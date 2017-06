Documenta-Plakate stehen in Kassel vor dem documenta-Kunstwerk "The Parthenon of Books" der argentinischen Künstlerin Marta Minujin.

Documenta-Plakate stehen in Kassel vor dem documenta-Kunstwerk "The Parthenon of Books" der argentinischen Künstlerin Marta Minujin. Bild © picture-alliance/dpa

Sie wollen die documenta besuchen? hessenschau.de mit einem Überblick über Kunst-Hot-Spots, Ticket-Shops, Führungen - und Leih-Fahrräder.

Die Tageskarte kostet 22 Euro (ermäßigt 15). Eine Zweitageskarte kostet 38 Euro (27). Dauerkarten gibt es für 100 (70) Euro, und wer als Familie antritt, ist mit 50 Euro dabei.

Tickets Bild © documenta 14

Eintrittskarten können online über den documenta-14-Webshop oder in den documenta-14-Shops in Kassel gekauft werden. Ein großer Shop befindet sich vor dem Fridericianum am Friedrichsplatz. Die Karte gilt für alle Ausstellungsorte. Infos gibt der Besucherservice unter 0561-7072770, E-Mails gehen an: visitors@documenta.de.

Entweder Sie fahren Auto, fliegen oder Sie fahren Bahn . Kassel ist gut mit dem ICE zu erreichen, vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe fahren Straßenbahnen oder Busse in wenigen Minuten in die Innenstadt.

Der Flughafen Kassel Airport liegt etwa 20 Kilometer außerhalb der Stadt, von dort fahren Taxis und der Bus Nummer 100 in die Innenstadt.

Für Autofahrer: Die A7 führt von Norden und Osten und die A49 und A44 führen von Süden und Westen in die Stadt.

Generell gibt es in der Innenstadt keinen größeren documenta-Parkplatz, sondern nur die üblichen Parkmöglichkeiten, die eine Innenstadt bietet. Hinzu kommen die neun Parkhäuser im Innenstadtbereich mit über 3.300 Stellplätzen.

Etwas außerhalb gibt es Park+Ride-Plätze: Vom Aue-Stadion (Damaschkestraße 2) fahren die Straßenbahnen-Linien 5 und 6 und die Regiotram 5 in die Innenstadt. Auch an der Papierfabrik in Kaufungen gibt es einen kostenlosen Parkplatz mit Straßenbahnanbindung nach Kassel. Von dort fahren die Linien 4 und 8 ins Zentrum. Die Fahrtzeit ist jeweils nicht länger als 20 Minuten.

An den vier documenta-Hauptspielorten gibt es die weißen Shop-Info-Container: Am Friedrichsplatz vor dem Fridericianum, vor der documenta-Halle, vor der Neuen Galerie und der Neuen Hauptpost. An diesen Stellen gibt es auch Tickets zu kaufen.

Touristen-Informationen finden sich in der Innenstadt in der Wilhelmstraße und am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Während der documenta haben beide täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Konrad vermietet Fahrräder in Kassel. 500 Stück stehen an 59 Verleihstationen. Bild © picture-alliance/dpa

Besonders praktisch: mit dem Fahrrad die documenta erkunden. Man läuft sich nicht die Füße platt, ist unabhängig und die Entfernungen der documenta-Spielorte sind so optimal in den Griff zu kriegen. Fahrräder gibt es von "Konrad" , dem Fahrradvermietsystem der Bahn. Das funktioniert online oder mit dem Handy. Konrad schlägt mit einem Euro pro angefangener Stunde oder 10 Euro für 24 Stunden zu Buche. 500 Räder stehen an 59 Stationen bereit.

Bei der Touristen-Information in der Wilhelmstraße gibt es extra zur documenta für 15 Euro für vier Stunden E-Bikes (Pedelecs). Auch 24 Stunden für 28 Euro oder ein Tagesangebot für 22 Euro bietet die Stadt dort an. Wer den Tagestarif bucht, muss allerdings das Bike bis 18 Uhr zurückgeben. Reservierungen sind nicht möglich.

Grundsätzlich kann man einen Großteil der documenta auch erlaufen, die Hauptspielorte sind in der Innenstadt und in der Nordstadt.

