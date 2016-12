Cineasten dürften ihre Freude am neuen Frankfurt-Tatort gehabt haben: Die Macher haben den Film großzügig mit Filmzitaten aus Blockbustern und Klassikern ausgestattet. hessenschau.de hat einige zusammengestellt.

Matrix

Bild © hr

Im Hollywood-Blockbuster "Matrix" von 1999 war er grün, im Tatort "Wendehammer" ist er blau: Binärcode-"Regen" wird gern genommen, wenn es in Filmen um "Big Data", künstliche Intelligenz, Überwachung oder um Verheißungen und Gefahren digitaler Technologien geht.

Harry Potter?

Bild © hr

Wer muss beim Anblick einer Schnee-Eule nicht an Harry Potter denken? In "Wendehammer" sitzt eine weiße Eule auf einem hohen Torpfosten und scheint Nils Engels (Jan Krauter) zu beobachten. Aber Moment mal: Harry Potters Eule Hedwig war eine weise Begleiterin und (Post-) Botin. Die Eule in "Wendehammer" symbolisiert doch eher etwas, das einem mittelalterlichen Aberglauben entstammt: Sie scheint eine Todesbotin zu sein - zumindest für Nils Engels.

Miss Marple trifft Hercule Poirot

Bild © hr

Die Krimi-Autorin Betti Graf (Cornelia Froboess) könnte eine Reinkarnation von Agatha Christies Miss Marple sein, oder? Sie meldet ihren Nachbarn Abendroth bei Janneke und Brix als vermisst. "Sie nehmen doch Fingerabdrücke, oder?", insistiert sie am Tatort, um sicherzugehen, dass die Kommissare auch ganz genau arbeiten. Und seit Christies "Mord im Orient Express" (hier ermittelte Privatdetektiv Hercule Poirot) wissen wir auch, dass es manchmal mehr als einen Täter gibt.

Pulp Fiction

Bild © hr

Sie gilt als eine der legendärsten Tanz-Szenen der jüngeren Filmgeschichte, die John Travolta zu einem fulminanten Comeback verhalf: Nachdem er sich in Quentin Tarantinos Gangster-Komödie "Pulp Fiction" (1994) an der Seite von Uma Thurman (aka Mia Wallace) über die Tanzfläche getwistet hatte, galt Travoltas Vince Vega als eine der coolsten Figuren der 1990er Jahre. Im "Wendehammer" gibt Anna Janneke die Mia Wallace. Aber dass sie kein keksbackendes Muttchen ist, ist spätestens seit dem Tatort "Die Geschichte vom bösen Friederich" klar: Da schleppte sie einen wildfremden Typen ab und gab zu, mit einem Patienten ins Bett gestiegen zu sein.

"Die Vögel" trifft "Das Fenster zum Hof"

Bild © hr

Tiere spielen in diesem Tatort eine spannende (Neben-) Rolle: Sie sind Mordopfer (die armen Schildkröten, Katzen und Hunde!), und ohne die lebenden Vierbeiner oder Zweiflügler wäre manche Szene nur halb so lustig. Da will Brix (Wolfram Koch) zum Beispiel ein Fenster im Präsidium öffnen und plötzlich flattert ihm ein halber Taubenschlag entgegen. Wer würde da nicht sofort an "Die Vögel" (1963) von Thriller-Großmeister Alfred Hitchcock denken? Und seit seinem Klassiker "Das Fenster zum Hof" (1954) wissen wir auch, dass Nachbarn eine ziemlich gefährliche Angelegenheit sein können.

Dies und das

Bild © hr

Eine absurde Szenerie mit Kommissaren, die einsam in ihrem Büro sitzen, mit Katzen, die in der Tiefkühltruhe landen oder mit Augen, die durch die Pathologie fliegen: Das Setting des Tatorts ist eine Mischung aus einem Kafka-Roman und einem Film des französischen Regisseurs Jean-Pierre Jeunet ("Delicatessen").

Ein Mensch wie Opernsängerin Olga (Susanne Schäfer), die mit ihrer Stimme Gläser zerspringen lassen kann? Kennen wir aus der Literaturverfilmung "Die Blechtrommel" aus dem Jahr 1979 - da schafft das die Hauptfigur Oskar Matzerath.

Ein von außen unzugänglicher "Safe Room" als Rückzugsort vor bösen Buben? Wer muss da nicht an den Fincher-Klassiker "Panic Room" (2002) mit Jody Foster denken?

Und schließlich: filmende Kontaktlinsen? Explodierende Flugzeuge? Menschen, die sich an Verteilerkästen zu schaffen machen? Schwarze Kastenwagen mit dunklen Scheiben, aus denen Menschen in schwarzen Mänteln steigen? Das hat schon was von Bond, James Bond, oder?

[Edit: Nutzer haben uns darauf hingewiesen, dass der Matrix-Binärcode-Regen beim japanischen Kult-Anime "Ghost in the Shell" geklaut wurde. Und: Dunkle Sonnenbrillen und (weiße) Tauben sind ein Markenzeichen des chinesischen Regisseurs John Woo.]