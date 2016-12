It's a kind of magic: Die Ausstellung On Stage im Marburger Kunstverein zeigt mitreißende Fotos deutscher und internationaler Musikfestivals. Dafür haben Offenbacher Studenten Rock- und Popgrößen fotografiert.

Irgendwann ist da nur noch die Musik: Es ist egal, ob es wie aus Kannen gießt oder ob die Sonne die Haut weg brennt. Es ist egal, ob man durch den Schlamm tanzt oder sich die Klamotten runter reißen möchte. Viele, die einmal auf einem Musikfestival waren, kennen das Gefühl, eins zu werden mit den anderen Besuchern und mit den Musikern, die auf der Bühne stehen.

Genau dieses Gefühl haben Studenten der Offenbacher Hochschule für Gestaltung (HfG) in Fotos festgehalten. Ihre Ausstellung On Stage ist im Marburger Kunstverein zu sehen. Hier macht sie ab dem 15. Dezember Station, nachdem sie zwei Jahre durch 15 deutsche Bahnhöfe getourt ist.

Ozzy Osbourne und vermüllte Zeltplätze

Gezeigt werden rund 300 Fotografien von internationalen Rock- und Popgrößen. Sie haben das ganz spezielle Konzert-Lebensgefühl eingefangen: Neben Stars wie Ozzy Osbourne oder den Rolling Stones hängen im Kunstverein Bilder von vermüllten Zeltplätzen, von Menschen in Badelatschen auf Campingstühlen mit Bier und Raviolidosen; auf einem Bild liegt ein nackter Mann bäuchlings auf der Wiese.

Die Kameras der Studenten gehen dabei vor, auf und hinter der Bühne auf Tuchfühlung mit den Stars – eine Besonderheit in Zeiten immer restriktiverer Verträge für Konzertfotografen. Da springt Altrocker Ozzy Osbourne in die Kamera, da verschmilzt Sänger Peter Gabriel mit seinem Mikrofon. Am Anfang sei es nicht leicht gewesen, Akkreditierungen zu bekommen, erzählt der 61-jährige Clemens Mitscher, Lehrer für Fotografie an der HfG und Initiator des Projekts.

Mit Studentengruppen hinter der Bühne

Geholfen hätten persönliche Kontakte und Hartnäckigkeit, schmunzelt er: "Ich könnte Bücher über die riesige E-Mail-Korrespondenz schreiben." Heute sei das Projekt aber bekannt: "Wir kommen eigentlich immer in den Backstagebereich." Und das mit einer ganzen Gruppe von Studenten.

Geholfen hat vielleicht auch, dass die Musiker selbst etwas von dem Projekt haben: "Wir haben immer ein mobiles Fotostudio mit Fotodrucker dabei", sagt Mitscher. "Wir überreichen den Künstlern nach ihrem Auftritt immer sofort ein Print. Das ist im digitalen Zeitalter etwas Besonderes auch für die Bands."

Menschen hinter den Posen einfangen

Wobei er nicht die Künstler im Blick hatte, als er das Projekt 2010 ins Leben rief: "Man muss immer etwas finden, um die Studenten an die Kameras heran zu führen. Musik ist ein gutes Mittel."

Außerdem gebe es kaum einen besseren Lerneffekt, als im Halbdunkeln bei ständig wechselnden Lichtverhältnissen gute Bilder produzieren zu müssen. "Wenn Sie nur einen Schuss haben, muss der sitzen", erklärt Mitscher. Wichtig sei außerdem, nicht die Posen, sondern die Menschen hinter den Posen einzufangen.

Fotos mit spezieller Magie

Mitscher hat mit seiner Methode Erfolg, denn die On-Stage-Fotos sind mitreißend. Wer in ihre Magie eintauchen oder das Gefühl eines Musikfestival-Besuchs aufleben lassen möchte: On Stage ist bis zum 2. Februar 2017 im Marburger Kunstverein zu sehen.