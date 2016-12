Die Konzerte des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband gehören zu den Highlights im hessischen Kulturkalender. Allein im ersten Halbjahr 2017 treten zahlreiche Topstars mit den beiden hr-Ensembles auf.

Highlights aus dem Programm des hr-Sinfonieorchesters

Er hat mehrere Grammys gewonnen und einen Oscar für den Soundtrack zum Film "Die rote Violine" eingespielt: Im März steht der US-amerikanische Star-Geiger Joshua Bell zusammen mit dem hr-Sinfonieorchester und Andrés Orozco-Estrada auf der Bühne. Zu hören gibt es Felix Mendelssohn Bartholdy und Gustav Mahler. Das Publikum kann sich auf eigenwillige Interpretationen von Andrés Orozco-Estrada freuen.

Weitere Informationen Informationen Wer? Joshua Bell: Violine, Andrés Orozco-Estrada: Dirigent. Was? Felix Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert e-Moll, Gustav Mahler: 5. Sinfonie.

Wann? 9. und 10. März, ab 19 Uhr. Wo? Alte Oper Frankfurt.

Das Konzert im Internet: Video-Livestream am 10. März auf hr-sinfonieorchester.de .

Das Konzert in hr2-kultur: 10. März, 20.05 Uhr (live), 21. März, 20.05 Uhr.

Und: das hr-Sinfonieorchester-Geschenkepaket . Ende der weiteren Informationen

Der türkische Pianist und Aktivist Fazıl Say ist eine musikalische Naturgewalt, der auf Konzerten gerne Genre-Grenzen überschreitet. In Frankfurt gibt er im April unter anderem seine "Preludes" für Saxophonquartett und Streichorchester zum Besten, in die Literaturklassiker wie Hesses "Siddhartha" oder Kafkas "Die Verwandlung" Eingang gefunden haben. Dirigent der beiden Abende in der Alten Oper ist der Kanadier Peter Oundjian.

Weitere Informationen Informationen Wer? Fazıl Say: Klavier, Raschèr Saxophone Quartet, Peter Oundjian: Dirigent. Was? Fazıl Say: Preludes - für Saxophonquartett und Streichorchester mit Schlagzeug (Deutsche Erstaufführung), Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur KV 467, Antonín Dvořák: 7. Sinfonie.

Wann? 27. und 28. April, ab 19 Uhr. Wo? Alte Oper Frankfurt.

Das Konzert im Internet: Video-Livestream am 28. April auf hr-sinfonieorchester.de .

Das Konzert in hr2-kultur: 28. April, 20.05 Uhr (live), 9. Mai, 20.05 Uhr. Ende der weiteren Informationen

In einer Zeit, in die Kreativkraft Ungarns von den politischen Umständen überdeckt zu werden droht, wollen Andrés Orozco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester im Juni bewusst einen Ungarn-Akzent setzen: Mit "Lontano" des österreichisch-ungarischen Komponisten György Ligeti, mit dem Orchester-Konzert des Ungarn Béla Bartók und dem Violinkonzert von Johannes Brahms.

Weitere Informationen Informationen Wer? Leonidas Kavakos: Violine, Andrés Orozco-Estrada: Dirigent. Was? György Ligeti: Lontano, Johannes Brahms: Violinkonzert, Béla Bartók: Konzert für Orchester.

Wann? 8. und 9. Juni, ab 19 Uhr. Wo? Alte Oper Frankfurt.

Das Konzert im Internet: Video-Livestream am 9. Juni auf hr-sinfonieorchester.de .

Das Konzert in hr2-kultur: 9. Juni, 20.05 Uhr (live), 20. Juni, 20.05 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Highlights aus dem Programm der hr-Bigband

Allround-Talent Ed Motta. Bild © picture-alliance/dpa

Zum ersten Mal steht im Februar das brasilianische Allround-Talent Ed Motta mit der hr-Bigband auf der Bühne des hr-Sendesaals. Das Konzert verspricht, ein Mix aus Jazz, Soul, Funk, Pop und brasilianischer Leichtigkeit zu werden.

Weitere Informationen Informationen Wer? Ed Motta: Gesang, Keyboard; Matti Klein: Keyboard; Magnus Lindgren: Leitung.

Wann? 16. und 17. Februar, 20 Uhr. Wo? hr-Sendesaal, Hessischer Rundfunk.

Mehr auf hr-Bigband.de .

Das Geschenkpaket der hr-Bigband . Ende der weiteren Informationen

Der Begriff "Great American Songbook" umfasst eine nicht festgelegte Anzahl herausragender Songs der amerikanischen Unterhaltungsmusik von den 1930er bis 1960er Jahren. Titel wie "White Christmas" von Irving Berlin oder "Moon River" von Henry Mancini gehören dazu. Die Pflege dieses Buchs und seiner Songs hat sich der Sänger und Pianist Michael Feinstein zur Lebensaufgabe gemacht. Zusammen mit der hr-Bigband wird er im März eine Auswahl präsentieren.

Weitere Informationen Informationen Wer? Michael Feinstein: Gesang; Ted Firth: Leitung.

Wann? 31. März, 20 Uhr. Wo? hr-Sendesaal, Hessischer Rundfunk. Ende der weiteren Informationen

Mit Gretchen Parlato ist eine der führenden Jazzsängerinnen der jüngeren Generation im Mai zu Gast bei der hr-Bigband. Die amerikanische Jazz-Legende Wayne Shorter beschreibt die New Yorkerin als legitime Nachfolgerin Frank Sinatras, "weil er und sie als Einzige tatsächlich mit dem Instrument Stimme umgehen können". Die Gäste des Abends im hr-Sendesaal dürfen gespannt sein.