Im neuen hr-Tatort mit Ulrich Tukur muss LKA-Ermittler Felix Murot denselben Tag immer wieder erleben, bis er sich fragt, ob er verrückt wird. Im Interview am Filmset verrät der Schauspieler, warum der Streifen für "viele Zuschauer zu viel" sein wird - und was ihm selbst den Schlaf raubt.

"Murot und das Murmeltier" - so lautet der Arbeitstitel des neuen Tatorts mit Ulrich Tukur, den der hr gerade dreht. Eine Anspielung auf die Kino-Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier". Ähnlich wie Hauptdarsteller Bill Murray, der denselben Tag immer wieder erleben muss, ergeht es LKA-Ermittler Felix Murot: Er wacht eines Morgens auf und wird zu einem Banküberfall gerufen. Dort wird er erschossen, stirbt aber nicht, sondern wacht schweißgebadet in seinem Bett auf. Und alles fängt von vorne an.

hessenschau.de: Sie haben diesen Tatort als einen ganz Besonderen für Sie selbst bezeichnet. Warum ist das so?

Ulrich Tukur: Der Regisseur Dietrich Brüggemann hat ein Buch geschrieben, dass mich sprachlos gemacht hat. Ich habe noch nie ein Drehbuch in der zweiten Fassung bekommen, das völlig makellos war. Mein erster Gedanke: Der Regisseur muss Musiker sein. Und tatsächlich spielt er Klavier. Das Drehbuch hat seinen eigenen Rhythmus, kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Der Film ist eine Mischung aus unglaublicher Komik und abgrundtiefer Bösartigkeit. Mir war klar, dass das schwierig wird und für viele Zuschauer wahrscheinlich zu viel sein wird. Das Teil wird für ordentlichen Zündstoff sorgen.

Ulrich Tukur und Barbara Philipp erleben im neuen Tatort den selben Tag immer wieder- eine Herausforderung für die Schauspieler. Bild © Tatjana Thamerus

hessenschau.de: In "Murot und das Murmeltier" wird immer wieder dieselbe Handlung wiederholt. Unterscheiden sich die einzelnen Szenen trotzdem?

Tukur: Ja natürlich. Jede Szene entwickelt sich anders. Die Einleitung ist erst einmal ganz konventionell. Dann wiederholt sich die Szene nochmal mit demselben Text und Murot beginnt sich zu fragen, ob er verrückt wird. Die Schwierigkeit beim Dreh war diese zweite Ebene reinzukriegen: Was ist Traum, was ist Wirklichkeit und beide Welten nicht mehr unterscheiden zu können. Dann probiert Murot aus, wie weit kann er gehen kann und bekommt schlussendlich heraus, dass er den Tod von Menschen verhindern muss. Ansonsten geht es immer wieder von vorne los. Und das in elf Variationen.

hessenschau.de: In dem Film geht es um einen Tag, der immer wieder kehrt. Nehmen Sie solche Szenen auch mit ins Privatleben oder träumen Sie davon?

Tukur: Ich habe überhaupt kein Problem damit abzuschalten. Ich denke einfach nicht mehr dran. Wenn der Drehtag gelaufen ist, dann ist das vorbei. Es gibt ein wunderschönes Wort im Deutschen, das nur die deutsche Sprache kennt: Schauspiel. Das heißt, es ist ein Spiel. Wir tun nur so, als ob. Und am Ende des Tages ist das Spiel vorbei. Wenn ich mich allerdings so angstrenge wie hier und körperlich gefordert werde, dann bin ich physisch so aufgedreht, dass ich ganz schwer schlafen kann. Ich werde ja permanent erschossen, falle aus dem Fenster in den Hof und robbe ins Auto. Deshalb finde ich in der Nacht ganz schwer Ruhe, muss aber um 6.30 Uhr wieder aufstehen.

hessenschau.de: Lassen Sie sich bei den Fallszenen doubeln?

Tukur: Nein, das mache ich nicht. Ich lass mir auch keine Matratzen drunter legen, wenn ich falle oder trage auch keine Knieschützer. Das finde ich blöd. Es muss ein bisschen weh tun und das ist auch gut für's Spiel.

In Neu-Isenburg wird der Tatort gedreht. Eigentlich spielt er aber in Wiesbaden. Bild © Tatjana Thamerus

hessenschau.de: Aber hatten Sie schon mal einen Albtraum, der immer wieder kehrt?

Tukur: Ich habe viel Theater gespielt und immer geträumt, dass ich auf einmal auf einer Bühne stehe, der Vorgang geht auf und es schauen mich ganz gespannt tausend Leute an und ich weiß nicht welchen Text ich sprechen soll, oder um welches Stück es gerade geht. Ich versuche mich in dem Traum irgendwie zu retten und wache dann total verschreckt auf. Der Traum symbolisiert ja die Angst zu versagen. Ich soll etwas leisten, was ich nicht leisten kann, weil ich gar nicht weiß, was ich leisten soll. Manchmal habe ich den Traum heute noch.

hessenschau.de: Jetzt drehen Sie ja gerade in Hessen, leben aber in Italien. Haben Sie Sehnsucht?

Tukur: Ja klar. Ich bin jetzt fünf Wochen durch dieses Bootcamp hier gegangen. Es war anstrengend. Es war noch anstrengender als ich gedacht habe. Ich freue mich natürlich auf Italien, bin aber erstmal noch unterwegs. Ich habe noch ein paar Konzerte und Lesungen, dann muss ich noch meine Zähne reparieren lassen. Ich gehe ja auf die 60 zu und habe da einige Baustellen. Mitte Juli ziehe ich mich dann zurück in die Berge der nördlichen Toskana und schreibe an meinem ersten Roman. Das ist aber eine Arbeit, die still und ruhig ist. Ein guter Ausgleich.

hessenschau.de: Sie sagen über sich, dass Sie selten deutsches Fernsehen schauen. Sehen Sie sich ihre eigenen Filme an?

Tukur: Also "Murot und das Murmeltier" werde ich mir anschauen. Ich gucke immer nur die Filme von mir, die ich interessant finde. Es gibt auch viele Filme, die ich nicht gesehen habe. Ich bin nicht verrückt nach mir. Ich finde es furchtbar mich selber zu sehen. Zuerst fallen mir nur die Fehler auf, die ich gemacht habe und die dem normalen Zuschauer gar nicht auffallen. Aber auch das ist ein Spiel. Es ist mir nicht so wahnsinnig wichtig, weil ich ja auch andere Sachen mache. Ich liebe die Musik. Das ist mir eigentlich viel wichtiger. Natürlich will ich, dass ein Film so gut wie möglich wird. Wenn er aber scheitert, dann geht die Welt auch nicht unter. Ich denke man bekommt nur einen guten Film hin, wenn man nicht mit jeder Faser seines Körpers alles perfekt machen will. Dann blockiert man nur sich selbst.

Das Interview führte Tatjana Thamerus.