In Romuald Karmakars neuem Film philosophieren Techno-DJs aus dem Rhein-Main-Gebiet über ihre Arbeit. Mag der Doku auch die erzählerische Linie fehlen, wärmt sie doch die Herzen der Clubkultur-Anhänger.

Es ist kein Geheimnis: Die Techno-Szene ist in die Jahre gekommen. Viele DJs der ersten Stunde sind inzwischen um die 50 Jahre alt. Deshalb verwundert es auch nicht, wenn der Frankfurter DJ Ata Macias verrät, er habe kürzlich alle seine Platten verkauft. Stattdessen wünsche er sich Vogelzwitschern und "manchmal einen Kuckucksruf" in der Natur - statt der ewigen Bassdrum. Nicht von ungefähr lebt er mittlerweile viele Monate im Jahr auf einem Biobauernhof in Italien.

Die Lebensgeschichte von Ata alleine hätte schon einen ganzen Film gefüllt. Stattdessen ist er einer von fünf Protagonisten in Romuald Karmakars Dokumentation "Denk ich an Deutschland in der Nacht", der am Sonntagabend Premiere auf der Berlinale feierte. Als 14 Jahre alter Junge musste Ata früh zu Hause sein, so wollte es die strenge, katholisch geprägte Mutter. Wenig später entdeckte er dann doch, wie man die Nacht durchtanzt, die gar kein Ende hat.

Ata ist es auch, der in dem neuen Film des in Wiesbaden geborenen Regisseurs die Metapher vom endlosen Teppich für die schier unüberschaubar gewordene Szene elektronischer Musik liefert. Nur ein geschultes Auge blicke da noch durch, sagt er.

Einer hat Angst vor Terror, einer will Astronaut werden

Ata Macias, Jahrgang 1968, gehört ebenso wie Ricardo Villalobos, Roman Flügel (beide 1970 geboren, beide in Darmstadt aufgewachsen) und der Heidelberger David Moufang (1966 geboren) zur Generation von DJs und Produzenten, die durch die Vorarbeit von Sven Väth zu Fans von rhythmusbetonter elektronischer Musik wurden und in dessen Fußstapfen traten. Sie trugen dazu bei, dass die Techno-Szene in Frankfurt und Umgebung einmal Weltrang genoss. Die vier sowie ihre französische Kollegin Sonja Moonear philosophieren nun auf der Kinoleinwand über ihre Arbeit.

Weitere Informationen Techno-Doku im Kino "Denk ich an Deutschland in der Nacht" soll Ende März beim Lichter Filmfest in Frankfurt laufen und am 11. Mai regulär in den Kinos starten. Ende der weiteren Informationen

Villalobos versucht, die Strukturen seiner Musik analytisch zu erklären, während er in seinem Studio vor meterhoher Technik sitzt. Flügel sinniert über die Angst, in Städten aufzulegen, die von Terroranschlägen heimgesucht wurden. Und Moufang alias Move D erzählt in der schönsten Szene des Films von seinem Wunsch, Astronaut zu werden.

In langen Einstellungen zeigt sich der Fan

Regisseur Karmakar, der bereits zwei Filme über die Technoszene gedreht hat, gibt seinen Protagonisten in ruhigen Bildern viel Raum. Als Kontrast dazu zeigen - wie in seinen früheren Filmen "196 bpm" (über DJ Hell) und "Villalobos" - lange Einstellungen die DJs bei der Arbeit im Club.

Der Regisseur ist vor allem selbst Fan. Und hat als mögliche Zuschauer vermutlich vor allem Technofans im Sinn. Eine Idee aus dem Film über Ricardo Villalobos hat er auch diesmal wieder eingesetzt: In den Clubszenen hört der Zuschauer den Kopfhörersound des DJs, nicht jedoch den fertigen Mix.

Flickenteppich an lustigen Geschichten

Schade und unverständlich ist, warum die Musikauswahl so unmotiviert und blass bleibt, zumal bei solchen Könnern ihres Fachs. Lediglich in der ersten Szene gibt es eine Überraschung: Villalobos legt eine Platte von der Avantgardegruppe Minus Delta T auf. Es erklingen Samples iranischer Musik. Und Villalobos ruft staunend: "Krass!"

Da denkt man für einen Moment an Villalobos' Vorbild und frühen Förderer Sven Väth. Aber der Babba, wie ihn die Fans immer noch gerne nennen, lebt inzwischen in London und taucht in dem Film leider gar nicht auf. Er hätte der Dokumentation gut einen roten Faden geben können. So bleibt der Film ein zwar lustiger Flickenteppich an Geschichten über elektronische Musik, der alternden Clubfreunden die Herzen wärmen wird, dem aber die erzählerische Linie fehlt.

Nach der Filmpremiere bei der Berlinale tritt ein gutgelaunter Ata Macias vors Publikum und witzelt mit seinem Kumpel Ricardo Villalobos, der schon lange in Berlin lebt und arbeitet. In einem Club soll noch die Premierenparty steigen. Nur Roman Flügel ist zu müde zum Auflegen: Er hat die Nacht zuvor in Barcelona gearbeitet. Und das titelgebende Heinrich-Heine-Zitat? Dazu äußert sich Flügel ganz am Ende des Films.