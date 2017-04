Comedy-Duo "Badesalz" alias Gerd Knebel und Henni Nachtsheim bespaßen in Frankfurt die VGF-Kunden

Comedy-Duo "Badesalz" alias Gerd Knebel und Henni Nachtsheim bespaßen in Frankfurt die VGF-Kunden Bild © katrin Kimpel (hr)

"Hessisch Gebabbel in de Bahn"

Bahn zu spät, Tür versperrt - alles kein Problem, wenn man es nur gut serviert bekommt. Für entspannte Stimmung in Frankfurter U- und Straßenbahnen soll demnächst Badesalz sorgen. Die Komiker haben Ansagen eingesprochen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

"Nächste Haltestelle Rennbahn. Alle Pferde bitte aussteigen!" "Boah. Super Gag! Saulustig, ich lach mich kaputt." Wer mit der Straßenbahn in Frankfurt Richtung Stadion fährt, darf, oder muss, sich ab Mai lustige Ansagen anhören. Eingesprochen wurde das Programm "Hessisch Gebabbel in de Bahn" vom Comedy-Duo "Badesalz" - Frankfurter Urgesteine und Hessens bekannteste Mundart-Comedy-Kombo. "Ich finde das super. Das sollte man für alle Haltestellen machen. Auch für Taxis. Einfach überall", ist Gerd Knebel vom eigenen Produkt begeistert.

Friede, Freude, Badesalz

Hinter der lustigen Idee steckt auch ein ernster Gedanke. "Mit dem Thema Fahrgastinformation steht man sehr stark im Fokus, weil man es eigentlich nie richtig macht", sagt Michael Rüffer von der VGF. Man habe gerade zu den Ansagen oft schlechte Rückmeldungen von Fahrgästen bekommen, besonders vom jungen Publikum. Wenn es Verspätungen gibt stünden Fahrgäste und Fahrer gleichermaßen unter Druck. Das sei "sehr konfliktbehaftet". "Es scheint schon so, dass die Frankfurter ein bisschen Spaß in der Bahn nötig haben", bestätigt Badesalz-Komiker Henni Nachtsheim.

Die Ansagen sollen deeskalierend sein, den Druck raus nehmen. Das Allheilmittel für alle Gestressten könne man allerdings nicht sein. "Vielleicht stressen wir die Leute ja auch, und die wollen nur nach Hause, wenn sie unsere blöden Stimmen hören.“

Und dass Badesalz vor Jahren selbst eine Nummer aufgenommen hat, in der die Ansage "Nächste Haltestelle Mönchhofstraße" mit "Fresse da vorne" pariert wird, soll bei all der friedfertigen guten Laune, die künftig in den Bahnen herrschen wird, hier gar nicht erwähnt werden.

Badesalz-Ansagen in ganz Frankfurt

Anfang Mai soll es los gehen. Auf der Linie 20, die zum Stadion fährt, kommt an Eintracht-Heimspieltagen zu jeder einzelnen Haltestelle ein Gag. Die VGF plant aber, die Linie 20 auch an allen anderen Tagen mit den Komikern zu beschallen. In rund 400 Straßen- und U-Bahnen sollen die Badesalz-Sonderansagen gespielt werden.

Dann erschallt der Witz zwar nicht an jeder Haltestelle, aber sobald etwa jemand die Tür versperrt, die Bahn verspätet ist, oder etwas anderes nicht klappt. Und alle schmunzeln, keiner regt sich auf - so der VGF-Plan.