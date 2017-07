Sommerferien und Regenwetter - das bedeutet nicht zwangsläufig gelangweilte Kinder. Fast alle Museen in Hessen bieten Workshops und Ferienspiele an. Eine Auswahl von Angeboten für Prinzessinnen, Naturfreunde und Comicfans.

Was?: Themenführungen, Mal- und Bastelworkshops

Wann? 10. und 18. Juli, 1. und 7. August, 15 Uhr, ab 5 Jahren: Paulinchen & Co. Familienführung

13. Juli und 3. August, 11 Uhr, ab 6 Jahren: Miau! Mio! Katzengeschichten

20. Juli und 10. August, 11 Uhr, ab 5 Jahren: Struwwel-Ich-Malworkshop

27. Juli, 11 Uhr, ab 5 Jahren: Taschenpeter-Bastelworkshop

Für welches Alter?: ab 5/6 Jahren

Kosten: 4 Euro, Taschenpeter-Workshop 6 Euro

Kontakt, Info & Anmeldung: Tel. 069/74 79 69,

Adresse: Struwwelpeter-Museum , Schubertstraße 20, 60325 Frankfurt

Bild © picture-alliance/dpa

Deutsches Architekturmuseum Frankfurt

Was: Die Lego-Baustelle im Architekturmuseum Frankfurt ist in Ferienzeiten eine beliebte Anlaufstelle. Kleine und große Baumeister können entweder einfach drauflos bauen oder an wöchentlich wechselnden Wettbewerben teilnehmen.

Wann: bis 13. August, täglich Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr

Für welches Alter?: ab 4 Jahren

Kosten: 3 Euro

Kontakt, Info & Anmeldung: Anmeldung für Gruppen erforderlich, 069/21 24 79 11, bildung.dam@stadt-frankfurt.de

Adresse: Deutsches Architekturmuseum , Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt

Bei solchen Kunstwerken kann man schon mal Bauklötze staunen. Bild © picture-alliance/dpa

Palmengarten Frankfurt

Was: Im Palmengarten Frankfurt gibt es während zwei Ferienwochen tägliche Workshops. In der Woche vom 31. Juli bis 4. August richtet sich das Angebot an 6- bis 8-Jährige, in der Folgewoche an 9- bis 13-Jährige. Themen sind Pflanzen und Wasser, Licht und Schatten, Eine Reise ans Mittelmeer, Fleischfressende Pflanzen und Pflanzen auf Reisen.

Wann: 31. Juli bis 11. August, jeweils 9 bis 16.30 Uhr

Für welches Alter?: Vom 31. Juli bis 4. August für 6- bis 8-Jährige und vom 7. bis 11. August für 9- bis 13-Jährige

Kosten: 30 Euro pro Kurstag

Kontakt, Info & Anmeldung: 069/21 23 33 91, Gruene.Schule@stadt-frankfurt.de

Adresse: Grüne Schule Palmengarten, Siesmayerstraße 61, 60323 Frankfurt

Den Pflanzen auf der Spur - im Palmengarten Frankfurt gibt es Workshops rund um die Natur. Bild © picture-alliance/dpa

Deutsches Filmmuseum Frankfurt

Was: Filmworkshop "Fantastische Welten" - die Teilnehmer produzieren ihre eigenen Filme

Wann: 25. bis 28. Juli, 8. bis 11. August, 10 bis 15 Uhr

Für welches Alter?: ab 10 Jahren

Kosten: 80 Euro pro Workshop

Kontakt, Info & Anmeldung: 069/9 61 22 02 23, museumspaedagogik@deutsches-filminstitut.de

Adresse: Deutsches Filmmuseum, Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt

Weitere Informationen Auch in anderen Frankfurter Museen gibt es Ferienprogramme, von denen vieles jedoch schon ausgebucht ist. Eine Übersicht finden Sie hier , Restplätze auf Nachfrage in den veranstaltenden Museen. Ende der weiteren Informationen

Klingspor Museum Offenbach

Was: Superheldencomic - Die Kinder bekommen einen Einblick in die Welt des Comics. In der Workshopwoche entstehen eigene Geschichten und Storyboards. Zwischendurch gibt es Bewegungsspiele im Park oder eine Planschrunde auf dem Wasserspielplatz.

Wann: 7. bis 10. August, täglich 9 bis 13 Uhr

Für welches Alter?: ab 8 Jahren

Kosten: 35 Euro pro Woche, die Kinder sollen ein kleines Proviantpaket mitbringen

Kontakt, Info & Anmeldung: 069/8065 2954

Adresse: Klingspor-Museum , Herrnstraße 80, 63065 Offenbach

Wer es so gut kann, ist schon ein Profi. Bild © picture-alliance/dpa

Deutsches Ledermuseum Offenbach

Was: Familienworkshop: Leder! Oder so ähnlich!

Wann: 13. August, 16 Uhr

Für welches Alter?: für Erwachsene mit Kindern ab 6 Jahren

Kosten: 5 Euro

Kontakt, Info & Anmeldung: 069/8297980, info@ledermuseum.de

Adresse: Deutsches Ledermuseum , Frankfurter Straße 86, 63067 Offenbach

Schloss Freudenberg Wiesbaden

Was: Insektenführungen, Feuerwerkstatt, Bogenschießen, in der letzten Ferienwoche Projektwoche "Garten der Kinder"

Wann: während der gesamten Ferien

Für welches Alter?: Hängt vom Thema ab, Feuerwerkstatt z.B. ab 12 Jahren, Tageswerkstatt Insektenhotel 9 bis 12 Jahre

