Winterzeit ist Museenzeit: Von Januar bis März starten in vielen hessischen Häusern Sonderausstellungen. Von Magritte bis Sol LeWitt, dazu Cartoons für Freunde des derben Humors. Hier ein Überblick.

Januar | Februar | März

Der Weg ist das Ziel. Gemäß dieser Konfuzius-Weisheit hat sich der Bildhauer Hans Schabus mit dem Fahrrad quer durch die USA aufgemacht. Es wurde zu einer Reise mit und zu sich selbst. "The Long Road from Tall Trees to Tall Houses" (24. Januar bis 1. Mai 2017) heißt die Ausstellung in der Kunsthalle Darmstadt , die die Besucher mitnimmt auf diese spannende Reise.

Hans Schabus, The Long Road from Tall Trees to Tall Houses, 2015 Bild © Hans Schabus und Bildrecht GmbH

2017 jährt sich der Todestag von Maria Sibylla Merian zum 300. Mal. Das Museum Wiesbaden ehrt das Werk der bedeutenden Naturforscherin mit einer Ausstellung (13. Januar bis 9. Juli 2017). Im Oktober zeigt auch das Städel Museum Frankfurt Zeichnungen und Druckgrafiken von Blumendarstellungen des 15. bis 18. Jahrhunderts.

Morphofalter (Morpho menelaus) aus der Sammlung Merian. Bild © Museum Wiesbaden ⁄ Bernd Fickert

Vier Bauten - darunter die Grimmwelt Kassel - sind noch im Rennen um den DAM Preis für Architektur, mit dem jährlich herausragende Gebäude in Deutschland ausgezeichnet werden. Im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt wird am 27. Januar der Preisträger verkündet und gleichzeitig eine Ausstellung (28. Januar bis 30. April) eröffnet, die die Finalisten ausführlich vorstellt.

Grimmwelt Kassel - Einer der vier Finalisten für den DAM Preis für Architektur in Deutschland 2017 Bild © Andreas Horsky

Die Wanderausstellung "Die dünne Haut der Erde - Unsere Böden" macht Station im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt (20. Januar bis 13. August 2017). In vier thematischen Kammern bietet die Schau spannende Einblicke in die verborgene Welt unter unseren Füßen. Interaktive Exponate stellen Bodenbewohner und Bodentypen vor und zeigen, was man für den Bodenschutz tun kann.

Landwirte bei der Feldarbeit - Aufnahmen von Drohnen Bild © picture-alliance/dpa

René Magritte ist ein Magier der verrätselten Bilder. Unter dem Titel "Magritte. Der Verrat der Bilder" widmet die Schirn Kunsthalle Frankfurt dem belgischen Surrealisten eine Einzelschau mit Leihgaben aus aller Welt (10. Februar bis 5. Juni 2017). Magritte beschäftigte sich ein Leben lang damit, der Malerei eine der Sprache gleichrangige Bedeutung zu verleihen. Entstanden sind einzigartige Werke voller philosophischer Tiefe - für die Besucher eine anregende Gedankenreise.

René Magritte, La lampe philosophique, 1936 Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Wie stellt man dreidimensionale Formen in der Fläche dar? Dieser Frage widmet sich die Ausstellung "In die dritte Dimension, Raumkonzepte auf Papier vom Bauhaus bis zur zeitgenössischen Konzeptkunst" (15. Februar bis 14. Mai 2017). Die Schau im Städel Museum Frankfurt setzt bei den geometischen Kompositionen von Laszlo Moholy-Nagy aus dem Jahr 1923 an und führt bis in die Gegenwart.

Sol LeWitt "Distorted Cubes", 2001 - Linolschnitt auf Tiefdruckpapier Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zeigt die erste Einzelausstellung des Briten Ed Atkins in Deutschland (3. Februar bis 14. Mai 2017). Atkins gilt als Pionier einer jungen Künstlergeneration, die mit digitaler Bildtechnik eine hyperreale Bildwelt erschafft. Viele der gezeigten Arbeiten werden speziell für die Schau im MMK inszeniert.

