Kaum drei Jahre alt und schon ein Klassiker: Das hr-Sinfonieorchester lädt im Sommer wieder zu einem Open-Air-Konzert in Frankfurt ein. Zu hören sind unter anderem Werke von Maurice Ravel - und dirigieren wird diesmal ein Spanier.

Es ist ein klassisches Konzert, das die Massen begeistert: Auch in dieser Saison lädt das hr-Sinfonieorchester wieder zu einem Open Air an die Weseler Werft ein. Termin ist der 24. August. Diesmal ist mit der Europäischen Zentralbank ein neuer Partner hinzugekommen, was sich auch im neuen Namen der Veranstaltung widerspiegelt: Jetzt heißt sie "Europa Open Air". Der musikalische Länderschwerpunkt liegt deshalb auch auf dem Kontinent: Geboten werden Stücke spanischer und eines russischen Komponisten.

Einer, der diesmal nicht auf der Bühne stehen wird, ist der kolumbianische Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters, Andrés Orozco-Estrada. "Ich bin ja kein Spanier, deswegen kann ich nicht dirigieren", scherzte er bei der Vorstellung der Spielzeit 2017/18 am Dienstag. "Aber im Ernst", sagte der Maestro weiter: "Das Open Air soll auch eine Plattform für andere Künstler sein." Und das ist zum einen der Dirigent Pablo Heras-Casado, zum anderen ist es der Pianist Javier Perianes. Zusammen mit dem Orchester präsentieren sie Werke von Maurice Ravel, Manuel de Falla und Nikolaj Rimskij-Korsakow.

Die Spielzeit 2017/18

In der kommenden Spielzeit 2017/18 wird Andrés Orozco-Estrada unter anderem seine Mahler-Reihe fortsetzen und einen Schwerpunkt auf das Werk von Igor Strawinsky legen. Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein trifft der Chefdirigent außerdem erstmals auf die Mitglieder der hr-Bigband. Weitere Höhepunkte der Saison sind das Verdi-Requiem, die Eröffnung des Rheingau Musik Festivals und das Nachwuchsprojekt "Side by Side". Artist in Residence ist der französische Bratschist Antoine Tamestit, der zu den großen Streichinstrumentalisten unserer Zeit zählt.

Weitere Informationen Radio/Internet/TV Die Aufführungen werden meist von hr2-kultur live übertragen und über die European Broadcasting Union (EBU) auch international ausgestrahlt. Alle hr-Sinfoniekonzerte in der Alten Oper Frankfurt sind zusätzlich im Video-Livestream auf www.concert.arte.tv sowie www.hr-sinfonieorchester.de zu sehen. Ausgewählte Konzertereignisse sind im hr-fernsehen, 3sat oder arte zu sehen und zu hören, Konzerte finden Sie außerdem im YouTube-Kanal des hr-Sinfonieorchesters . Ende der weiteren Informationen

Insgesamt 86 Konzerte gibt das hr-Sinfonieorchester in der Saison 2017/18 in Hessen; neben den eigenen Konzertreihen in Frankfurt und den Konzerten beim Rheingau Musik Festival ist es auch bei den Kasseler Musiktagen, im Stadttheater Gießen und im Fuldaer Schlosstheater zu Gast. Außerdem auf dem Plan: Sonderprojekte, Gastkonzerte und 14 Tourneekonzerte sowie insgesamt 24 Kammermusik-Projekte.

Sendung: hr2-kultur, Klassikzeit, 7.3.2017, 14.30 Uhr; Kulturcafé, 7.3.2017, 16.25 Uhr