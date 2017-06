"Fluchtzieleuropahavarieschallkörper" heißt die Installation von Guillermo Galindo auf der documenta in Kassel: eine berückende Arbeit mit einer fast schon schamanischen Magie.

Sie wurden brutal in Stücke gerissen. Ich kann fast die Wellen noch hören, wenn ich davor stehe. Die grüne und blaue Farbe der zwei Wrackteile ist abgeschabt, voller Risse und Löcher. Sie baumeln von der Decke der documenta-Halle wie verträumte, poetische Windspiele und mahnende Gehängte zugleich.

Weitere Informationen Die Kunstwelt schaut auf die documenta in Kassel. hr2-Reporterin Tanja Küchle hat sich auf der Weltkunstausstellung umgesehen. In der Reihe "documenta to go" stellt sie ihre persönlichen Lieblingswerke vor.

Bisher erschienen:

Verhüllte Torwache

Parthenon der Bücher Ende der weiteren Informationen

Im einen Teil, ein hölzener Bootsrumpf, sind dicke Saiten gespannt - am anderen, ein Bug aus Glasfasern, sind Klangröhren aus gold-glänzendem Metall befestigt.

Kann man darauf spielen? - Und wie klingt das?

Der mexikanische Künstler und Komponist Guillermo Galindo hat für seine beeindruckende Installation "Fluchtzieleuropahavarieschallkörper" tatsächlich spielbare Instrumente aus Schiffswracks gebaut. Gefunden hat er sie er auf der griechischen Insel Lesbos. Sie zeugen vom verzweifelten Versuch hunderttausender Menschen, die Grenzen Europas zu überwinden. Auf der Flucht vor Hunger und Krieg, auf der Suche nach einem besseren Leben.

Wo sind die Menschen, die in diesen beiden Booten die Überfahrt gewagt haben? - Haben Sie die Havarie überlebt?

Eigentlich wären diese stummen Wrackteile bloß Müll am Strand. Galindo lässt sie in die Welt hinaus tönen. Nicht unbedingt schön, es geht ihm nicht um einen vollkommenen Klang. Die Materialien sollen in ihren eigenen Stimmen singen können.

Und wenn Galindo darauf spielt, in einer Performance, die einer kultischen Beschwörung, einem schamanischen Ritual, gleicht - dann passiert etwas, das sich tatsächlich jeder rationalen Erklärung entzieht: Dann wird gleichzeitig die Vergangenheit dieser 'Migrationstrümmer' hörbar – und die mögliche Zukunft aller Schicksale, die damit verknüpft sind.