Hans Joachim Mendig. Daneben Til Schweiger im August 2016 beim Dreh des Kinderfilms "Conni & Co. 2" in Marburg. Bild © HessenFilm und Medien, picture-alliance/dpa

Lange wurde diskutiert, wie die neue hessische Filmförderung aussehen soll. Seit rund einem Jahr nun ist die "HessenFilm und Medien" am Start. Geschäftsführer Hans Joachim Mendig erklärt im Interview, wie Arbeitsplätze entstehen und Filmstars nach Hessen geholt werden sollen.

hessenschau.de: Herr Mendig, wie lief das erste Jahr der neuen hessischen Filmförderung ?

Hans Joachim Mendig: Am Anfang haben wir viele Gespräche geführt. Immer, wenn etwas neu ist, gibt es zunächst auch Irritationen darüber, was funktioniert und was sich ändert. Alle Beteiligten der Hessischen Filmbranche saßen aber relativ schnell am Tisch. Ich glaube, dass wir vertrauensvoll und erfolgreich miteinander arbeiten. Anfang des Jahres sind unsere neuen Förderrichtlinien in Kraft getreten, die wir zusammen mit allen Beteiligten erarbeitet haben. Damit ist der Grundstock gelegt für all das, was wir gemeinsam erreichen möchten.

hessenschau.de: Sie sprechen Irritationen an: Es gab im Vorfeld Kritik daran, dass Sie Förderschwerpunkte in Richtung Fernsehen verändert haben.

Weitere Informationen Hintergrund Die hessische Filmförderung verfügt in diesem Jahr über ein Budget von rund zehn Millionen Euro. Rund fünf Millionen Euro kommen aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst, rund vier Millionen aus dem Hessischen Ministerium für Finanzen, und rund 750.000 Euro vom Hessischen Rundfunk (hr). Zum Vergleich: 2015 lag der Etat noch bei rund sieben Millionen Euro. Ende der weiteren Informationen

Hans Joachim Mendig: Ja, es gab Umschichtungen. Der hr gibt 750.000 Euro in den Fördertopf. Diese Gelder sind an Fernsehproduktionen gebunden. Der Grund ist, dass wir immer häufiger Anträge bekommen, die Fernsehen bzw. Fernsehserien betreffen. Wir haben beispielsweise gerade die internationale Banker-Serie "Credo" mit Désirée Nosbusch gefördert. Dass Fernsehen gefördert wird, finde ich völlig legitim.

hessenschau.de: Beim Blick in die Förderrichtlinien ist an vielen Stellen von künstlerischer Vielfalt und kultureller Qualität die Rede. Wie verträgt sich das mit der Förderung einer eher seichten Komödie wie "Verrückt nach Fixi"?

Hans Joachim Mendig: Wir verstehen uns ja schon als eine Förderung, die breit fördert. Das heißt, wir fördern kulturell bedeutende Filme, aber auch welche, die unterhaltsam sind und an der Kinokasse erfolgreich sind oder sein sollen - wie zum Beispiel auch Kinderfilme. Die sind im Trend, die sind zeitlos, die haben im besten Fall sogar einen erzieherischen Auftrag. So kam an Weihnachten "Petterson & Findus" in die Kinos. Der Film kommt dann als DVD heraus, wird aber mit Sicherheit in ausgewählten Kinos im nächsten Weihnachtsprogramm wieder laufen.

Abgesehen davon haben wir den Dokumentarfilmbereich ausgebaut und ein neues Talent-Förderprogramm aufgelegt, mit dem wir den Nachwuchs und damit Arbeitsplätze im Land halten wollen. Außerdem planen wir, auch kulturell wichtigen Games-Content zu fördern. Wir sind also sehr breit aufgestellt.

hessenschau.de: Bundesländer wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen (NRW) fördern kulturell wertvolle Games schon länger - wobei dort das Budget auch bei 37 beziehungsweise 30 Millionen Euro liegt. Sind Sie nicht ein bisschen neidisch auf solche Summen?

Hans Joachim Mendig: Nein, neidisch sind wir nicht, aber durchaus ambitioniert. Wir haben inzwischen zehn Millionen Euro für die Förderung zur Verfügung und können mit dem Geld gut arbeiten - wenngleich es immer Luft nach oben gibt.

hessenschau.de: Was würden Sie dem hessischen Filmfan sagen, wenn er Sie fragt, was in Hessen gedrehte Filme besonders macht?

Am Set der Thrillerserie "Credo" in der Frankfurter Jahrhunderthalle v.l.n.r.: Hauptdarstellerin Désirée Nosbusch, Regisseur Christian Schwochow, Hauptdarstellerin Paula Beer und Hans Joachim Mendig. Bild © Letterbox Filmproduktion, Foto: Ricardo Vaz Palma

Hans Joachim Mendig: Der hessische Filmfan freut sich, das ist systemimmanent, wenn er Locations sieht, die er wieder erkennt - Stellen in Hessen, die ihm bekannt sind. Und wir alle sehen sie natürliche gerne, die Stars, die wir kennen und mögen, und davon wollen wir viele nach Hessen holen.

hessenschau.de: Gibt es einen bestimmten Star, den Sie gerne an einem hessischen Filmset begrüßen würden?

Hans Joachim Mendig: Wir hatten ja Iris Berben hier oder Til Schweiger, den ich lange Jahre kenne. Hannelore Elsner, die in Frankfurt lebt, hat hier gedreht. Sie würde ich gerne wieder in Hessen drehen sehen. Wir werden alles dafür tun, die Stars hierhin zu bekommen.

Weitere Informationen Hintergrund Die HessenFilm und Medien ging am 1. Januar 2016 an den Start. Sie vereint, was vorher in drei Händen war: Wenn ein Filmemacher früher einen Spiel- oder Dokumentarfilm in Hessen drehte, bekam er vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMfWK), dem Hessischen Ministerium der Finanzen und dem Hessischen Rundfunk (hr) Förderung. Jetzt hat er in der HessenFilm und Medien einen Ansprechpartner.



Das Antragsverfahren wurde hin zu einem Online-Verfahren reformiert, Beratungen neu organisiert und zusammen mit der hessischen Filmbranche neue Jurys gegründet. Außerdem ist die HessenFilm und Medien seit Ende 2016 Mitglied bei "Focus Germany". In diesem Verbund stimmen sich die regionalen Filmförderungen unter anderem über Drehorte ab. Ende der weiteren Informationen

Das Gespräch führte Sonja Fouraté.