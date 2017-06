In Frankfurt findet das erste Kinder-Comic-Festival statt. Comic-Künstler gehen in Schulen und Horte und veranstalten Lesungen und Workshops. hessenschau.de hat mit dem Initiator Jakob Hoffmann gesprochen.

Das Comic-Festival, das vom Donnerstag bis Samstag stattfindet, richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Initiator Jakob Hoffmann beantwortet die wichtigsten Fragen zum Festival:

hessenschau.de: Warum braucht Frankfurt ein Kinder-Comic-Festival?

Jakob Hoffmann: Comics und Kinder, das hat eigentlich schon immer zusammengepasst. Zunächst denkt man da an die klassischen Hefte von Asterix, Lucky Luke oder natürlich an Donald Duck. Ein Festival für Kindercomics möchte den Blick auf die Vielfalt richten, die es in der Comicszene gibt. Da entstehen gerade in Deutschland und Frankreich viele tolle neue Sachen. Vor allem aber soll Yippie! die Kinder mit den Machern in Berührung bringen.

hessenschau.de: Wie kommt es zu diesem Event?

Hoffmann: Seit 2015 gibt es die Comicveranstaltungsreihe Stories+Strips in Frankfurt, wo schon länger Comics live aufgeführt werden. Weil die Resonanz sehr positiv war, wurde die Idee geboren, so etwas auch für Kinder anzubieten.

hessenschau.de: Was gibt es zu sehen - was erwartet einen?

Hoffmann: Es gibt Lesungen, oft mit Musik oder Geräuschen. Fast alle Künstler malen live und reagieren dabei auch auf die Wünsche des Publikums. Es geht dabei auch oft um die Frage, wie ein Comic entsteht. In zwei Fällen kann man quasi bei der Entstehung zusehen.

hessenschau.de: An wen richtet sich die Veranstaltung?

Hoffmann: An Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Falls es das Festival noch einmal geben sollte, soll das ein bisschen erweitert werden mit Comics ohne Text für die Kleineren und Manga für die Größeren. Aber natürlich ist Yippie! auch für Eltern.

Weitere Informationen Diese Künstler sind dabei Tanja Esch / Ferdinand Lutz / Dominik Müller / Christopher Tauber / Sandra Brandstätter / Julien Prévost / Sylvain Merot / Anke Kuhl / Patrick Wirbeleit / Max Fiedler / Annelie Wagner / Wiebke Helmchen / Matthias Wieland / Philip Waechter Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Warum brauchen Kinder Comics?

Hoffmann: Weil sie tolle Geschichten in einer Art erzählen, wie es nur Comics können – in Kombination von Text und Bild eben.

hessenschau.de: Sollten Kinder nicht lieber Bücher statt Comics lesen?

Hoffmann: Comics sind eine eigenständige Form und öffnen eigene Welten. Das Zusammenspiel von Bildern und Texten kommt der kindlichen Wahrnehmung vielleicht besonders nahe, weil sie den Übergang zwischen visuellem und intellektuellem Verstehen markiert. Kinder sollen Bücher und Comics lesen.

hessenschau.de: Welche Trends gibt es derzeit im Bereich Comics für Kinder?

Flyer des 1. Kinder-Comic-Festivals "Yippie!" in Frankfurt. Bild © kinder museum frankfurt

Hoffmann: Neben den Klassikern wie Asterix, Donald Duck oder Supermann gibt es mittlerweile viele neue Geschichten, die ein bisschen näher am Alltag sind und nicht unbedingt Superhelden und Mittelalter brauchen. Angesagt sind authentische kleine Figuren, die mutig ihren Weg suchen. Und lustig soll es dabei auch sein.

Das Gespräch führte Alex Jakubowski.