Kosten: Tageswerkstatt 33 Euro

Kontakt, Info & Anmeldung: erfahrungsfeld@schlossfreudenberg.de

Adresse: Schloss Freudenberg , Freudenbergstraße 224-226, 65201 Wiesbaden

Die Feuerwerkstatt ist für alle ab 12 Jahren, Jüngere können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Bild © picture-alliance/dpa

Museumslandschaft Hessen Kassel

Was: Verschiedene, mehrstündige Angebote, wie Schatzsuche im Bergpark, anmutige Hofdamen oder documenta für Kinder

Wann: 20. Juli Schatzsuche im Bergpark, 9. August d14 & MHK zum Entdecken, 10. August Anmutige Hofdamen & verzückte Prinzessinnen, Coole Prinzen und "mutige Soldaten"

Für welches Alter?: Verschiedene Altersgruppen, ab 6 bzw ab 10 Jahren

Kosten: Je nach Angebot 5 oder 6 Euro

Kontakt, Info & Anmeldung: Homepage Museumslandschaft Hessen Kassel

Adresse: Je nach Veranstalter verschiedene Treffpunkte. Alle Informationen gibt es hier .

Einmal Prinzessin sein - bei den Ferienspielen in Schloss Wilhelmshöhe ist das möglich. Bild © picture-alliance/dpa

Naturkundemuseum Ottoneum Kassel

Was: Verschiedene Themen: Steinzeitwerkstatt, Insekten im Park, Natur mit allen Sinnen, Spinnen- und Heuschreckenexkursion u.v.m.

Wann: gesamte Ferienzeit, bis 9. August

Für welches Alter?: je nach Angebot ab 6 oder 8 Jahren

Kosten: 2,50 Euro

Kontakt, Info & Anmeldung: Tel: 05617/787-4066 (Di-Fr 10.30 - 16.30 Uhr)

Adresse: Naturkundemuseum Ottoneum , Steinweg 2, 34117 Kassel

Bild © picture-alliance/dpa

Was: Die Kinder-Akademie veranstaltet während der Ferien eine Sommerakademie für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren. Viele Workshops sind bereits ausgebucht, doch für einige Angebote kann man sich noch anmelden.

Wann: 10. Juli bis 14. Juli - Wo kommt unsere Kleidung her (ab 9 Jahren)

24. bis 28. Juli - Tänzelnd am Fließband (6 bis 8 Jahre)

31. Juli bis 4. August - Blau (6 bis 8 Jahre)

Für welches Alter?: 6 bis 14 Jahre

Kosten: 115 Euro inklusive Mittagessen

Kontakt, Info & Anmeldung: 0661/90273-0, info@kaf.de

Adresse: Kinder-Akademie-Fulda, Mehlerstraße 8, 36043 Fulda

Im Workshop "Blau" dreht sich alles um diese Farbe. Blumen, Meer und blaues Wunder werden erlebt. Bild © picture-alliance/dpa

Mathematikum Gießen

Was: Forscher-Workshops, spannende Experimente und mathematische Phänomene

Wann: Verschiedene Termine bis zum 10. August, jeweils 9 bis 13 Uhr

Für welches Alter?: 8 bis 12 Jahre

Kosten: 10 Euro pro Kind, 7,50 Euro pro Geschwisterkind

Kontakt, Info & Anmeldung: 0641/9697972, ferienspiele@mathematikum.de

Adresse: Mathematikum Gießen , Liebigstraße 8, 35390 Gießen

Bei den Ferienspielen gibt es im Mathematikum Gießen allerhand zu entdecken. Bild © Mathematikum Gießen

Wortreich Bad Hersfeld

Was: Verschiedene Workshops z.B. "Mein Urlaubsfilm", Piraten im wortreich, Malwerkstatt Rotkäppchen

Wann: 12. und 20. Juli Workshop "Mein Urlaubsfilm", 27. Juli und 3. August "Piraten im wortreich", 10. August Malwerkstatt

Für welches Alter?: Je nach Workshop 5 bis 7, 7 bis 12 oder 11 bis 16 Jahre

Kosten: 12,50 pro Kind

Kontakt, Info & Anmeldung: 06621/794890, service@wortreich-badhersfeld.de

Adresse: Wortreich, Benno-Schilde-Platz 1, 36251 Bad Hersfeld

Als Piraten verkleidet gilt es im Wortreich einen Schatz zu finden. Bild © picture-alliance/dpa

Grube Messel

Was: Für Juniorforscher bietet die Grube Messel ein Ferienprogramm an. Teilnehmer erhalten einen Pass und pro Kurs einen Stempel. Bei drei Stempeln gibt eine Urkunde, die die Nachwuchsforscher als "Grube Messel Junior Lotse" auszeichnet. Während der Sommerferien dreht sich alles um das Thema "Wir reisen in den Regenwald".

Wann: 12., 13., 19., 20., 26. und 27. Juli sowie 2., 3., 9. und 10. August jeweils 14 bis 16.30 Uhr

Für welches Alter?: 8 bis 12 Jahre

Kosten: 9 Euro pro Person

Kontakt, Info & Anmeldung: Anmeldung erforderlich 06159-717590.

Adresse: Grube Messel, Roßdörfer Straße 108, 64409 Messel

Das Ferienprogramm der Grube Messel dreht sich um das Thema Regenwald. Bild © picture-alliance/dpa

Was: In der letzten Ferienwoche gibt es eine Kinderaktionswoche mit täglich wechselnden Aktionen zu den Themen Kinderspiele, Kleidung, römische Götter

Wann: 7. bis 11. August, 10 bis 17 Uhr

Für welches Alter?: ab Schulalter

Kosten: Es gelten die üblichen Preise für den Eintritt ins Kastell

Kontakt, Info & Anmeldung: Anmeldung nicht erforderlich, 06175/9374-0

Adresse: Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg