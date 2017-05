Die in Frankfurt arbeitende Künstlerin Andrea Büttner hat es in die Endauswahl des renommierten Turner-Preises geschafft. Diese bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst hat bislang erst ein Deutscher gewonnen.

Büttner überzeugte die internationale Jury mit ihrem Portfolio an Skulpturen, Gemälden und Filmen, mit denen sie die Grenzen des Körpers thematisiert.

Die gebürtige Stuttgarterin studierte in Berlin, sie lebt und arbeitet in London und Frankfurt. Mit Wolfgang Tillmans hat erst ein Deutscher den Turner-Preis bekommen - und das war schon im Jahr 2000.

2009 wurde Büttner mit dem Maria-Sibylla-Merian-Preis der Stadt Wiesbaden und drei Jahre später mit dem 1822-Kunstpreis in Frankfurt ausgezeichnet. Seit 2012 ist sie Professorin auf Lebenszeit für das Fach Zeichnen an der Johannes-Guttenberg-Universität in Mainz.

