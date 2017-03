Der neue Mittwochsfilm im Ersten, "Viel zu nah", ist im Frankfurter Osten entstanden. In dem Drama gerät Corinna Harfouch als Kommissarin und liebende Mutter auf Abwege. hessenschau.de war bei den Dreharbeiten dabei.

"Kamera? - Läuft! - Ton? - Läuft! - Und bitte!" Es ist der vierte Versuch, die Dialogszene im Besprechungsraum des fiktiven Frankfurter Polizeipräsidiums in den Kasten zu bekommen. Mal ist beim Dreh im früheren Neckermann-Gebäude im Stadtteil Fechenheim plötzlich ein Mikrofon im Bild, mal liegt ein unerwünschter Schatten auf dem Gesicht eines Schauspielers. Oder der verabredete Dialog kommt ins Stocken.

Polizistin manipuliert Akten, um Sohn zu schützen

Für einen Star wie Corinna Harfouch ist diese Kleinarbeit am Set Routine. Die 62-Jährige spielt die Hauptrolle in dem Fernsehdrama "Viel zu nah", das der hr im Frankfurter Osten gedreht hat. Es ist die Geschichte von Kommissarin Caro, der ihr 18-jähriger Sohn Ben fremd zu werden beginnt. Als eine Tankstelle überfallen wird, befürchtet die Mutter, dass ihr Sohn und seine Freunde daran beteiligt waren.

Harfouch hat die Geschichte von Anfang an interessiert. "Der Schluss hat mich umgehauen, der ist fürchterlich krass", sagt sie. Denn Kommissarin Caro versucht mit allen Mitteln, den Sohn vor den polizeilichen Ermittlungen zu schützen und manipuliert sogar Akten. So gerät die Mutter mit ihrer Liebe und ihren Ängsten an einen Abgrund.

Die Story hat sich Drehbuchschreiberin Petra K. Wagner ausgedacht. Sie führte auch Regie und arbeitete dabei mit Schauspielern wie Simon Jensen, Peter Lohmayer und Tayfun Bademsoy zusammen. Als Hauptdarstellerin hatte sich Wagner von Beginn an Corinna Harfouch gewünscht: "Schon vor vier Jahren, als mir die Idee zu der Geschichte kam, hatte ich sie im Auge. Sie ist die Idealbesetzung."

Zitat „Man glaubt, wenn man ein Kind hat, dass man dieses Kind kennt. Weil man dieses Kind aufgezogen hat und meint, alles über dieses Kind zu wissen. Aber so ist es ja nicht.“ Zitat von Corinna Harfouch über die Geschichte hinter "Viel zu nah" Zitat Ende

Bis zum Drehbeginn entwickelten die beiden die Geschichte immer ein Stück weiter. "Ich arbeite gerne so, dass ich schon Schauspieler für meine Figuren habe", sagt Wagner.

Menschliche Abgründe

Harfouch reizten an dem Stoff zwei Aspekte: Wie sich der Sohn von der Mutter löst, und wie die Mutter ihre Ängste auf den Sohn projiziert - und ihn dadurch verändert. "Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können: Dass die Kinder Geheimnisse vor uns Eltern haben. Und dass wir die Person nicht wirklich kennen, die uns eigentlich am nächsten ist."

Diese Abgründe spannend in eine rund 90-minütigen Geschichte fürs Fernsehen zu packen, das wollte das rund 30-köpfige Filmteam des Hessischen Rundfunks.

Anm. d. Red.: Dieser Bericht erschien bereits zu den Dreharbeiten des Films im Mai 2016. Anlässlich der Ausstrahlung des Films im Ersten haben wir ihn noch einmal veröffentlicht.

Sendung: hr-iNFO, 15.03.2017, 08.35 Uhr