In der zeitgenössischen Kunst ist er eine feste Größe, ansonsten aber eher unbekannt. Der Goldene Löwe, den Franz Erhard Walther aus Fulda auf der Biennale in Venedig holt, überrascht – auch ihn selbst.

Mit seinem gelben Pullover und seinem roten Hemd passt er perfekt zu den gelben und roten Stoff-Kunstwerken, die er auf der Biennale in Venedig ausstellt. Franz Erhard Walther ist mit 77 Jahren zum ersten Mal zu der Kunstschau in Venedig eingeladen. Und prompt gewann er den Goldenen Löwen als bester Künstler. "Das war wirklich eine Überraschung", sagte Walther sichtlich bewegt in seiner Dankesrede.

Geboren als Sohn eines Bäckers in Fulda ist er seiner Heimat treu geblieben. Während sich die hippe Kunstszene in Berlin niedergelassen hat, arbeitet der Mann mit den grauen Haaren und dem kleinen Bäuchlein immer noch in Fulda.

Angeeckt und rausgeflogen

Während seiner langen Karriere eckte er immer wieder an. So flog er beispielsweise wegen eines Streits mit dem Professor 1961 von der Städelschule in Frankfurt am Main. Später studierte er an der Kunstakademie Düsseldorf - zeitgleich mit heute weitaus bekannteren Künstlern wie Gerhard Richter und Sigmar Polke.

Obwohl Walther in der Kunstwelt seit Jahrzehnten eine feste Größe ist: Dem normalen Publikum galt er bisher als Geheimtipp. Seine Arbeiten zeichnen sich durch die Verwendung textiler Stoffe aus, in seinem Atelier wird viel genäht. Charakteristisch sind auch seine Stahl- oder Eisenplatten, die er auf den Boden legt, damit der Besucher darauf steigen kann und somit selbst zum Kunstwerk wird.

Generationen geprägt

Mit seinen Werken, die sowohl seine eigene Arbeit als auch die Betrachter einschließt, sorgte er in den 60er Jahren für Furore. 1972 stellte er erstmals auf der Documenta aus, mehrere Teilnahmen bei der wichtigen Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Kassel folgten.

Als Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg hat Walther spätere Generationen geprägt. 2016 erhielt er den Aachener Kunstpreis. Zurzeit läuft eine große Schau im Madrider Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.