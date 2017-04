Eine Herren-Toilette im Frankfurter Städel macht Museumsbesucher zu Künstlern. Der Geburtstag eines revolutionären Kunstwerks ist Anlass für diese Aufwertung des stillen Örtchens.

Es ist eines der einflussreichsten Kunstwerke aller Zeiten: Als der französische Maler Marcel Duchamp im Jahr 1917 seine Skulptur "Fountain" - ein signiertes handelsübliches Pissoir aus Porzellan - für eine große Ausstellung in New York einreichte, war die Empörung groß: Die Veranstalter der Schau schlossen das Objekt aus, ein Alltagsgegenstand könne keineswegs Kunst sein. Nachdem "Fountain" etwas später in einer Galerie gezeigt wurde, entbrannte eine hitzig geführte Debatte darüber, was denn nun Kunst sei und was nicht.

Eindeutig von Duchamp inspiriert: "Security and serenity #1" (1985) von Haim Steinbach. Bild © Städel Museum

"Duchamp hat den Kunstbegriff ein für alle mal verändert", sagt Axel Braun, Sprecher des Städel Museums Frankfurt. Sein Haus beteiligt sich an einer weltweiten Aktion, die auf den 100. Geburtstag von "Fountain" verweist. Am Sonntag, dem 9. April, funktioniert das Museum von 15 bis 16 Uhr eine Herren-Toilette zum Kunst-Ort um. Männliche wie weibliche Besucher können den Ort für eigene Darbietungen nutzen und diese in den sozialen Medien unter #fountain100 teilen.

Was die Besucher auf dem Klo machen, bleibt ihnen selbst überlassen, erklärt Braun. Auf die Frage, ob sie sich denn auch beim "Geschäft" filmen dürften, sagt er schmunzelnd: "Naja, es ist eine Aktion mit Augenzwinkern. Wir beobachten das Ganze erstmal." Die Toilette sei auch ein Ort der Information über Duchamp und "Fountain". Außerdem sei sie ein Treffpunkt zu einer Führung (16 Uhr) durch das Haus - allerdings nicht zu Duchamps Pissoir. Das gilt als verschollen. Es gibt zwar vom Künstler autorisierte Repliken. Sie stehen aber in anderen Museen der Welt. "Wir führen zu Objekten, die von Duchamp inspiriert wurden - eine umfunktionierte alte Kommode zum Beispiel", sagt Braun.