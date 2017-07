Hält sich an der Trophäe fest: Jochen Pollitt, Festival-Organisator aus Weiterstadt auf dem Filmfestival in Karlsbad.

Hält sich an der Trophäe fest: Jochen Pollitt, Festival-Organisator aus Weiterstadt auf dem Filmfestival in Karlsbad. Bild © privat, picture-alliance/dpa

Wer abseits der großen Städte anspruchsvolles Kino macht und gleich zwei Filmfestivals organisiert, der braucht jede Menge Anregungen. Die holt sich Jochen Pollitt aus Weiterstadt jedes Jahr Anfang Juli beim Internationalen Filmfestival im tschechischen Karlsbad.

Spotlights, jubelnde Autogrammjäger und ein roter Teppich, über den US-Schauspielstar Uma Thurman ("Pulp Fiction") und der britische Filmregisseur Ken Loach laufen. Das Internationale Filmfestival im tschechischen Karlovy Vary (Karlsbad) ist in vollem Gange - und auch Jochen Pollitt ist wieder da. Die Stars auf dem roten Teppich interessieren ihn allerdings weniger. "Ich wüsste gar nicht, was ich mit der Uma Thurman schwätzen sollte", sagt der 63-Jährige. Pollitt ist neugierig auf Filme. Filme, die er in Weiterstadt bei Darmstadt zeigen könnte.

Weitere Informationen Filmfestivals in Weiterstadt Das Open-Air Filmfest Weiterstadt findet vom 10. bis 14. August im Braunshardter Tännchen statt. Das QUEER Filmfest Weiterstadt beginnt am 25. Oktober und dauert bis zum 8. November. Ende der weiteren Informationen

Die südhessische Stadt hat er zu einem Geheimtipp für Kinoliebhaber gemacht: Seit mehr als vier Jahrzehnten sorgt Pollitt hier für ein ansprechendes Programm im Kommunalen Kino und hat zwei Filmfestivals ins Leben gerufen. Beim Open-Air-Filmfest Weiterstadt laufen unter freiem Himmel ambitionierte Kurzfilme. Das zweite Festival heißt schlicht QUEER und rückt schwul-lesbische Themen in den Fokus. Für beide findet Pollitt Anregungen in Karlsbad und kommt daher seit Jahren immer wieder. "Da bin ich Wiederholungstäter", sagt er.

Entspannter als die Berlinale

Das Karlsbader Filmfestival spielt mit in der Liga von Berlin, Cannes und Venedig, ist aber eines der kleinsten in dieser Gruppe der so genannten "A-Festivals". Gerade das kommt Pollitt entgegen: "Die Berlinale ist als Branchentreff natürlich wichtig, aber das ist mir manchmal zu viel." Da gebe es "oft Mord und Totschlag, wenn man ins Kino will". In Karlsbad fühle er sich dagegen wie im Urlaub - was natürlich auch daran liegt, dass das Festival immer im Juli stattfindet. Und daran, dass Pollitt hier ganz entspannt Festivalmacher und Filmenthusiasten aus aller Welt treffen kann.

Weitere Informationen Internationales Filmfestival Karlovy Vary (Karlsbad) Das Karlsbader Filmfestival wurde 1946 gegründet und entwickelte sich zu einem Schaufenster der sozialistischen Filmproduktion. Bis heute bilden Filme aus Osteuropa einen Schwerpunkt. Seit 1956 gehört Karlovy Vary neben Berlin, Cannes und Venedig zur A-Kategorie der Filmfestivals in Europa. Ende der weiteren Informationen

In Karlsbad kann Pollitt nicht nur vieles von dem sehen, was vor Kurzem in Cannes gelaufen ist, sondern auch Dutzende neuer Filme, die hier ihre Weltpremiere feiern. "Da gibt es immer wieder tolle Überraschungen", findet er. Gerade hat er "The Cakemaker" gesehen, eine israelisch-deutsche Koproduktion, die im Wettbewerb um den Kristallglobus läuft, den Hauptpreis des Festivals. Der Film erzählt die Geschichte von Thomas, einem deutschen Bäcker, der eine Affäre mit einem verheirateten Israeli hat. Als dieser bei einem Autounfall ums Leben kommt, begibt sich Thomas in Israel auf Spurensuche. "Sehr gut", meint Pollitt, auch das tschechische Publikum sei begeistert gewesen.

Queeres Fachpublikum

Was "queere" Themen angeht, sei Tschechien aber ein Entwicklungsland, urteilt Pollitt. Trotzdem habe er in diesem Jahr einige Filme im Programm entdeckt. Das Publikum in Karlsbad sei zwar tolerant, aber unerfahren mit schwul-lesbischen Themen. "Das ist hier noch ein heißes Eisen", sagt Pollitt. In Weiterstadt bei QUEER sei das natürlich etwas ganz anderes: Da gebe es inzwischen schon ein regelrechtes "Fachpublikum", schmunzelt Pollitt.

Noch sichtet Pollitt Filme für seine beiden Weiterstädter Festivals, die Auswahl ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das macht der 63-Jährige ehrenamtlich - inzwischen seit gut vierzig Jahren. Langsam steigt seine Vorfreude: Schon im August steht das "Open-Air-Filmfest" an. "Supertolle Kurzfilme" seien dabei. "Man freut sich länger darauf, als sie am Ende dauern." Und im Herbst kommt dann mit QUEER das zweite Festival. Die eine oder andere von Pollitts Entdeckungen aus Karlsbad dürfte dann wieder in Weiterstadt zu sehen sein.