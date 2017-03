Schon wieder wird ein wichtiger Posten in der Frankfurter Kulturszene frei: Filmmuseums-Leiterin Claudia Dillmann geht in den vorzeitigen Ruhestand.

Claudia Dillmann, die Chefin des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt, hört nach 20 Jahren auf. Die 62-Jährige werde ihre Tätigkeit für das Haus zum 30. September 2017 beenden und in den vorzeitigen Ruhestand gehen, teilte das am Montag mit. Dillmann kündigte an, sie wolle sich wieder dem Schreiben widmen.

Sie habe sich schon zu Beginn des Jahres 2016 zu dem Schritt entschlossen, das Haus sei finanziell und inhaltlich gut aufgestellt, eine bis Sommer 2019 reichende Ausstellungsplanung biete Verlässlichkeit. "Mit Freude und auch mit Genugtuung schaue ich auf die 20 Jahre zurück, in denen das Institut sich so erfolgreich entwickelte", schreibt Dillmann.

"Ende einer Ära"

Die studierte Germanistin, Kunsthistorikerin sowie Theater- und Filmwissenschaftlerin leitet seit dem 1. Februar 1997 das Deutsche Filminstitut (DIF), zu dem das Deutsche Filmmuseum gehört. Hier war sie zuvor Kuratorin gewesen. Dillmann ist zudem Mitbegründerin des goEast Festivals des mittel- und osteuropäischen Films in Wiesbaden.

Sie wirkte außerdem an der Online-Plattform filmportal.de mit und war von 2004 bis 2012 Präsidentin der Vereinigung der europäischen Filmarchive und Kinematheken. Nicht zuletzt trieb sie Planung und Bau des neuen Filmmuseums in den Jahren 2007 bis 2011 voran.

In der Stadt Frankfurt löst der Rücktritt Bedauern aus: "Mit dem Ausscheiden Claudia Dillmanns endet eine Ära", teilte die Verwaltungsratsvorsitzende des Instituts, Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), mit. "Ich bedauere ihre Entscheidung und bin ihr zugleich dankbar für alles, was sie für das Deutsche Filminstitut und damit auch für die Frankfurter Kulturlandschaft geleistet hat."

Dritter Abgang in kurzer Zeit

Dillmanns Abgang ist der dritte Verlust für die Frankfurter Kulturszene innerhalb kurzer Zeit: Im vergangenen Jahr hatte Schirn- und Städel-Direktor Max Hollein aufgehört, um nach San Francisco zu wechseln. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass auch Susanne Gaensheimer Frankfurt verlässt. Die Chefin des Museums für Moderne Kunst wird neue Leiterin der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf.