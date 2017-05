Schlangestehen am Gratis Comic Tag in Frankfurt 2014

Comicfans aufgepasst: Am Samstag werden in vielen hessischen Comicläden und Buchhandlungen Hefte verschenkt. Wer alle 30 Comics ergattern möchte, muss sich aber ins Zeug legen. Und auch für die Geschäfte zahlt sich die Gratisaktion aus.

Die Idee stammt eigentlich aus den USA. Seit 2002 findet dort der Free Comic Book Day statt. Seit 2010 gibt es ihn auch im deutschsprachigen Raum, inzwischen geht der Gratis Comic Tag (GCT) also in die achte Auflage. Das Ziel: Verlage und Händler wollen einer breiten Öffentlichkeit zeigen, welche thematische und künstlerische Vielfalt sich im Medium Comic verbirgt.

20 Verlage beteiligen sich und zeigen von Superhelden über Manga und Horrorcomics natürlich auch Comics für Kinder, sowie Comics zu TV-Serien wie Sherlock oder Dr. Who oder auch Hefte von relativ kleinen Independent-Verlagen. Alles in allem eine breite, bunte Mischung aus Neuerscheinungen und Klassikern, die die ganze Bandbreite der Comics zeigen soll. Alle Hefte wurden in einer speziellen Aufmachung extra für den GCT produziert, insgesamt 30 Stück.

Zwar dürfen sich Sammler pro Geschäft nur zwischen drei und fünf Comics mitnehmen. Aber wer es geschickt anstellt und mehrere Läden abklappert, schafft es vielleicht, am Ende des Tages alle 30 Hefte zu ergattern.

Umsatz trotz Gratiscomis

Comics für lau - ein Konzept, das in den vergangenen Jahren offenbar aufging: "Wenn sonst 20 bis 30 Kunden kommen, dann sind es an diesem Tag 50 bis 70 oder mehr. Und die nehmen nicht nur die kostenlosen Hefte mit, sondern kaufen auch andere Comics", meint Naaman Wakim vom Comicladen Comic Cosmos in Darmstadt. Wie die meisten Comicläden in Hessen nimmt auch er zum wiederholten Mal am Gratis Comic Tag teil. "Es ist einer der umsatzstärksten Tage des Jahres", ergänzt er.

Viele seiner Kunden kommen aus dem Odenwald oder pendeln zwischen Darmstadt und Frankfurt. Drei unterschiedliche Hefte dürfen sie bei ihm mitnehmen. "Und wenn am Ende noch Reste übrig sind, gebe ich die natürlich auch her", sagt Wakim. Kleiner Nebeneffekt: So mancher seiner späteren Stammkunden hat zum ersten Mal am GTC den Weg in seinen Laden gefunden. Wer an diesem Samstag kommt, kann sich außerdem von Künstler Ingo Lohse eine Zeichnung machen lassen.

Lange Schlangen mit neugierigen Kunden erwartet auch Wolle Strzyz vom Frankfurter Comicladen XtraBooX. Zusätzlich zu den Gratisheften lockt hier Frankfurts vermutlich längste Comic-Theke. Entlang der Berliner Straße verkauft der Händler viele Sonderangebote, Comicalben und Manga, die zwischen einem und fünf Euro kosten. Außerdem gibt es eine Verlosung, bei der 30 Preise warten. Als Hauptgewinn winkt ein signiertes Poster mit Marshall Blueberry, gezeichnet von Comiczeichner Vance. "Wir wollen unseren Stammkunden damit etwas Gutes tun und den Neukunden zeigen, was es alles gibt", so Strzyz.

Panini-Hefte sind als erste weg

Als Dankeschön für seine Kunden empfindet auch Michael Codina Koch den Gratis Comic Tag. In seiner Comic-Galerie in Kassel locken zusätzlich eine Tombola und eine Signierstunde mit Grafiker und Zeichner Albert Völkl. "Der Sinn hinter dem GCT ist, neue Menschen für Comics zu begeistern und Stammkunden die Möglichkeit zu geben, sich Serien anzuschauen, die sie sich sonst nicht kaufen würden", so Koch. "Viele Leute werden schon vor Ladenöffnung vor dem Laden warten", ergänzt er.

Denn die Anzahl der Hefte ist begrenzt, bundesweit wird zwar eine Auflage von rund 400.000 Comics verteilt. Aber weil die Nachfrage so groß ist, dürften viele Ausgaben schnell weg sein. "Die Panini-Hefte mit Spiderman, Superman und Wonder Woman werden wie immer als erstes ausgehen", meint Codina Koch. Und Wolle Strzyz ergänzt: "Am Ende des Tages sind alle Hefte vergriffen." Wer also unbedingt ein bestimmtes Exemplar ergattern möchte, sollte sich früh anstellen.