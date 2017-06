Sehr politisch will die documenta sein. Das wird für Diskussionen sorgen - was in Kassel Tradition hat. documenta-Künstler haben immer wieder für Aufregung gesorgt. Ein Rückblick.

Weitere Informationen Liveticker am Samstag Mehr als 160 Künstler präsentieren in Kassel an rund 30 Ausstellungsorten bis zum 17. September aktuelle Tendenzen der zeitgenössischen Kunst. Offiziell eröffnet wird documenta 14 am Samstag durch den Bundespräsidenten. hessenschau.de ist mit einem Ticker live dabei. Ende der weiteren Informationen

Groß war die Empörung bei der documenta 1982. Ziel des Zorns: Joseph Beuys, der Künstler mit dem Filzhut. "Der Beuys ist reif fürs Irrenhaus", bekam ein hr-Reporter damals zu hören. Der Künstler ließ damals eine Krone öffentlich einschmelzen, eine Kopie der Zarenkrone Iwans des Schrecklichen - ein Kleinod aus Gold und blitzenden Edelsteinen. Während sie dahinschmolz hüpfte Beuys wie ein Magier herum und schrie: "Das Gold, es blickt. Es blickt."



Später dann sagte er, der Hase sei ein Symbol des Friedens. 1982 stand die Friedensbewegung auf dem Höhepunkt und Beuys documenta-Goldhase war sein Beitrag dazu.

Joseph Beuys war sicher einer der berühmtesten und umstrittensten documenta-Künstler. Schon 1977 sorgte seine Honigpumpe auf Aufregung. Eine Installation aus Leitungsrohren, durch die Honig floss. Karin Melchior aus Kassel hat sie und ihren Schöpfer damals gesehen und erinnert sich: "Da haben die Menschen damals wahnsinnig geschimpft und er hat mit einer Engelsgeduld da wirklich 100 Tage gesessen und versucht, mit ihnen zu reden." Mit begrenztem Erfolg.

"Auch Hitler ist willkommen"

Karin Melchior hat alle documenta-Ausstellungen miterlebt. Von der ersten bis heute. Besonders gut kann sie sich auch an den exzentrischen Performance-Künstler Wolfgang Flatz erinnern. Der hatte einen ganz besonderen Hund: Eine schwarze Dogge namens Hitler. Im Archiv der documenta lagert heute noch ein Brief der documenta-Leitung an Flatz, in dem es heißt: "Wir haben ein Hotelzimmer für sie bekommen. Zentral gelegen. Auch Hitler ist willkommen." Ein Hund, benannt nach Adolf Hitler: Das war der sehr umstrittener Beitrag von Wolfgang Flatz zur Kunst.

Die fliegende Wurst

Was Kunst ist und was nicht war bei den documenta-Besuchern immer umstritten. Auch als Christo im Jahr 1968 einen riesigen, mit Helium gefüllten Schlauch aufblasen ließ. Er ragte vor der Kasseler Orangerie 58 Meter in die Luft. Die Kasseler hatten dafür treffende Spitznamen, weiß Birgit Joos vom documenta-Archiv. "Fliegende Wurst" etwa - oder "Riesen-Phallus". Das Werk war für Christo der Beginn seiner internationalen Karriere, die ihn viel später auch nach Berlin führte, wo er 1995 das Reichstagsgebäude verpacken ließ.

Mist und eine Schein-Hinrichtung

Nicht immer blieb der Protest gegen documenta-Kunst bei bloßen Worten. So luden ein Rechtsanwalt und ein Landwirt bei der documenta im Jahr 1972 eine Fuhre Mist vor dem Fridericianum ab, dem zentralen Ausstellungsort der Kunstschau. Auch das das ist im Documenta-Archiv dokumentiert. Sie protestierten damit gegen die "pornografische documenta" in den "Sälen der Säue".

Auch die diesjährige documenta sorgt schon wieder für Aufregung. Die Künstlerin Regina José Galindo lässt bei einer Performance im Stadtmuseum auf sich schießen, mit Plastik-Gewehren, wie bei einer Schein-Hinrichtung. Ist das wirklich Kunst? An dieser Frage scheiden sich wieder einmal die Geister.