpolitische Empfehlungen der Komischen Kunst".

"Globalisierungsgegner" von Harm Bengen Bild © Harm Bengen/Caricatura

"Kartografie der Träume" heißt die Schau im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt (3. Juni bis 15. Oktober), die Arbeiten des französischen Comic-Zeichners Marc-Antoine Mathieu aus den vergangenen 30 Jahren zeigt. Ausgestellt werden Schwarz-Weiß-Arbeiten, in denen er sich mit den Themen Traum und Wirklichkeit, Allmacht und Ohnmacht und die Frage nach Gott beschäftigt.

Arbeiten von Marc-Antoine Mathieu mit dem Titel "Richtung" Bild © Reprodukt und Marc-Antoine Mathieu

Pilze bestimmen unser Leben, meist jedoch von uns unbemerkt. Während Steinpilz und Pfifferling auf dem Teller gerne gesehen sind, lösen Schimmelpilze weniger Begeisterung aus. Die Ausstellung "Pilze. Nahrung, Gift und Mythen" (11. Juni bis 5. August 2017) im Museum Wiesbaden stellt über 1.000 Pilze vor und liefert ein faszinierendes Bild der Vielfalt an Farben, Formen und Lebensweisen.

Pilz Amanita echinocephala Bild © Museum Wiesbaden/Bernd Fickert

Tauben, Regenbogenfarben, mit Blumen geschmückte Gewehre - die Darstellung von Frieden stützt sich meist auf gängige Klischees. In der Gruppenausstellung "Peace" (30. Juni bis 24. September) geht die Schirn Kunsthalle Frankfurt einen anderen Weg und stellt die Frage: Wie geht eigentlich Frieden? Zur Schau sind zahlreiche Live-Events, Konzerte und Kochsessions geplant.

Peace, Timur Si-Qin, "Visit Mirrorscape 2016" Bild © Timur Si-Qin

Spieglein, Spieglein an der Wand ... In der Schau "SUR/'FACE. Spiegel" (24. Juni bis 31. Oktober) im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt dreht sich alles um Spiegelungen. Gezeigt werden Designobjekte aber auch Werke von Andy Warhol oder Heimo Zobernig.

Karen Chekerdjian, Object 04 D - E - F, 2009 Bild © Karen Chekerdjian Studio, Foto: Marco Pinarelli

Das Sinclair-Haus Bad Homburg nimmt mit seiner Schau "Nach der Natur" (25. Juni bis 10. September) Künstler in den Blick, die ihr Arbeitsmaterial in der Natur finden. Holz, Gras, Blüten oder Federn bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schau spielt mit den Grenzen zwischen "echt" und "künstlerisch" - "unecht" und "authentisch".

Werner Henkel, o.T., gerollte Silberpappelblätter, 2014 Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Das MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt zeigt vom 29. Juni bis 17. September die Arbeiten der Finalisten des Deutschen Börse Photography Prize. Der Preis wird jährlich an einen zeitgenössischen Fotokünstler vergeben, der im Vorjahr einen bedeutenden Beitrag zur Fotografie in Europa geleistet hat. Zu den Finalisten gehören Sophie Calle, Dana Lixenberg, Awoiska van der Molen sowie das Künstlerduo Taiyo Onorato und Nico Krebs.

Bild © Taiyo Onorato und Nico Krebs

Die Sonderausstellung "Vom Schaf zur Tunika" im Römerkastell Saalburg (23. Juni bis 5. November) beschäftigt sich mit dem Rohstoff Wolle und der Herstellung von Textilien in römischer Zeit. Originalfunde aus dem Kastell geben Einblicke in die Gewerke des Spinnens und Webens. In einem Ankleidezimmer können sich die Besucher in Tunika und Toga oder Palla einkleiden.