Ed Atkins, Safe Conduct, 2016 (Filmstill) Bild © Ed Atkins, Galerie Isabella Bortoluzzi, Berlin and Cabinet, London

Holger Schmidhuber schafft begehbare Bodenskulpturen - als Vorlage dienen ihm bis zu 100 Jahre alte Orientteppiche. "Broken Territories" (10. Februar bis 19. März 2017) heißt die Schau im Museum Wiesbaden . Spannend dürfte das Zusammenwirken mit dem Umfeld sein, in dem die Arbeiten präsentiert werden, denn an den Wänden hängen die Alten Meister.

Holger Schmidhuber, Carpets of The Forgotten, 2016 Bild © Holger Schmidhuber

Deutschlandpremiere in der Schirn Kunsthalle Frankfurt . Erstmals wird eine umfassende Retrospektive des Malers Richard Gerstl gezeigt. Er gilt als der "erste österreichische Expressionist", wurde nur 25 Jahre alt und wird in einem Atemzug mit den großen Meistern der Wiener Moderne, Klimt, Schiele und Kokoschka genannt. Nahezu alle 80 Werke, die Gerstl geschaffen hat, sind in der Schirn (24. Februar bis 14. Mai) zu sehen.

Die Schwestern Karoline und Pauline Fey, Richard Gerstl, 1905, Belvedere, Wien Bild © Schirn

"Morgen darf nicht gestern sein" heißt eine Ausstellung (18. Februar bis 25. Juni) im MMK1 des Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Gezeigt wird das umfangreiche fotografische Werk der in Brasilien lebenden Künstlerin Claudia Andujar - beginnend mit ihren bedeutenden Yanomami-Porträts aus den 60er-Jahren bis hin zu Arbeiten der Gegenwart.

Claudia Andujar, Metrópole, 1974 Bild © Claudia Andujar/Galeria Vermelho

"Das kannst Du knicken!". Im Mathematikum Gießen dreht sich vom 19. Februar bis 19. März um filigrane Kunstwerke aus Papier. Von unfassbar winzig bis atemberaubend groß - Origami-Künstler erwecken auf wundersame Weise Papier zum Leben. Mitmachstationen laden die Besucher ein, sich selbst als Faltmeister zu versuchen.

Papier-Pinguine in Origami-Technik Bild © picture-alliance/dpa

Einer der Sammlungsschwerpunkte des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt sind Werke der Minimal Art. Im MMK 2 ist mit der Schau "Primary Structures" (22. Februar bis 13. August) erstmals eine umfassende Schau dieses Schwerpunktes zu sehen. Minimal Art entwickelte sich in den frühen 1960er-Jahren in den USA und basiert auf übersichtlichen, meist geometrischen Grundstrukturen.

Donald Judd: Untitled, 1967 Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2016 Foto: Axel Schneider

Wenn man sich denkt "Boah, das ist jetzt aber schon böse", dann könnte es sein, dass man vor einem Cartoon von Ari Plikat steht. Das Caricatura Museum Frankfurt zeigt vom 23. März bis 23. Juli Garstiges mit hohem Schenkelklopffaktor aus der Plikat-Feder.

Cartoon "Kinderlosenteller" von Ari Plikat Bild © Ari Plikat

Happy Birthday, Kasseler Herkules. Der nackte Held wird 300 Jahre alt und das feiert Kassel mit einer großen Sonderausstellung "herkules 300" (31. März bis 8. Oktober 2017) im Schloss Wilhelmshöhe . Skulpturen, Gemälde und Grafiken werden gezeigt, außerdem antike Exponate, die den griechischen Heldenmythos beleuchten.

Herkules in Kassel Bild © picture-alliance/dpa

Die Ausstellung "Making Heimat. Germany, Arrival Country", die das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt für den Deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig umsetzte, wird auf zwei Geschossen im DAM (4. März bis 10. September) präsentiert. Die ursprüngliche Schau wurde dafür aktualisiert und um Dokumentationen ergänzt.

Der Deutsche Pavillon bei der Architektur-Biennale in Venedig. Bild © picture-alliance/dpa

Liebe, Fruchtbarkeit und Leben, Hass, Wut und Tod: Wohl kaum eine Farbe weckt so viele Assoziationen und Emotionen wie Rot. Im Film ist Rot häufig ein bewusst eingesetztes Mittel. Wie das genau funktioniert und welche Eindrücke entstehen, untersucht die Ausstellung "ROT. Eine Filminstallation im Raum" (8. März bis 13. August 2017) im Deutschen Filmmuseum Frankfurt .

