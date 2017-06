Noch ist die documenta nicht eröffnet. Doch schon jetzt ist in Kassel viel Kunst zu sehen - und zwar für jeden frei zugänglich. Manche Werke sind beeindruckend, manche skurril und manche erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen.

Wenn das die Brüder Grimm wüssten: Von Kassels Torwache, einst Wohnsitz der beiden Märchenerzähler, ist nichts mehr zu sehen. Der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama hat die beiden markanten Gebäude vollständig mit Jutesäcken umhüllt. "Ich benutze gerne Dinge, die schon existieren und die eine bestimmte Geschichte haben. Ich versuche, ihnen ein neues Leben zu geben“, sagt Mahama.



Die Mitarbeiter des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes, der in einem der beiden Gebäudeteile seinen Sitz hat, müssen sich nun an sehr viel weniger Tageslicht gewöhnen. Im großen Sitzungssaal finden bis auf weiteres keine Verhandlungen statt. Natürlich sei nicht jeder begeistert über das verhüllte Gerichtsgebäude, sagt Richterin Angelika Cezanne. "Es macht aber Spaß, dass man Teil dieses Kunstwerks geworden ist."

Jutesäcke bedecken jetzt die historische Torwache in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Staunende Menschen finden sich auch am Staatstheater. In dessen unmittelbarer Nähe hat Künstler Hiwa K mehrere Abwasserröhren aufeinander und nebeneinander stapeln lassen. Studenten bauen die Röhren zur Wohnfläche aus, jede Röhre bekommt ihr eigenes Design. Sogar eine Art Badezimmer ist entstanden. Bürsten und Seifen sind auf die Röhreninnenseite geklebt, ein Duschkopf hängt an der niedrigen Decke.



"Man nimmt dann einmal Anlauf und gleitet dadurch wie auf einer Wasserrutsche. Und dann ist man sauber", schmunzelt Produktionsdesign-Studentin Verena Hutter. Als Kunstwerk will Hiwa K sein Röhrenensemble aber nicht verstanden wissen. "Für mich ist es eine neue Art und Weise, wie man leben könnte", sagt Hiwa K.

Sogar reichlich Lesestoff gibt es in den Röhren von Hiwa K Bild © picture-alliance/dpa

Wer dieser Tage durch Kassel streift, stößt immer wieder auf neue documenta-Kunst. Auf dem zentralen Königsplatz etwa prägt nun ein 16 Meter großer Obelisk die Szene. Die Inschrift "Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt" steht dort in vier Sprachen und soll unter anderem auf humanitäre Hilfe für Flüchtlinge aufmerksam machen.

16 Meter hoch - mitten auf dem Königsplatz: das documenta-Kunstwerk des US-Künstlers Olu Oguibe Bild © picture-alliance/dpa

Auch im Nordstadtpark geht es hoch hinaus. Dort streckt sich die "Living Pyramid", die Pyramide der US-Künstlerin Agnes Dens in den Himmel. Sie ist mit Gräsern und Blumen bedeckt und soll Menschen zusammenbringen, die sich um die Bepflanzung und die laufende Pflege kümmern.

Das bepflanzte Kunstwerk "The Living Pyramid" der Künstlerin Agnes Denes Bild © picture-alliance/dpa

Wenige Tage vor dem offiziellen Start der documenta 14 ist auch die Kasseler Karlsaue zur Spielwiese für Kunst geworden. Direkt vor der Orangerie steht die "Mill of Blood", die Blutmühle. Eine Arbeit des mexikanischen Künstlers Antonio Vega Macotela. Zu sehen ist ein Holzgebilde mit dicken Zahnrädern. Bei dem Werk handelt sich um den Nachbau einer Mühle, mit der Arbeiter, unter ihnen auch Sklaven, in Bolivien Silbermünzen herstellten.

Hier noch im Aufbau: die "Mühle des Blutes" vom mexikanischen Künstler Antonio Vega Macotela vor der Orangerie Bild © picture-alliance/dpa

Dagegen herrscht rund hundert Meter weiter Stirnrunzeln bei den Besuchern der Karlsaue. Ein mit Flatterband abgesperrter Graben ist zu sehen. Mehr nicht. "Ruderal Society" heißt das Werk und bleibt sich selbst überlassen. Die Erde soll sich mit der Zeit mit "spontaner Vegetation" füllen. Heißt also: mal abwarten, was passiert.

Wer sich in der Stadt umhört, trifft zumeist auf zufriedene Gesichter. Die Außenkunstwerke stünden der Stadt gut zu Gesicht, meinen Kasseler und Kasseläner, auch wenn es zur vergangenen documenta mehr davon gegeben habe. Bei dem Highlight in diesem Jahr sind sich die meisten einig: Der "Parthenon of books" steht mitten auf dem Kasseler Friedrichsplatz und hat die Ausmaße des Parthenon-Tempels der Athener Akropolis.



Doch die Säulen bestehen nicht aus Stein, sondern aus Tausenden von Büchern. Bücher, die in den verschiedensten Ländern einmal verboten waren oder noch sind. Ein beeindruckendes Werk, auch wenn es noch längst nicht fertig ist.

Etwas mehr als die Hälfte des Gerüsts ist mit den Büchern verkleidet, es fehlt schlicht an Nachschub. Daher sind Bücherspenden nach wie vor willkommen. "Das ist aber auch das Schöne an dem Projekt", meint documenta-Sprecherin Maxie Fischer. "Die Besucher können das Werk immer noch mitgestalten."

Eine Kasseler Kunstaktion ist dagegen schon lange fertig und in Betrieb. Der Zwehrenturm, der seit dem documenta-Start in Athen weißen Rauch aufsteigen lässt, raucht auch weiterhin vor sich hin. Nur eines hat abgenommen: Die Zahl der Anrufe besorgter Bürger bei der Feuerwehr.