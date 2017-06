Marta Minujíns "Parthenon der Bücher" ist nicht nur das größte Kunstwerk auf der documenta in Kassel. Der Tempel ist jetzt schon ihr Wahrzeichen. Völlig zu Recht.

Aus der Ferne sieht der "Parthenon der Bücher" aus, als wäre er aus tausenden bunten Mosaiksteinchen gemacht. Verführerisch glitzert er in der Sonne.



Steht man direkt vor einer der vielen Säulen, liest man: "Das Guantanamo-Tagebuch", "Die Leiden des jungen Werther", "Alice im Wunderland", "Öl", "Die Bibel", "Don Quijote", "Persepolis", "Ulysses, "Die satanischen Verse", "Der kleine Prinz".

