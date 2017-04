Wieso "Blowin’ In The Wind" plötzlich fröhlich klingt

Kaum Hits, aber viel Liebe: Ein spielfreudiger Bob Dylan zeigt sich bei seinem Konzert in der ausverkauften Frankfurter Festhalle als Meister aller Klassen.

Fast auf die Minute pünktlich beginnt Bob Dylan sein Konzert am Dienstagabend in der Frankfurter Festhalle. Auch sonst überlässt er scheinbar nichts dem Zufall, ist alles perfekt vorbereitet: Sein Hut verrutscht ihm während des knapp zweistündigen Konzerts nicht ein Mal, seine schwarz-weißen Schuhe offenbaren selbst im abgedunkelten Hallenrund ihren Glanz, ein einziges Mal sieht man ihn mit dem Lead-Gitarristen zwischen zwei Stücken sprechen.

Kaum Bühnenaction - aber perfekte Perfomance

Ansonsten: Kein Wort, nicht zum Publikum, nicht zur Band. Und doch sitzt jeder Ton, egal ob sie Rock spielen, Blues, Country, einen Boogie oder eine der vielen Crooner-Nummern nach Art der Klassiker aus dem großen Reservoir des Great American Songbook: gesetzte Lieder wie gemacht für Bars, Liebeslieder, die Dylan so liebt, dass er zuletzt gleich drei Alben mit Cover-Versionen herausgebracht hat. Vom soeben veröffentlichten Dreifach-Album "Triplicate" schafft es mit "Stormy Weather" sogar eine Nummer ins Programm für die Festhalle.

"Stormy Weather" gibt Dylan im Stehen zum Besten, das Mikrofon samt Ständer in der Hand, die Band in seinem Rücken. Hin und wieder ein Ausfallschritt, das muss an Bühnenaction reichen. Der Mann wird in einem Monat 76 Jahre alt. Abgesehen vom etwas hüftsteifen Gang lässt er sich das nicht anmerken (auch wenn davon vielleicht das strikte Fotografierverbot im Saal rührt).

Das Publikum: ältere Semester - und junge Fans

Als nächstes spielen sie "Tangled Up In Blue" vom 1975er Album "Blood On The Tracks", einem der vielen Meilensteine in der beinahe 60-jährigen Karriere des Musikers Bob Dylan. Und wie sie den ursprünglich melancholischen Folksong an diesem Abend als luftige West-Coast-Nummer interpretieren, ist nicht nur interessant anzuhören. Sondern erklärt auch, warum Dylan so eine Ausnahmeerscheinung ist und nicht nur ältere Semester ins Konzert lockt, die schon damals sein Musik hörten, sondern auch junge Leute in ihren Zwanzigern.

Er arrangiert seine Lieder immer wieder neu, entwickelt seine Musik beständig weiter, lotet unermüdlich die Möglichkeiten aus. An diesem Abend in der Festhalle bringt er etwa "Don’t Think Twice, It’s Alright" als fast unkenntliche Schunkelnummer. Selbst "Desolation Row" klingt ungewohnt optimistisch, Dylan lässt die Klavierakkorde nur so hüpfen. Als Zugabe kommt der Lagerfeuerheuler "Blowin’ In The Wind" in völlig neuem Gewand: mit anderer Melodie als fröhlicher Rocksong.

Seit fast 30 Jahren auf Tour

All diese Lieder sind über 50 Jahre alt, Denkmäler der Protestbewegung der 1960er Jahre, Monumente der Musikgeschichte. Für Dylan scheinen sie Material zu sein wie all die Klassiker aus der Zeit vor seiner Geburt, denen er sich zuletzt so intensiv widmete: form- und interpretierbar in scheinbar endlosen Variationen.

Gut möglich, dass er das macht, damit ihm auf seiner "Never Ending Tour" nicht langweilig wird. Dylan geht seit beinahe 30 Jahren jährlich auf Tour , da ist der Fundus selbst bei einem Künstler wie ihm mit einem derartigen Output irgendwann mal erschöpft. Möglich auch, dass Dylan einfach zu viel Spaß daran hat, sein Publikum zu verwirren: So wie er es tat, als er sich vom Folk- zum Rockmusiker wandelte oder als er plötzlich Jesuslieder aufnahm oder als er sich nicht für den Literaturnobelpreis bedankte.

In der Festhalle fängt Bob Dylan recht rockig an, um dann zunehmend den Fuß vom Gas zu nehmen und den Liebesliedern den Vorrang einzuräumen. Selbst sein wütendes "Lovesick" von seiner Comebackplatte "Time Out Of Mind", auch schon wieder 20 Jahre her, klingt an diesem Abend verhalten. Bob Dylan hat anscheinend alles im Griff und Spaß am Leben. Zumindest hat er Spaß am Spielen.

Sendung: hr1, Start, 26.04.2017, 06.00 Uhr