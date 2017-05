zum Artikel Untersuchungshaft in der Türkei : Generalkonsul besucht Yücel

Flörsheim am Main: Der deutsche Generalkonsul in Istanbul hat den aus Flörsheim (Main-Taunus) stammenden "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel zum zweiten Mal in Untersuchungshaft in der Türkei besucht. [mehr]