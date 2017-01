500 Jahre Reformation - das große Jubiläum hat auch bei den Verlagen für Betriebsamkeit gesorgt. Eine Auswahl an Neuerscheinungen: vom Kinderbuch mit pupsendem Martin bis hin zur backsteindicken Biographie.

Maja Nielsen "Martin Luther Glaube versetzt Berge"

Bild © Gerstenberg

Maja Nielsen erzählt spannend und lebendig aus Luthers Leben. Beim Lesen entsteht das Bild eines mutigen Mannes, der sich in seinem Leben vielen Zweifeln stellen musste. Dass ihn seine Wut über die Ablassbriefe besonders plagt, während er mit Verstopfung auf dem Klo sitzt, dürfte bei der jungen Zielgruppe dieser Sachbuchreihe für allgemeine Heiterkeit sorgen.

Um den Erzählfluss nicht zu unterbrechen, gibt es zahlreiche erläuternde Infoboxen sowie zusammenfassende Anmerkungen von Margot Käßmann. Mit einer Mischung aus eigens angefertigten Illustrationen, historischen Porträts, Faksimile-Drucken, Kartenmaterial sowie Fotos ist das Buch reich bebildert, aber dennoch nicht überladen. Geeignet ab 12 Jahren. (cawo)

Heinz Schilling "Martin Luther - Rebell in einer Zeit des Umbruchs"

Die Luther-Biographie, die Heinz Schilling bereits vor vier Jahren veröffentlicht hat und die zum Reformationsjubiläum in aktualisierter Auflage erscheint, ist ein Wälzer, der im Bücherschrank ordentlich was hermacht. Wer ihn dort allerdings stehen lässt, verpasst ein spannendes und durchaus auch kurzweiliges Leseerlebnis.

Bild © C.H. Beck

Schilling macht sich an die nahezu "archäologische Arbeit", den Menschen Luther herauszuarbeiten, der er zu seiner Zeit tatsächlich war. Es geht weniger um das Bild von Luther, das nachfolgende Generationen sich von ihm erschaffen oder herbeiinterpretiert haben. Auch wenn hierfür auf ursprüngliche Texte, Briefe und Manifeste zurückgegriffen wird, gelingt es Schilling, selbst weniger firme Leser historischer Texte mitzunehmen. Welche politischen Entwicklungen spielten eine Rolle? Welche Bedeutung hatten Luthers Mitstreiter? Was wollte Luther eigentlich und welche Wirkung hat er tatsächlich entfaltet? Spannende Fragen, die Schilling ausführlich behandelt. Eine empfehlenswerte Biografie, die bei aller Leistung des Reformators auch die Schattenseiten seiner Person nicht ausspart. (cawo)

Asta Scheib "Sturm in den Himmel. Die Liebe des jungen Luther"

Vor zwanzig Jahren landete Asta Scheib mit "Kinder des Ungehorsams" einen großen Erfolg. Darin beschreibt sie die Liebesgeschichte von Luther und Katharina von Bora. Eine durchaus gelungene von Bora-Biografie in Romanform. Zum Reformationsjubiläum luthert es quer durch die Verlage mächtig - und was liegt da näher, als Luthers Kindheit und Jugend als Roman zu positionieren. Wer über den historischen Luther etwas erfahren möchte, sollte allerdings die Finger von "Sturm in den Himmel" lassen.

Bild © Hoffmann und Campe

Ein Zeitraum von wenigen Lebensjahren, dem beispielweise in der Schilling-Biografie gerade mal 20 von mehr als 600 Seiten gewidmet werden, findet sich bei Scheib auf 384 Seiten wieder. Das Buch endet mit Luthers Gewittererlebnis. Was historisch korrekt ist und was Scheib dem jungen Martin alles andichtet, lässt sich nicht erkennen. Dass die Familie von Anbeginn Luther heißt, zählt zur schriftstellerischen Freiheit, denn Luther selbst wählte diese Namensform erst im Alter von rund 30 Jahren. Wer jedoch Freude an historischen Stoffen hat, den erwartet die Geschichte eines Heranwachsenden Anfang des 16. Jahrhunderts mit allen Gefühlen, Nöten und Herausforderungen seiner Zeit. (cawo)

Johann H. Claussen "Reformation - Die 95 wichtigsten Fragen"

In diesem kleinen, geradezu unscheinbaren Buch steckt erstaunlich viel Reformation. Der Untertitel "Die 95 wichtigsten Fragen" verrät bereits, wie Claussen das Buch aufgebaut hat. Er stellt - unterteilt nach Kapiteln - 95 Fragen und liefert kurze, verständliche, aber dennoch fundierte Antworten.

Bild © C.H. Beck

Er habe nicht den Anspruch, die Geschichte der Reformation zu erzählen, erläutert Claussen im Vorwort. Vielmehr wolle er ein Bewusstsein für die Fülle der Ereignisse und die Vielzahl der Deutungen wecken. Das gelingt ihm mit Bravour. Mit ein bisschen Grundwissen zu Luther und der Reformation sollte man schon in die Lektüre starten, aber dann fächert Claussen so viele spannende Aspekte auf, dass man neugierig ist, mehr zu erfahren. Wie hat die Reformation überhaupt angefangen und was hat Luther in Worms wirklich gesagt? Schon mal überlegt, warum die Reformation in Italien keinen Erfolg hatte und wieso Protestanten so gerne arbeiten? Einleuchtende Kurzantworten finden sich in diesem Buch. Wer vertieft in die Materie einsteigen möchte, dem gibt Claussen umfangreiche Leseempfehlungen an die Hand. (cawo)

Michael Landgraf "Der Protestant"

Eine Zeitreise in den Südwesten des 16. Jahrhunderts unternimmt Pfarrer und Autor Michael Landgraf. In seinem historischen Roman "Der Protestant" begegnet der fiktive Held Jakob Ziegler Persönlichkeiten, die in der Zeit der Reformation in der Pfalz und Hessen eine zentrale Rolle einnahmen.

Bild © Wellhöfer Verlag

Der Südwesten spielte eine wichtige Mittlerrolle zwischen Protestanten und Katholiken. Landgraf arbeitet die relative Offenheit und Toleranz heraus, die damals in Glaubensfragen herrschte. Exzesse wie die Hexenverfolgung habe es etwa in der Kurpfalz nicht gegeben, erläutert der Autor. Wichtige Reformatoren wie Melanchton und Bucer stammten aus der Region am Oberrhein, dort kam es auch zu zentralen Ereignissen der Reformationsgeschichte. Landgraf verpackt Geschichte in einen historischen Roman. Auch ohne großes Vorwissen ist so ein Zugang zu den Abläufen der Reformation gut möglich. (epd)

Thomas Kaufmann "Erlöste und Verdammte"

Bild © C.H. Beck

Die Kirchenspaltung in der Reformationszeit vor 500 Jahren hätte aus Sicht des Göttinger Kirchenhistorikers Thomas Kaufmann unter bestimmten Umständen vermieden werden können. "Wäre es gelungen, Luther innerhalb der römischen Kirche zu halten, dann hätte sich die Geschichte des Christentums seit dem 16. Jahrhundert völlig anders entwickelt." Kaufmanns Buch "Erlöste und Verdammte" fasst den jüngsten Stand der Forschung zusammen. Er ordnet das Geschehen in die europäische Geschichte der frühen Neuzeit ein und wirft einen Blick auf die Wirkung jener Epoche bis heute. (epd)