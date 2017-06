Stephen Appleton (l.) und Wolfram Boelzle in "Ziemlich beste Freunde" bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel

Proll trifft auf reichen Schnösel: Die Tragikomödie "Ziemlich beste Freunde" war ein Kino-Hit. Jetzt ist die Geschichte zweier ungleicher Männer bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel zu sehen.

Er war der erfolgreichste französische Film des Jahres 2011: "Ziemlich beste Freunde“ von Olivier Nakache und Éric Toledano lockte allein in Frankreich über 19 Millionen Menschen in die Kinos.

Auch Kritiker weltweit waren begeistert: Die Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem reichen, vom Hals abwärts gelähmten Ex-Manager Philippe und dem Kleinkriminellen Driss heimste jede Menge internationale Preise ein.

Jetzt haben die Burgfestspiele Bad Vilbel die Tragikomödie für die Bühne adaptiert, am Sonntagabend war Premiere. Die Vorfreude des Publikums war offenbar groß: Ursprünglich war das Stück für den Theaterkeller mit seinen knapp 90 Plätzen geplant. Die Nachfrage nach Karten war aber dermaßen hoch, dass die Festspielleitung umdisponieren musste. Sie verlegte das Stück auf die große Burghof-Bühne mit ihren rund 700 Sitzen.

Kifferei, Tanzeinlagen, Autojagden

Nicht wenige Zuschauer dürften neugierig gewesen sein, ob die Filmvorlage, die wiederum auf einer wahren Begebenheit basiert, auch auf der Theaterbühne funktioniert. Der Film war so erfolgreich, weil er eine gelungene Mischung aus Drama und Komödie ist: Philippe hat eigentlich alles, eine Villa in Paris, Angestellte, einen Maserati in der Einfahrt.



Nur seine Gesundheit, die kann er nicht zurückkaufen: Seit einem Paragliding-Unfall kann er nur noch seinen Kopf bewegen. Als er einen neuen Pfleger sucht, tritt Driss in sein Leben.

Der ist ein lebenslustiger Kleinkrimineller aus der Banlieue, der von Philippe eigentlich nur eine Unterschrift fürs Arbeitsamt will. Philippe aber stellt ihn ein, denn Driss ist der erste Mensch, der kein Mitleid mit ihm hat. Driss reißt Witze über Philippes Behinderung, ohne sie lächerlich zu machen. Zudem gibt es Kifferei, Tanzeinlagen mit Rollstuhl und wilde Autojagden durch Paris.

Schwerpunkt auf Komödie

Die gute Nachricht: Die Geschichte funktioniert tatsächlich auch auf der Bühne - und das obwohl das Bühnenbild auf ein überdimensionales, teilbares Sofa und ein ebenso überdimensionales Paris-Panoramabild fast zu stark reduziert ist. Und obwohl die 29-jährige Regisseurin Mascha Pitz den Schwerpunkt in Richtung Komödie verschoben hat.

Getragen wird das Stück von den beiden Hauptdarstellern Wolfram Boelzle (Philippe) und Stephen Appleton (Driss): Boelzle, der rollengemäß nur seine Mimik zur Verfügung hat, schafft es, dass sich die ernsten und komischen Momente seiner Figur die Waage halten.



Herausragend ist der 28-jährige Stephen Appleton: Stimme, Gestik, Mimik - man nimmt ihm in jeder Sekunde des Abends den Driss ab. Sein Driss hat nicht nur Philippe im Griff, im zweiten Teil des Stücks animiert er auch das Publikum, zu "Earth, Wind & Fire" zu klatschen und zu singen.

Verfolgungsjagd auf der Bühne?

Auch die Nebendarsteller Susanne Buchenberger und Martin Müller, die beide in verschiedenen Rollen zu sehen sind, machen ihren Job bestens. Und wer sich fragt, wie um Himmels Willen man eine Verfolgungsjagd auf einer Bühne inszeniert, wird nicht enttäuscht werden.

Weitere Informationen Weitere Vorstellungen von "Ziemlich beste Freunde": 3.8., 4.8., 14.8., 15.8., 29.8., jeweils 20.15 Uhr, Wasserburg Bad Vilbel. Den Spielplan des Festivals finden Sie hier . Ende der weiteren Informationen

Einziger Wermutstropfen: Driss' tragische Seite, seine kriminelle Vergangenheit, seine schwierigen Familienverhältnisse haben wenig Raum. Warum er irgendwann den Job bei Philippe aufgeben muss, bleibt mit einem Verweis auf "es ist kompliziert" eher vage - wobei das auch schon der schwächste Teil der Filmvorlage war.