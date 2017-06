Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood erhält den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ihr politisches Gespür und ihre Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen seien einzigartig, urteilt die Jury.

Die Jury lobt Atwood als eine der bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit. Die sich wandelnden Denk- und Verhaltensweisen stelle sie ins Zentrum ihres Schaffens und lote sie in ihren utopischen wie dystopischen Werken furchtlos aus. "Indem sie menschliche Widersprüchlichkeiten genau beobachtet, zeigt sie, wie leicht vermeintliche Normalität ins Unmenschliche kippen kann", heißt es in der Begründung der Jury.

Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, gab die Entscheidung am Dienstag bei der Eröffnung der Buchtage Berlin bekannt. "Durch sie erfahren wir, wer wir sind, wo wir stehen und was wir uns und einem friedlichen Zusammenleben schuldig sind.“

Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz prägten die Haltung Margaret Atwoods, die mit wachem Bewusstsein und tiefer Menschenkenntnis auf die Welt blicke und ihre Analysen und Sorgen für uns so sprachgewaltig wie literarisch eindringlich formuliere.

Weitere Informationen

Margaret Atwood - Friedenspreisträgerin 2017

Margaret Atwood, geboren am 18. November 1939 im kanadischen Ottawa, gilt als wichtigste und erfolgreichste Autorin Kanadas. Ihr Werk besteht aus Romanen, Kurzgeschichten, Essays, Lyrik, Theaterstücken, Drehbüchern und Kinderbüchern und ist mittlerweile in mehr als 30 Sprachen erschienen. Sie lebt mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Graeme Gibson, in Toronto. Erste Gedichte publiziert sie bereits Anfang der 1960er Jahre im "Selbstdruckverfahren".



In ihren literarischen und essayistischen Werken setzt sich Atwood intensiv mit gesellschaftlichen und politischen Fragen auseinander. In ihrem 1985 (dt. 1987) erschienenen utopischen Roman "Der Report der Magd" beschreibt sie in der Tradition George Orwells eine totalitäre Gesellschaft, in der Frauen als Gebärmaschinen benutzt und unterdrückt werden.



Ihr Essay "Payback. Schulden und die Schattenseiten des Wohlstands" (2008) thematisiert die Voraussetzungen und Folgen der weltweiten Finanzkrise. Auch über ihr künstlerisches Schaffen hinaus engagiert sich Atwood politisch und gesellschaftlich, etwa als Umweltaktivistin. Gemeinsam mit Salman Rushdie führt sie seit Mai 2017 eine Kampagne des PEN International an, die verfolgten und von Zensur bedrohten Menschen Unterstützung und größere Aufmerksamkeit geben will.

Ende der weiteren Informationen