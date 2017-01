Musik, Theater oder Comedy: Der Vorverkauf für die Festspiel-Saison 2017 ist in vollem Gange. Um die Vorfreude zu steigern, hier ein Überblick über die Festspiel-Highlights.

Brüder-Grimm Festspiele Hanau

Burgfestspiele Bad Vilbel

Bad Hersfelder Festspiele

Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Rheingau Musik Festival

Burgfestspiele Dreieichenhain

Wetzlarer Festspiele

Schlossfestspiele Biedenkopf

Comoedia Mundi - Tangentenfestival Frankfurt

Freilichtfestival Frankfurt

Sommerfestspiele Wiesbaden

Barock am Main in Frankfurt-Höchst

Festspiele Heppenheim

Darmstädter Residenzfestspiele

Stoffel Frankfurt

Burgfestspiele Eppstein

Brüder-Grimm Festspiele Hanau

Wo: Amphitheater Schloss Philippsruhe in Hanau



Wann: Vom 12. Mai bis zum 30. Juli



Was: Innerhalb von sechs Wochen finden fast täglich Märchen-Aufführungen statt - für Kinder und Erwachsene.



Auf der Bühne: Vom Fischer und seiner Frau (Musical), Frau Holle, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, Goethes Faust, Burning Love



Preise: Zwischen 8,50 und 32,50 Euro



Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm Festspiele Hanau



Besonderheiten: Für Gehörlose und Hörbehinderte wird die Vorstellung "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" am Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr, live von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt.

Burgfestspiele Bad Vilbel

Wo: Freilichtbühne in der Wasserburg im Kurpark von Bad Vilbel und im Theaterkeller der Burg



Wann: Vom 6. Mai bis zum 10. September



Was: Rund vier Monate lang Aufführungen der insgesamt zehn Werke.



Auf der Bühne: Diener zweier Herren, Sunset Boulevard, Wie im Himmel, Summer in the City; Für Kinder und Familien: Figaros Hochzeit, Tintenherz, Jim Knopf und die Wilde 13; Im Theaterkeller: Er ist wieder da, Das Tagebuch der Anne Frank, Ziemlich beste Freunde



Preise: Zwischen 16 und 46 Euro. Die Veranstaltungen für Kinder ab 5,50 Euro.



Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Bad Vilbel



Besonderheiten: In den vergangenen Jahren waren über 100.000 Besucher bei den Festspielen. Das Gelände liegt idyllisch zwischen der Wasserburg Bad Vilbel und einem historischen Fachwerkbau. Im Januar gibt es die Reihe "Burgfestspiele im Winter" - gezeigt wird "Die Familie Schroffenstein" vom 16. bis 22. Januar. Mit einzelnen Stücken gehen die Burgfestspiele auch auf Tour .

Schauplatz der Burgfestspiele: Wasserburg Bad Vilbel Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Bad Hersfelder Festspiele

Wo: In und rund um die Stiftsruine in Bad Hersfeld, Kinderstück im Theaterzelt



Wann: Vom 23. Juni bis zum 19. August



Was: Innerhalb von zwei Monaten Musical- und Theateraufführungen, ab 13. Juni Märchenstück "Das tapfere Schneiderlein" im Theaterzelt



Auf der Bühne: Martin Luther - Der Anschlag, Hexenjagd, Titanic, My Fair Lady



Preise: Je nach Wochentag zwischen 29 und 119 Euro



Veranstalter-Homepage: Bad Hersfelder Festspiele



Besonderheiten: Die Stiftsruine ist die größte romanische Kirchenruine der Welt. Im kommenden Sommer wird es weitere Verbesserungen an den Tribünen geben. Auch bei Regen sitzen die Besucher unter einem Faltdach trocken.

Impression von der Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele 2016 Bild © picture-alliance/dpa

Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Wo: Spielstätten des Staatstheaters Wiesbaden



Wann: Vom 26. April bis 28. Mai



Was: Konzerte, Oper, Theater und Filmprogramm



Auf der Bühne: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung, Die Hochzeit des Figaro, Die Zauberflöte



Preise: 11 bis 113,30 Euro



Veranstalter-Homepage: Internationale Maifestspiele Wiesbaden



Besonderheiten: Die Maifestspiele stehen 2017 ganz im Zeichen des "Ring des Nibelungen". Wagners vierteiliges Hauptwerk wird in zwei kompletten Zyklen aufgeführt.