Die Museumslinie der Straßenbahn (Linie 1) und andere Straßenbahnen und Omnibusse bieten sich an, um längere Strecken zu überbrücken.

Mit dem Auto in der Innenstadt die Hot-Spots abzufahren, bietet sich nicht unbedingt an.

In weiten Teilen ist die documenta 14 barrierefrei, die meisten Spielorte sind gut mit dem Rollstuhl erreichbar. Kostenlose Rollstühle verleiht die documenta. Sie können per Mail unter office@documenta.de reserviert werden.

Gerade am Eröffnungswochenende (10. und 11. Juni) ist viel los in der Stadt. Hotelzimmer und Privatunterkünfte sind stark nachgefragt, besonders in der Innenstadt wird es eng. Wer allerdings etwas außerhalb sucht, wird nach Auskunft der Kassel Marketing GmbH, die Touristen bei der Zimmersuche hilft , sicher noch fündig.

Die frisch renovierte Jugendherberge bietet 209 Betten, die zum Großteil aber schon belegt sind. Für Gruppen wird es eng, einzelne Betten sind aber nach Auskunft der Jugendherberge über die gesamte Dauer der Ausstellung immer noch zu haben. Und Stornos bringen ja auch immer Bewegung in die Sache. Wie zu jeder documenta werden auch in diesem Jahr Matratzen in die Tagungsräume gelegt, ein zusätzlicher Duschcontainer steht auf dem Hof.

Zimmernot? Es gibt Alternativen, denn auch auf dem Campingplatz in Kassel können es sich documenta-14-Besucher gemütlich machen. Bild © picture-alliance/dpa

Direkt an der Fulda in der Nähe von Buga-Gelände, Sportpark "Auestadion" und Messe Kassel liegt der neue Campingplatz . Die Kassel Marketing GmbH schätzt, dass über die Dauer der documenta 14 bereits die Hälfte der 62 Stellplätze reserviert sind. Auf der Zeltwiese können Kunstfreunde auch spontan noch unterschlüpfen.

Die documenta findet im Stadtgebiet Kassel statt. Schwerpunkte sind die Innenstadt und die Nordstadt. Die vier großen Hot-Spots sind die Neue Hauptpost, der Friedrichsplatz, wo auch das Fridericianum steht, die documenta-Halle und die Neue Galerie. An diesen vier Standorten stehen Container mit documenta-Shops, Info-Points und Ticketschaltern. Die documenta 14 hat eine interaktive Karte mit den Orten im Angebot .

Hier schon mal erste 360°-Eindrücke von einigen Außenwerken:

Die Stadt bietet so genannte Orientierungsrunden an. Morgens oder am späten Nachmittag kann man bei einem einstündigen Rundgang einen Überblick über die Innenstadt bekommen. Bei diesen Rundgängen steht, wie es der Name sagt, die Orientierung in der Stadt während der documenta 14 im Vordergrund.

Führungen mit dem Schwerpunkt Kunst bietet die documenta selbst an. "Eine Erfahrung" heißt das Programm, hinter dem sich vier verschiedene Spaziergänge über die Ausstellung verbergen. Dort werden Besucher von so genannten Choristen geführt, der Teilnehmer nimmt "eine aktive Rolle im gemeinsamen kritischen Denken über die künstlerischen Projekte" ein. So sollen die Besucher selbst Teil der documenta werden. Ein Spaziergang mit einem Choristen dauert zwei Stunden und kostet zwölf Euro.

"Rahmenbau" oder Landschaft im Dia der Künstlergruppe Haus-Rucker-Co wurde zur documenta 6 im Jahr 1977 aufgestellt. Das Werk gehört der Stadt Kassel und ist Teil eines der drei Parcours der documenta-Historie. Bild © picture-alliance/dpa

Spuren vergangener documenta-Ausstellungen , nämlich Kunstwerke, die die Stadt Kassel angekauft hat, können in geführten Rundgängen erkundet werden. Drei verschiedenen Parcours zu den Kunstwerken können mit dem Smartphone oder Tablet ausgewählt werden. Zur Wahl stehen die Rundgänge "Friedrichsplatz", "Staatspark Karlsaue" und "Stadtraum".