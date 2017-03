zum Artikel Neue Rathauschefs : 14 Bürgermeisterwahlen - das sind die Ergebnisse

Die Wahllokale sind geschlossen, die Stimmen ausgezählt - und in den meisten Fällen ist die Entscheidung klar. In zwei Gemeinden kommt es zur Stichwahl. In einer wurde das Ergebnis im Nachhinein korrigiert. Und in Dieburg wurde es richtig knapp. [mehr]