Rheingau Musik Festival

Wo: 30 Spielstätten im Rheingau und von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal



Wann: Vom 24. Juni bis zum 2. September



Was: Über 170 Konzerte mit Stars der internationalen Musikszene von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik



Auf der Bühne: Das Programm wird am 20. Februar 2017 vorgestellt



Preise: 7 bis 53 Euro



Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival



Besonderheiten: Der Festivalsommer 2017 steht im Zeichen von "Aufbruch" mit den Schwerpunkten "Next Generation", "Tanz!Musik" und der neuen Reihe "Expedition Sound", in der das Festival musikalische Grenzgänger präsentiert.

Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Rheingau Musik Festival Bild © picture-alliance/dpa

Burgfestspiele Dreieichenhain

Wo: Burg Hayn im Dreieicher Stadtteil Dreieichenhain



Wann: Vom 4. Juli bis zum 20. August



Was: 37 Vorstellungen aus den Bereichen Jazz, Theater, Oper, Musical, Varieté, Kabarett, Literatur und Konzert sowie Kindertheater



Auf der Bühne: Cinderella, Ich fürchte nichts - Luther 2017, Wie im Himmel, Jim Knopf und die Wilde 13, Im weißen Rössl á trois, Der Herr von Wutzbach



Preise: 7 bis 54 Euro



Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain



Besonderheiten: Die Burgfestspiele Dreieichenhain bieten neben den klassischen Aufführungen auch Kabarett (Gayle Tufts, Gernot Hassknecht u.a.) und Konzerte (Max Mutzke, Donovan, Stefan Gwildis)

Wetzlarer Festspiele

Wo: Im Rosengärtchen, Lottenhof, Hofgut Herrmannstein und in der Klosterkirche Altenberg



Wann: Vom 8. Juni bis zum 1. August



Was: Theater, Musical, Konzerte, Kabarett, Tanz und Lesungen



Auf der Bühne: Dornröschen-Musical, Die Schöne und das Biest, König Lear, Alma und das Genie, Don Quijote uvm.



Preise: Zwischen 10 und 39 Euro



Veranstalter-Homepage: Wetzlarer Festspiele



Besonderheiten: Die Festspiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto "eigen-sinnig". Mit dem alten König Lear und dem Ritter von der traurigen Gestalt "Don Quijote" bestimmen "eigen-sinnige" Figuren der Weltliteratur das Programm.

Schlossfestspiele Biedenkopf

Wo: Open-Air-Bühne im Landgrafenschloss Biedenkopf



Wann: Vom 11. bis 27. August



Was: Neun Aufführungen des Musicals "Die Hatzfeldt"



Auf der Bühne: "Die Hatzfeldt", Musical von Birgit Simmler und Paul Graham Brown



Preise: 14,50 bis 32,90 Euro



Veranstalter-Homepage: Schlossfestspiele Biedenkopf



Besonderheiten: Das Vorjahresstück "Der Postraub" wurde als bestes Musical-Album beim Deutschen Rock&Pop-Preis 2016 ausgezeichnet. Bei den Schlossfestspielen Biedenkopf spielen heimische Talente Seite an Seite mit international agierenden Musical-Profis. In den Vorjahren standen auch Flüchtlinge mit auf der Bühne.

Acht Schauspieler des Festspiel-Ensembles 2015- drei von ihnen sind syrische Flüchtlinge Bild © picture-alliance/dpa

Comoedia Mundi - Tangentenfestival Frankfurt

Wo: Theaterzelt am Schaumainkai Frankfurt



Wann: Vom 25. Juni bis zum 8. August



Was: Theater (auch für Kinder), Musik, Improvisation, Lesungen und Chanson im Theaterzelt



Auf der Bühne: Programm ist noch in Planung



Preise: Zwischen 1 Euro für Kulturpass-Inhaber und 23 Euro



Veranstalter-Homepage: Comoedia Mundi



Besonderheiten: Das Zelttheater Comoedia Mundi feiert in diesem Jahr "30 Jahre Frankfurt". Seinen ersten Gastauftritt hatte das Ensemble 1987. Seitdem hat sich das Mainufer - auch durch das Tangentenfestival - zum lebendigen Treffpunkt entwickelt.

Theaterzelt und Caféwagen am Mainufer Bild © Fabian Schwarz

Freilichtfestival in Frankfurt

Wo: Grüneburgpark in Frankfurt



Wann: Juli und August



Was: Revue, Comedy, Drama oder Theaterstück unter freiem Himmel



Auf der Bühne: Programm noch in Planung



Preise: Zwischen 12 und 16 Euro



Veranstalter-Homepage: Freilichtfestival



Besonderheiten: Die Veranstalter der Dramatischen Bühne geben auf ihrer Homepage an: Wer wirklich kein Geld hat, kommt kostenlos rein. Ohne Angabe von Gründen. Somit ein Theater wirklich für alle.

