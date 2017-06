Bild © Courtesy of the artist and Grimm, Amsterdam

Dana Lixenberg: "J 50" (2008). Bild © Courtesy of the artist and Grimm, Amsterdam

Wer sind die Menschen, die bei den Unruhen 1992 Los Angeles in Schutt und Asche legten? Und was ist aus ihnen geworden? Ein preisgekröntes Fotografieprojekt hat nach Antworten gesucht. Jetzt ist es im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zu sehen.

Über 50 Stockschläge, sechs Tritte: Es war der 3. März 1991, als der Afro-Amerikaner Rodney King alkoholisiert in eine Polizeikontrolle geriet. Er wollte flüchten, wurde von den vier Beamten aber aufgehalten und brutal niedergeknüppelt. Selbst nachdem er sich nicht mehr wehren konnte, prügelten die Polizisten weiter auf ihn ein.

Anwohner filmten die Szene. Die Polizisten kamen vor Gericht, wurden 1992 aber freigesprochen. Das Urteil löste bürgerkriegsähnliche Zustände in Los Angeles aus, bei denen über 50 Menschen starben und Schäden von etwa einer Milliarde Dollar entstanden.

Blick hinter die Fassaden

Weitere Informationen Hintergrund Der "Deutsche Börse Photography Foundation Prize" wird seit 1997 verliehen und gilt als einer der wichtigsten internationalen Fotografiepreise. Er ist mit umgerechnet rund 34.000 Euro dotiert. Auf der Shortlist standen in diesem Jahr neben Dana Lixenberg die Französin Sophie Calle, die holländische Fotografin Awoiska van der Molen und das Duo Taiyo Onorato und Nico Krebs. Auch deren Bilder sind vom 29. Juni bis 17. September im MMK3 in der Domstraße 3 in Frankfurt zu sehen. Ende der weiteren Informationen

Wer sind die Menschen, die damals auf die Straße gingen? Wie leben sie? Mit eindringlichen Schwarz-Weiß-Porträts blickte die holländische Fotografin Dana Lixenberg über 20 Jahre lang hinter die Fassaden des Sozialwohnungsprojekts "Imperial Courts". Das liegt in Los Angeles im mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Bezirk South Central, wo die Unruhen damals ihren Anfang nahmen.

Für ihre Bilddokumentation hat Lixenberg den "Deutsche Börse Photography Foundation Prize" gewonnen, einen der wichtigsten Fotografiepreise der Welt. Jetzt sind ihre Bilder und die der anderen Wettbewerbsfinalisten im Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt ausgestellt.

Ein Viertel im Wandel

Weitere Informationen Dana Lixenberg... ... wurde 1964 geboren. Sie lebt und arbeitet in Amsterdam und New York. Bekannt wurde sie mit ihren auf lange Zeit angelegten Dokumentationen. Meistens stehen dabei soziale Randgruppen im Fokus. Außerdem fotografierte sie Stars wie Whitney Houston oder Prince. Ihre Bilder erschienen unter anderem im New York Times Magazine, The New Yorker und im Rolling Stone. Ende der weiteren Informationen

Sie habe zeigen wollen, dass Imperial Courts nicht der Wilde Westen sei, sagt Lixenberg. Und doch müssten die Menschen dort mit Tod und Verlust leben. Ihre Bilddokumentation zeigt auch, wie sich das Gesicht eines Viertels und die Gesichter seiner Bewohner über die Jahre geändert haben: Einige von ihnen wurden getötet, andere verschwanden oder mussten ins Gefängnis. Viele Einwohner waren Kinder, als sie Lixenberg zum ersten Mal trafen - die Fotografin begleitete sie beim Erwachsenwerden.

Das Ergebnis überzeugte die Jury des renommierten Preises: Lixenbergs "umfassende und wohlüberlegte Serie bestätigt, dass Fotografie die Kraft hat, wichtige Ideen allein durch Bilder auszudrücken", heißt es in der Begründung. Zu sehen sind die Bilder vom 29. Juni bis 17. September im MMK3 in Frankfurt.