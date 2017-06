Das wird ein vielfältiger Ausstellungssommer. Mit der Matisse-Schau im Frankfurter Städel startet ein Zuschauermagnet. Das Museum Wiesbaden nimmt der Deutschen liebstes Obst unter die Lupe und die Opelvillen blättern in der "Vogue des Ostens".

Juli | August | September

Tauben, Regenbogenfarben, mit Blumen geschmückte Gewehre - die Darstellung von Frieden stützt sich meist auf gängige Klischees. In der Gruppenausstellung "Peace" (1. Juli bis 24. September) geht die Schirn Kunsthalle Frankfurt einen anderen Weg und stellt die Frage: Wie geht eigentlich Frieden? Zur Schau sind zahlreiche Live-Events, Konzerte und Kochsessions geplant.

Peace, Timur Si-Qin, "Visit Mirrorscape 2016" Bild © Timur Si-Qin

Die Fotografie- und Filmkünstlerin Laura J. Padgett findet ihre Motive im öffentlichen und privaten Lebensraum. Ihre Werke sind vom Alltäglichen aber weit weg, wirken rätselhaft und irritieren. Das Museum Giersch in Frankfurt zeigt "Somehow Real" vom 25. Juli bis 27. August.

Laura Padgett "Deckenbewehrungsmatten", August 2010 Bild © Laura J. Padgett

Seit 2015 lädt das Museum Wiesbaden Künstler ein, Projekte und Arbeiten für die Ausstellungsräume auf der zweiten Ebene des Museums "maßanzufertigen". In diesem Jahr ist dort Thomas Werners Schau "Echte Oberfläche" (28. Juli bis 29. Oktober) zu sehen. Seinen großen Leinwänden stellt er Arbeiten in Tempera auf Wellkarton und auf Gips gegenüber.

Thomas Werner, Marquette, 2016 Bild © Thomas Werner

Frank Hoppmann, zu Studienzeiten Gerichtszeichner, arbeitet als Hauszeichner für "Die Welt" und "Welt am Sonntag". Politische Karikaturen, Porträts, Cartoons mit feinem Strich - Hoppmanns Arbeiten sind so vielfältig, dass die Caricatura Frankfurt ihm eine umfangreiche Einzelausstellung (3. August bis 3. Dezember 2017) widmet.

Angela-Merkel-Karikatur von Frank Hoppmann Bild © Frank Hoppmann

Im Museum für Kommunikation in Frankfurt gibt es in der Ausstellung "Oh Yeah! Pop Musik in Deutschland" (17. August bis 25. Februar 2018) ordentlich was auf die Ohren. An Soundstationen tauchen die Besucher in die bunte Welt des Pop. Eine Zeitreise von den Anfängen bis heute. Dabei werden nicht nur Hits präsentiert, sondern auch Kurioses und Beinahe-Vergessenes findet sich unter den rund 200 Exponaten wieder.

Mit Kopfhörern erleben die Besucher eine Zeitreise quer durch die Geschichte der Popmusik. Bild © Museum für Kommunikation

Eine Ausstellung in der Naturhistorischen Sammlung des Museums Wiesbaden nimmt der Deutschen liebstes Obst genauer unter die Lupe. "Pomologie" heißt die Schau (27. August 2017 bis 28. Januar 2018), die sich rund um den Apfel dreht.

Danziger Kantapfel Bild © Museum Wiesbaden/Bernd Fickert

Sibylle - die Zeitschrift galt in der DDR als Vogue des Ostens und war regelmäßig vergriffen. Die Schau "Sibylle - Die Fotografen" (30. August bis 26. November 2017) in den Opelvillen Rüsselsheim beleuchtet die Bedeutung der Frauenzeitschrift für die Entwicklung der Fotografie und die künstlerische Bildsprache in Ostdeutschland.