Sommerfestspiele Wiesbaden

Wo: Burg Sonnenberg in Wiesbaden



Was: Theater im Burggarten der Burg Sonnenberg



Wann: Vom 25. Juni bis 16. Juli



Auf der Bühne: Programm noch in der Planung



Preise: Im Vorjahr zwischen 17,10 und 45 Euro



Veranstalter-Homepage: Sommerfestspiele Wiesbaden



Besonderheiten: Die Stadt Wiesbaden unterstützt die Festspiele im Haushalt 2016/17 nicht finanziell. Daher gehen die Veranstalter einen ungewöhnlichen Weg. Wer es sich leisten kann, darf gerne so genannte "Besserverdienende"- bzw. "Unterstützer"-Karten kaufen, deren Preis einige Euro über den Karten der Kategorie "Otto-Normal-Verdiener" liegt.

Festival-Atmosphäre auf Burg Sonnenberg in Wiesbaden Bild © Sommerfestspiele Wiesbaden/Facebook

Barock am Main

Wo: Höchster Porzellan-Manufaktur



Wann: Vom 26. Juli bis zum 20. August



Was: Während der etwa dreiwöchigen Spielzeit steht die barocke Komödie "Der Alchemist" in hessischer Mundart auf dem Programm.



Auf der Bühne: "Der Alchemist" - Komödie in hessischer Mundart von Rainer Dachselt und Ben Jonson



Preise: Die Preise liegen zwischen 10 und 38 Euro.



Veranstalter-Homepage: Barock am Main



Besonderheiten: Das Festival hatte jahrelang im Bolongaropalast seine Spielstätte. Da der Bolongaropalast renoviert wird, ist Barock am Main in die Höchster Porzellan-Manufaktur umgezogen und spielt 2017 erstmals in neuer Kulisse.

Szene aus "Der tollkühne Theaterdirektor" aus dem Jahr 2015 Bild © Barock am Main

Festspiele Heppenheim

Wo: Im Theater im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim



Wann: Vom 19. Juli bis zum 3. September



Was: 35 Aufführungen der zwei Hauptstücke, hinzu kommen Gäste aus Musik, Kabarett und Show.



Auf der Bühne: Ziemlich beste Freunde, Pasta e Basta, Familie Malente, Jörg Knör, Comedian Harmonists Today, Glenn Miller Orchestra



Preise: Zwischen 20 und 45 Euro



Veranstalter-Homepage: Festspiele Heppenheim



Besonderheiten: Von beiden Theaterstücken gibt es spezielle Seniorenveranstaltungen.

Darmstädter Residenzfestspiele

Wo: An mehreren Veranstaltungsorten innerhalb Darmstadts



Wann: Vom 28. Juli bis zum 6. August



Was: Das Motto lautet in diesem Jahr "KlangDialoge - 450 Jahre Residenzstadt Darmstadt"



Auf der Bühne: Programm ist noch in der Planung



Preise: Im Vorjahr zwischen 12,20 und 22,10 Euro



Veranstalter-Homepage: Darmstädter Residenzfestspiele



Besonderheiten: Die Veranstaltungsorte der Residenzfestspiele wechseln je nach Motto, das als Leitfaden dient.

Stoffel Frankfurt

Wo: Günthersburgpark Frankfurt



Wann: Der genaue Termin steht noch nicht fest



Was: Musik, Kabarett, Theater - alles unter freiem Himmel - dazu Kinderprogramm



Auf der Bühne: Das Programm ist noch in der Planung



Preise: Es gibt keine festen Eintrittspreise. In roten Eimern werden Spenden gesammelt



Veranstalter-Homepage: Stoffel Frankfurt - Theater offen Luft



Besonderheiten: Jährlich pilgern rund 100.000 Besucher zu den grundsätzlich kostenlosen Veranstaltungen des Stoffel-Festivals in den Frankfurter Günthersburgpark. Die Macher bezeichnen es selbst als das "unaufgeregteste Festival der Welt".

Publikum beim Stoffel Frankfurt Bild © Bernd Kammerer

Burgfestspiele Eppstein

Wo: Freilichtbühne Burg Eppstein



Wann: Vom 24. Juni bis zum 29. Juli



Was: Eigenes Ensemble-Stück und Gastspiele verschiedener Festspiel-Ensembles



Auf der Bühne: Hotel Mimosa, Der Herr von Wutzebach, La Traviata, Das Rumpelstilzchen, Der Wolf und die sieben Geißlein, Der Diener zweier Herren



Preise: La Traviata zwischen 39 und 47 Euro - weitere Preisinformationen ab März 2017



Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Eppstein



Besonderheiten: Die Burgfestspiele Eppstein werden seit 1913 veranstaltet und zählen damit zu den ältesten Open-Air-Festspielen Hessens.