Bild © Deutsches Filmmuseum

Der Jawlensky-Preis der Stadt Wiesbaden wird 2017 an Richard Serra verliehen. Die dazu gehörende Preisträgerausstellung "Props, Films, Early Works" (17. März bis 18. Juni 2017) im Museum Wiesbaden wird eine schwergewichtige Schau mit viel Blei und einigem Gummi.

Richard Serra, Right Angle Prop, 1969/93 Bild © Museum Wiesbaden

Die 50er-Jahre, eine Zeit des Aufbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg. "Ersehnte Freiheit", so der Titel einer Schau (19. März bis 9. Juli 2017) im Museum Giersch in Frankfurt. In der Ausstellung werden drei der wichtigsten Künstlergruppen jener Zeit, "Zen 49" (München), "Junger Westen" (Recklinghausen" und "Quadriga" (Frankfurt) einander gegenübergestellt. Das Jahrzehnt des Neuanfangs, eine Dekade der Unsicherheit und der Suche.

Willi Baumeister "Phantom mit roter Figur" (1953) Bild © VG Bild-Kunst, Bonn, 2016

Freunde morbiden Humors dürfen sich auf die Einzelausstellung von Michael Holtschulte (4. März bis 14. Mai 2017) in der Caricatura Kassel freuen. Der ist nicht nur seit Jahren viel gedruckter Cartoonist in diversen Zeitschriften von der taz bis zur Titanic. Sein inzwischen seit zwölf Jahren laufendes Projekt "Tot, aber lustig" ist nämlich äußerst lebendig. In der Caricatura zeigt er seine Vielseitigkeit mit Cartoons, Gemälden und Objekten.

Lügenpresse-Cartoon von Michael Holtschulte Bild © Michael Holtschulte/Caricatura

Das Architekturbüro ABB prägte ab den 60er-Jahren mit seinen Bauten das Frankfurter Stadtbild. Städtische Bühnen, die Hochhäuser der Dresdner und der Deutschen Bank, die "Jumbohalle" auf dem Flughafen, das Nordwestzentrum - sie entstanden aus Ideen der ABB-Architekten. In der Ausstellung "Bühnen, Banken, Flugzeughallen" (18. März bis 14. Mai) zeigt das Deutsche Architekturmuseum über 500 historische Aufnahmen.

Städtische Bühnen, 1963, Frankfurt Bild © DAM Foto: Ulfert Beckert

Kunst auf kleinstem Raum zeigt die Mathildenhöhe Darmstadt in ihrer Schau "Ornament im Quadrat" (12. März bis 28. Mai 2017). Eine schier unerschöpfliche Fülle an Bildmotiven auf Wand- und Bodenfliesen entstand zur Zeit des Jugendstils. Gezeigt werden 150 vorwiegend englische Fliesen, die nach einer Schenkung erstmals zu sehen sind.

Links und rechts zwei Fliesen mit Blumenornamenten (um 1900), in der Mitte Fliese mit gelben Gänseblümchen (William de Morgan, 1882-1888) Bild © Institut Mathildenhöhe / Städtische Kunstsammlung Darmstadt, Foto: Gregor Schuster

Hoppel und hüpf - in der Frühjahrsausstellung der Kinderakademie Fulda (6. März bis 23. April) dreht sich alles um Meister Lampe. "Hasenspuren - von Hasen und Osterhasen" bringt Kindern und auch größeren Besuchern die Hoppler näher. Was unterscheidet den Hasen vom Kaninchen? Was haben Hasen mit dem Osterfest zu tun? Und wie gut kann ein Hase eigentlich sehen?

Bild © picture-alliance/dpa

Bei den Fotografien von Thomas Wrede muss man manchmal ganz genau hinschauen. Seine Arbeiten bewegen sich auf der Grenze zwischen Modell und Wirklichkeit. Da werden Spielzeugautos plötzlich zu dicken Karren, ein Erdhaufen wirkt wie ein gigantisches Gebirge. Das Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg zeigt vom 12. März bis 5. Juni 2017 die Schau "Modell Landschaft".