Ausschnitt aus der Frauenzeitschrift Sibylle, 1984/1, Seite 16-17 Bild © Ulrich Wüst

"Es lebe die Malerei!" Mit diesem Ausruf grüßte Henri Matisse seinen Freund Pierre Bonnard am 13. August 1925. Den kurzen Worten auf einer Postkarte folgte ein gut zwanzig Jahre dauernder Briefwechsel. Die Sonderausstellung "Bonnard-Matisse. "Es lebe die Malerei!" (13. September 2017 bis 14. Januar 2018) im Frankfurter Städel Museum widmet sich dieser außergewöhnlichen Künstlerfreundschaft. Rund 100 Gemälde, Plastiken und Zeichnungen werden in einen Dialog gesetzt und zeigen die Entwicklung der europäischen Avantgarde bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs auf.

Henri Matisse, Großer liegender Akt (1935) Bild © Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Mit der Ausstellung "I am a problem" (23. September bis 18. Februar 2018) wird das MMK2 in Frankfurt zu einer Bühne, die die Besucher in eine düstere und zugleich aufreizende Parallelwelt entführen will. Regisseur und Bühnenbildner Ersan Mondtag rückt MMK-Werke in neue Zusammenhänge - verbindendes Element ist der Trend grotesker Selbstoptimierung. Dabei sind Körperkult und Beautywahn nicht nur eine aktuelle Modeerscheinung, wie der Mythos Maria Callas zeigt. Die Operndiva zieht sich wie ein Geist durch die gesamte Schau.

Vanessa Beecroft: vb68, 2011 Bild © Vanessa Beecroft

Im Wettbewerb "Häuser des Jahres" werden die besten Einfamilienhäuser im deutschsprachigen Raum gesucht. Das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt zeigt die Gewinnerentwürfe in einer Ausstellung vom 29. September bis 26. November.

Bild © Bernd Müller, Olching

Eine zweite Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt dreht sich um Frauen im Architekturberuf. Vor mehr als 100 Jahren wurden Frauen erstmals zu diplomierten Architektinnen ausgebildet. Gegen viele Widerstände leisteten sie maßgebliche Beiträge zur Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts. Das zeichnet die Schau Frau_Architekt (30. September bis 25. Februar 2018) nach.

Elisabeth von Knobelsdorff und Therese Mogger an der Technischen Hochschule München, 1909/10 Bild © I. Weber-Pfleger

Das Ledermuseum Offenbach wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Zum Jubiläum zeigt die Schau "Leder.Welt.Geschichte" (16. September bis 25. Februar 2018) einzelne, herausragende Sammlungsobjekte und erzählt deren Geschichte. So trifft die Hutschachtel von Johann Wolfgang von Goethe auf die Hausschuhe von Ulrike von Levetzow, Goethes letzter und leider unerfüllter Liebe.

Hutschachtel von Goethe und Hausschuhe von Ulrike von Levetzow, Goethes letzter - und leider - unerfüllter Liebe. Bild © DLM, C. Perl-Appl

"Zoom-In Chongqing" heißt eine Schau in der Kunsthalle Darmstadt (12. September bis 1. Oktober), die Einblicke in Malerei und Videokunst an der Hochschule der Künste in Sichuan gibt. Was junge aufstrebende wie etablierte chinesische Künstler bewegt und umtreibt, ist in Darmstadt zu sehen.

Lijun Xiong, Summer in a Trance, 2014, Öl und Acryl auf Leinwand, 160 x 200 cm Bild © Lijun Xiong

Die Sonderschau "Faszination Vielfalt" im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt besteht aus einer einzigen Vitrine, aber die hat es mächtig in sich. Etwa 1.000 Objekte - vom winzigen Käfer bis zum Okapi, von seltenen Pflanzen bis zu außergewöhnlichen Fossilien - sind in der 15 Meter breiten und über vier Meter hohen Vitrine dicht an dicht zu bestaunen (30. September bis 5. August 2018).