Die Weltkunstausstellung ist eröffnet. Bundespräsident Steinmeier hat den Startschuss für die documenta 14 in Kassel gegeben. "Eine mutige Ausstellung", sagte der Bundespräsident.

Schlangen vor den Ticketshops, Schlangen vor den Ausstellungshallen - schon am Samstagmorgen, als bei strahlendem Sonnenschein die documenta in Kassel ihre Pforten öffnete, war der Ansturm der Besucher groß.

Kurz nach 10 Uhr hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit Griechenlands Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos den Startschuss für die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Kassel gegeben. Steinmeier lobte die documenta als "mutige Ausstellung".

"Überprüft eigene Vorurteile, nehmt die Perspektive des anderen ein - nur so lassen sich Gemeinsamkeiten finden", appellierte er bei seinem Ausstellungsrundgang an die Besucher. Schon jetzt zeige sich, dass die Entscheidung, Athen zum zweiten documenta-Standort zu machen, nicht nur mutig, sondern auch richtig gewesen sei, sagte er.



Der künstlerische Leiter der documenta 14, der Pole Adam Szymczyk, hatte Athen zum zweiten documenta-Schauplatz gemacht. Dort endet die Ausstellung am 16. Juli, in Kassel dauert sie bis zum 17. September. Erwartet werden mehr als 750.000 Besucher.



Große Sicherheitsvorkehrungen in Kassel

Steinmeier würdigte vor allem den Parthenon der Bücher der argentinischen Künstlerin Marta Minujin. Dieses sei schon jetzt zu einem Symbol für die documenta geworden, sagte er. Es stehe für das Ringen darum, die Vernunft zu erhalten, für notwendigen Dialog sowie für die Aufrechterhaltung des Unterschieds zwischen Wahrheit und Lüge.

Bundespräsident Steinmeier bei der Eröffnung der documenta 14 in Kassel vor den Röhren des Installationskünstler Hiwa K. Bild © picture-alliance/dpa

Die Staatsoberhäupter machten einen Rundgang und ließen sich von Künstlern Installationen erklären. Ein Kunstwerk war bewohnt: Kasseler Studenten schauten aus den Betonröhren, die der Künstler Hiwa K am Friedrichsplatz aufstellen und als Wohnräume einrichten ließ. Dem Bundespräsidenten gefiel offenbar die Idee, doch die Ausführung war ihm zu klein, wie der sagte.



Tausende Zuschauer standen an den Absperrungen vor dem Museum Fridericianum und verfolgten den Rundgang. In der Zuschauermenge waren auch Demonstranten. Sie wollten an ein Massaker der Nationalsozialisten in Griechenland zu erinnern.

Der Besuch von Steinmeier und Pavlopoulos in Kassel fand unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Teile des Ausstellungsgeländes und einzelne documenta-Gebäude waren bis zum Mittag gesperrt, obwohl die Ausstellung da bereits eröffnet war. Erst nach dem öffentlichen Auftritt Steinmeiers stand die Ausstellung komplett den Besuchern offen. Ein Gleitschirmflieger über dem Gelände wurde von einem Polizeihubschrauber aus dem Luftraum eskortiert.



Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nannte die documenta einen "Seismograph aktueller Entwicklungen". "Es ist nicht ihr Ziel, um jeden Preis zu gefallen. Die Ausstellung muss irritieren und gesellschaftliche Debatten auslösen", sagte Bouffier. Die hessische Landesregierung hat nach eigenen Angaben für die documenta 13,8 Millionen Euro bereitgestellt.

Die documenta gibt sich in diesem Jahr besonders politisch. Kurator Bonaventure Soh Bejeng Ndikung forderte die Künstler bei der Pressekonferenz am Mittwoch auf, "aufsässig" zu sein. Kurator Paul B. Preciado sagte in Anspielung auf George Orwells "Farm der Tiere": "Diese Ausstellung könnte beschrieben werden als Rebellion auf dem Museumsbauernhof." Die documenta 14 sei "das Ergebnis einer politischen Subjektivierung der Kunstgeschichte".

Die documenta erstreckt sich über rund 30 Veranstalungsorte. Im Mittelpunkt steht die ehemalige Hauptpost in der Nordstadt, einem Problembezirk Kassels. Viele Werke gibt es auch in Parks und an öffentlichen Orten.

Im geografischen Zentrum der documenta 14 steht ein monumentaler Nachbau des Akropolis-Tempels mit rund 40.000 verbotenen Büchern von Marta Minujín auf dem Platz vor dem Fridericianum.

Bilder und Skulpturen sieht man weniger, dafür umso mehr Performances und Aktionskunst auf Straßen und in Gebäuden sowie Filme, Installationen und Dokumentarmaterial.

Sogar ein eigenes Radioprogramm wurde für die documenta entwickelt. Die Teilnehmerliste umfasst Namen aus vielen europäischen und noch mehr außereuropäischen Ländern. Große Kunststars sind nicht dabei, viele Namen dürften in Deutschland wenig bekannt sein, vermitteln aber einen spannenden, nicht europazentrierten Blick auf die Weltkunst.

