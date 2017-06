In dieser Woche startet in Kassel die documenta - die weltgrößte Ausstellung für moderne Kunst: Doch auch die Kunstszene in der Stadt hat in diesen Tagen einiges zu bieten. Drei Beispiele.

Zur Eröffnung am Mittwoch wird die Fassade des "Kleinen Onkel" in goldener Farbe glänzen. Innen im Gebäude sieht es anders aus. An den Wänden fehlt die Tapete, Backsteine kommen zum Vorschein. "Dieser Gegensatz ist doch toll. Man geht vorbei und erwartet innen voll den Prunk. Und drinnen zeigt sich dann das Gegenteil. Es ist eben nicht alles Gold was glänzt", sagt Nico di Carlo. Mit einem Freund hat er das Gebäude angemietet.



Während der documenta sollen sich hier internationale Künstler austoben. "Es geht da nicht darum, dass nachher alles top aussieht. Das wollen wir gar nicht. Die Künstler integrieren ihre Kunst in das Vorhandene", sagt di Carlo.

Mehr als 160 Künstler aus aller Welt zeigen Arbeiten bei der documenta 14. Am Samstag eröffnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ausstellung. Doch auch jenseits des offiziellen documenta-Programms gibt es einiges für Kunstfreunde zu sehen - so wie im "Kleinen Onkel".

Rauschende Feste - und leise Konzerte

An den Abenden sollen dort Partys steigen: rauschende Feste, aber auch leise Konzerte und spontane Einlagen, auch von den Gästen von gegenüber, dem "Lalaland". Dort, auf dem alten Stellplatzgelände eines Autohändlers, ist ein Zeltplatz entstanden. Übernachten kann man ab zehn Euro. Entweder im mitgebrachten Zelt, auf der Isomatte unter freiem Himmel oder in der Luxusvariante: Zelten, in denen Betten stehen und die mit Teppichen ausgelegt sind.

Voll der Luxus: ein Bett im Zelt - und dazu noch Teppiche - das Lalaland Bild © Simone Scharnke

Kunst-Kiosk will Künstlern Plattform bieten

Wer hier übernachtet, ist mitten drin im Studentenviertel. Und auch die Studenten haben zur documenta einiges vor - beispielsweise im alten Kiosk Fulle-Pavillion in der Unterneustadt. Josha Lohrengel hat das unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit Freunden komplett renoviert. "Hier war überall Müll, einfach nur übel", erinnert sich Lohrengel.

"Ohne unsere Familien und Freunde hätten wir das Projekt nie gestämmt bekommen." Die Studentin will jungen und unbekannten Künstlern während der documenta eine Plattform bieten. Jeder kann sich mit seinem Konzept für den Pavillon bewerben.

Eine Brücke in den Himmel

In eine Art Kunstgalerie wird sich auch die katholische Elisabethkirche während der documenta-Zeit verwandeln. Vor fünf Jahren hatte sich die documenta noch über eine Skulptur des Bildhauers Stephan Balkenhol mokiert, die oben auf dem Kirchturm herüber zum Fridericianum schaute. Diesmal darf Anne Gathmann in der Kirche ausstellen.



Über 4.000 Aluminiumteile hat die Künstlerin aneinandergereiht. Eine Brücke in den Himmel? Anfassen erlaubt: Besucher dürfen das Kunstwerk vorsichtig in Schwung bringen. "Ich finde es toll, wenn man die Brücke hier in Bewegung bringt und sie dann so schön schwingt", sagt Dechant Harald Fischer.

Sendung: hessenschau, 05.06.2017, 19.30 Uhr