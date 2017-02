Das Struwwelpetermuseum in Frankfurt präsentiert Kunstwerke zum Thema Demenz. Was das Kinderbuch und die Krankheit miteinander zu tun haben, schildert die Museumsleiterin im Interview.

Heinrich Hoffmann war Arzt, Psychiater und Autor des seit Generationen weltberühmten Kinderbuches "Struwwelpeter". Das gleichnamige Museum in Frankfurt präsentiert nun eine Sonderausstellung des Künstlers Elias Wessel zum Thema Demenz. Was der Struwwelpeter mit Demenz-Patienten macht und warum "Lotte" in der Ausstellung so wichtig ist, erzählt die Museumsleiterin Beate Zekorn im hessenschau.de-Interview.

hessenschau.de: Was ist die Idee hinter der Ausstellung?

Beate Zekorn: Wir zeigen hier im Museum auch immer zeitgenössische Auseinandersetzungen mit dem Struwwelpeter. Es gibt kein Kinderbuch, das so zur Neuinterpretation, gerade auch durch bildende Künstler, anregt. Der Künstler Elias Wessel kam als Besucher zu uns, und er erzählte mir von seiner Arbeit an einem Projekt, in dem er sich mit der Demenz seiner Großmutter auseinandersetzt. Er hat Bilder aus dem Struwwelpeter eingearbeitet. Ich habe dann das Entstehen dieses Zyklus ein wenig begleitet.

hessenschau.de: Worum geht es genau?

Beate Zekorn: Es geht in den Arbeiten um die Großmutter des Künstlers Elias Wessel. "Lotte" ist heute 93 Jahre alt und seit rund vier Jahren von Demenz betroffen. Wessel setzt diesen Prozess mit Bildern, Familienfotografien und Malerei in Mischtechnik kreativ um. Er hat etwa alte schwarz-weiß-Fotografien genommen, zum Teil auch Bilder aus dem 1. Weltkrieg, und Szenen aus dem Struwwelpeter darüber gemalt - etwa eine sehr starre, statische Familienszene und darüber den sehr dynamische Zappelphilipp - heute die Ikone aller ADHS-Kinder.

hessenschau.de: Der Autor des Struwwelpeters, Heinrich Hoffmann, war Psychiatrie-Reformer und Arzt. Hatte er auch mit dem Thema Demenz zu tun?

Beate Zekorn: Die Alzheimer Erkrankung ist eng mit Hoffmanns Klinik verbunden: Er war im Hauptberuf ab 1851 Psychiater. Er gründete in Frankfurt eine Modellklinik, genannt "Affenstein". In dieser Klinik hat 1901 Alois Alzheimer den ersten Fall von seniler Demenz diagnostiziert.

Weitere Informationen Ausstellung im Struwwelpeter-Museum "Vanitas oder die Geschichte vom Vergessen"

Ausstellung von Elias Wessel

24. Februar - 21.Mai 2017

Heinrich-Hoffmann- & Struwwelpeter-Museum Frankfurt Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Welche Rolle spielt der Struwwelpeter für die Generation der heute um die 80-Jährigen?

Beate Zekorn: Für diese "Lottes" war der Struwwelpeter oft das einzige Bilderbuch, das die Kinder hatten, zumindest in den meisten Fällen das erste. Es hat einen sehr prägenden Eindruck hinterlassen bei dieser Generation. Und bis heute sind diese Bilder und Texte sehr präsent in der Erinnerung.

hessenschau.de: Also, wenn alles entgleitet, der Struwwelpeter bleibt übrig?

Beate Zekorn: Ja, das kann man wirklich sagen. Wir haben hier häufiger Gruppen mit Demenz-Kranken im Museum. Es reicht, die Geschichten anzutippen: "Konrad sprach die Frau Mama…." und die Besucher ergänzen im Chor "…ich geh aus, und Du bleibst da." Ganz oft sind bei diesen Patienten die kompletten Texte noch da.

"Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?" (Elias Wessel) Bild © Elias Wessel

hessenschau.de: Sind das denn positive Erinnerungen für die Menschen? Ode r ist das eher autoritär belegt?

Beate Zekorn: Bei der Generation der um die 80-Jährigen sind das absolut positive Erinnerungen. Es ist die heile Kinderzeit, in der Bilderbücher angesehen wurden. Für Kinder ist der Struwwelpeter nicht autoritär. Es sind ja nicht die Eltern, die dort strafen, sondern vielmehr hat das, was die Kinder falsch machen, eine fatale Folge von außen quasi. Kinder erkennen das und verknüpfen das nicht unbedingt mit den Eltern. Hoffmann hat damals auch ganz bewusst in die Schreckkiste gegriffen, weil er etwa verhindern wollte, dass Kinder Dreck in den Mund nehmen. Hoffmann war ja in erster Linie Arzt, das war ihm wichtig.

hessenschau.de: Welchen Stellenwert hat der Struwwelpeter heute in unserer Gesellschaft?

Beate Zekorn: Für die Kinder heute ist der Struwwelpeter natürlich nicht mehr das einzige Buch. Trotzdem ist er immer noch ein Bestseller, der bewegt und berührt. Die Kinder finden sich heute wie vor 170 Jahren in den Geschichten wieder: Der Rebell (Struwwelpeter), der Aggressive (der böse Friedrich), das ADHS-Kind (Zappelphilipp), der Träumer (Hans Guck-in-die-Luft).

hessenschau.de: Wenn die Sechsjährigen von heute 80 Jahre alt sind und dement sein sollten, glauben Sie, die würden den Struwwelpeter auch noch so abspulen können, wie die Besucher heute?

Beate Zekorn: Schwer zu sagen. Wahrscheinlich werden diese Menschen gar kein Kinderbuch mehr so präsent haben, wie die Generation, die hauptsächlich mit einem einzigen Kinderbuch aufgewachsen ist. Das Medienangebot überlagert das heutzutage etwas. Die erinnern dann vielleicht auch eine Fernsehserie oder ein Computerspiel. Wenn es denn ähnlich eindrücklich war…

