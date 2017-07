Die Rauminstallation The Pack (Das Rudel) in der Neuen Galerie in Kassel

Die Rauminstallation The Pack (Das Rudel) in der Neuen Galerie in Kassel Bild © picture-alliance/dpa

Mal schnell einen Aufkleber auf einen alten VW-Bulli kleben - das ist eigentlich nicht der Rede wert. Es sei denn, es handelt sich um ein berühmtes Kunstwerk. Die Installation von Joseph Beuys auf der documenta ist derzeit nicht zu besichtigen. Ein Besucher hat das Werk beschädigt.

Es ist der heiligste Bezirk in der Kasseler Neuen Galerie: der Beuys-Raum. Der große deutsche Künstler hat hier seine weltberühmte Installation "Das Rudel" hinterlassen, bestehend aus einem alten VW Bulli, mehreren Schlitten und Filzdecken. Weil das Werk so fragil ist, war von Anfang an klar: Auch wenn die documenta das Gebäude als eines ihrer Ausstellungsorte nutzt, sollte "Das Rudel" dort bleiben, wo es ist.



Schäden sollten vermieden werden. Immerhin gilt das Werk als eines der bedeutendsten des 1986 gestorbenen Künstler. Doch alle Vorsicht hat sich offenbar nicht ausbezahlt.

Denn wie Lena Pralle von der Museumslandschaft Hessen Kassel am Dienstag hessenschau.de sagte, hat ein unbekannter Besucher einen Aufkleber auf die Windschutzscheibe des Busses geklebt. "Die Entfernung ist leider ein bisschen aufwendiger als beim eigenen Fahrzeug", so Pralle.



Ein Restaurator müsse jetzt erst einmal prüfen, welcher Klebstoff verwendet wurde und wie der Aufkleber am besten entfernt werden könne. Ziel sei es, die Patina des alten Bulli wieder herzustellen.

Die Restaurierungsarbeiten sollen am Mittwoch beginnen. Derzeit ist der Raum, in dem sich das Werk befindet, abgesperrt. Wann der Raum für die documenta-Besucher wieder zugänglich ist, ist unklar. Die Museumslandschaft Hessen Kassel stellte Strafanzeige gegen Unbekannt. Um welchen Aufkleber es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt.

Motten machen sich über Filzanzug her

Nicht nur bekannt wegen seiner Filzanzüge: der Künstler Josef Beuys Bild © picture-alliance/dpa

Die Beuys-Installation lockt seit Jahren die Besucher in die Neue Galerie. Beuys selbst hat 1976 den ihm gewidmeten Raum eingerichtet. Schon seit einigen Monaten ist die Installation allerdings unvollständig. Motten hatten sich über den Filzanzug des Künstlers hergemacht. Nachdem die Restauratoren den Anzug in einem aufwändigen Verfahren jetzt entmotteten, wird er restauriert.



Filzanzug, Aufkleber an Bulli - Beuys hält die Restauratoren in Kassel in Atem.