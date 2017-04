Am Mittwoch startet in Frankfurt die Musikmesse. Welche Konzerte gibt es? Was ist neu? Welche Künstler kommen bis Samstag nach Frankfurt? hessenschau.de mit einem Überblick.

Die Messe Frankfurt öffnet ihre Tore für alle Musikliebhaber. Von 5. bis 8. April ist Frankfurt Zentrum für Musikschaffende und Künstler. Dem Besucherrückgang der vergangenen Jahre will die Messe mit einem veränderten Konzept entgegenwirken. Dazu gehört die Öffnung für alle Besucher an sämtlichen vier Tagen. Die wichtigsten Highlights im Überblick.

Musikmesse Festival mit Oleta Adams und Till Brönner

Die Musikmesse setzt den Trend aus dem letzten Jahr fort: mehr Konzerte, mehr Musik. Deshalb geht auch das Musikmesse Festival in die nächste Runde. Mit dabei ist in diesem Jahr die Soul-Sängerin Oleta Adams. Sie tritt am Samstagabend um 20 Uhr zusammen mit der hr-Bigband auf. Freunde des Jazz können sich am Donnerstag um 20 Uhr auf den Trompeter Till Brönner freuen. Beide Solisten sind im Congress Center der Messe zu hören. Einzelkarten kosten jeweils 28,30 Euro.

Und übrigens: Auch für Fans von Casting-Künstlern ist etwas dabei. Pietro Lombardi, Gewinner der Fernsehshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011, gibt am Samstag um 19 Uhr einen Akustik-Auftritt in der Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter. Eintritt: 22,80 Euro.

Adresse: Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main

Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter, Bleichstraße 33, 60313 Frankfurt am Main

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

"Backstage Clubaward": Preis für Livemusik-Locations

Erstmals wird dieses Jahr im Rahmen der Musikmesse der "Backstage Clubaward" verliehen. Den Preis vergeben das Musikmesse Festival, der Bundesverband Musikspielstätten "LiveKomm", das Musikernetzwerk "Backstage Pro" und der Verein "Clubs am Main". Die Auszeichnung richtet sich an die Betreiber von Livemusikclubs.

"Frankfurt hat eine ausgeprägte Clublandschaft", erklärt Mitinitiator Wolfgang Weyand vom Musikmesse Festival. Trotzdem hätten es Liveclubs in Deutschland insgesamt sehr schwer - insbesondere wenn sie Newcomern eine Chance bieten möchten. Der Award ehrt unter anderem den "Club des Jahres", den besten Backstage-Bereich und die beste Nachwuchsförderung.

Rund 2.000 Musiker hätten dafür online ihre Stimmen abgegeben, sagt Weyand. Eine übergeordnete Jury gebe es nicht. Die Verleihung findet am Mittwoch, 5. April um 20 Uhr in der Milchsackfabrik statt. Preis: 15 Euro.

Adresse: Milchsackfabrik, Gutleutstraße 294, 60327 Frankfurt am Main

David Garrett erhält Frankfurter Musikpreis 2017

Der Frankfurter Musikpreis geht dieses Jahr an den Geiger David Garrett. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird jährlich während der Frankfurter Musikmesse vergeben. Der Preis ehrt seit 1982 Persönlichkeiten, die einen besonderen Beitrag für die weltweite Musikszene leisten.

Garrett nimmt die Auszeichnung am Freitag, 7. April um 18.30 Uhr in der Frankfurter Paulskirche entgegen. Er bedankt sich mit einem Konzert. Der Geiger reiht sich damit in eine Liste namhafter Preisträger ein, unter anderem: Brigitte Fassbaender, Wolfgang Niedecken und Udo Lindenberg. Tickets für das Konzert sind vorab zugelost worden.

Adresse: Paulskirche, Paulsplatz 11, 60311 Frankfurt am Main

Geigen aus dem 3D-Drucker

Der 3D-Druck ist dabei die Musikwelt zu erobern. Auf der Musikmesse stellen die französischen Hersteller von 3D Varius eine elektronische Geige vor, die zu großen Teilen aus einem 3D-Drucker stammt.

Die Idee eine Geige zu drucken ist nicht gänzlich neu. Bausätze dafür kursieren im Internet. Die Besonderheit liegt darin, dass 3D Varius den Klangkörper der Geige in einem einzigen Stück druckt. Außerdem können Größe und Design der Geige an die Wünsche des Kunden angepasst werden. Ob auch David Garrett auf einem solchen Instrument spielen würde?

Auf dem Messegelände: Halle 8 Ebene 0 Stand A05

Produktneuheiten: Gitarren mit veränderbarem Design

Aber auch abseits des 3D-Drucks präsentieren die Aussteller Produktneuheiten. Zum Beispiel zeigt der Schweizer Hersteller DaCarbo ein Flügelhorn aus Carbon. Am Stand des Wurlitzer Piano Shops Martin Dalheimer gibt es ein Akustik-Klavier zu sehen, das so leise ist, dass es beim Üben die Nachbarn nicht stört. Die spanische Firma Pons Guitars präsentiert E-Gitarren mit wechselbarem Korpus. Damit können Gitarrenliebhaber ihrem Instrument individuelle Looks verpassen.

Auf dem Messegelände: DaCarbo - Halle 8, Ebene 0, Stand J26 / Pons Guitars - Halle 11, Ebene 0, Stand B85 / Wurlitzer Piano Shop Martin Dalheimer - Halle 9, Ebene 0, Stand D26

Neues Areal für Kinder

Unter dem Titel "Discover Music" bietet die Musikmesse dieses Jahr ein neues Areal für Kinder an. In einem Zelt im Außenbereich stehen an allen Messetagen Instrumente bereit, die nach Lust und Laune ausprobiert werden dürfen. Außerdem gibt es ein Team aus Musikern, die beim richtigen Umgang mit den Instrumenten unterstützen. Aber nicht nur die Jüngsten dürfen sich testen: Alle Besucher sind eingeladen gemeinsam zu musizieren.

Die Mitmachaktion "music4kids" ist bei Kindern beliebt. Bild © picture-alliance/dpa

Die Musikmesse hat sich bereits in den vergangenen Jahren speziell um junge Besucher bemüht. Das Angebot "music4kids" ist auf positive Resonanz gestoßen. Auch in diesem Jahr dürfen wieder Kita- und Kindergartengruppen vorbeikommen.