Dem Museum Angewandte Kunst (MAK) in Frankfurt ist ein Coup gelungen. Die Modedesignerin Jil Sander hat ihre weltweit erste Ausstellung an das MAK vergeben.

Elegante Garderobe, klare Linien bei den Accessoires, Kosmetik - bislang verbindet man mit Jil Sander Modeschauen und Laufstege. Was Maßstäbe setzt, findet eines Tages den Weg ins Museum und so wird am 3. November die erste Jil-Sander-Einzelausstellung in Frankfurt eröffnet.

In raumgreifenden multimedialen Installationen werden bis zum 6. Mai 2018 die Auswirkungen von Sanders "unbedingtem Gestaltungswillen" auf Ästhetik, Mode- und Produktdesign, Architektur und Gartenkunst im Museum Angewandte Kunst gezeigt, verspricht die Ankündigung. Danach wandert die Schau weiter nach New York, Tokio und Seoul.

Museumsbau gibt Ausschlag

Für MAK-Direktor Matthias Wagner K war es ein hartes Stück Überredungsarbeit. Es sei nicht einfach gewesen, die 73 Jahre alte Modedesignerin ins MAK zu locken und sie zu einer Einzelschau über ihre Kreationen zu bewegen, verriet Wagner K. Dass es trotzdem gelungen sei, mache ihn sehr stolz, sagte er bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch.

Dabei habe sich sein Haus gegen große Konkurrenz durchsetzen können. Für Frankfurt habe letztlich auch der markante Museumsbau den Ausschlag gegeben - errichtet 1985 vom US-Stararchitekten Richard Meier.

Ausstellungsprogramm 2017

Doch bis die Sander-Schau im November eröffnet, zeigt das Museum Angewandte Kunst drei weitere Ausstellungen.

Mit einer Schau über die Faszination des Picknickens "Picknick-Zeit" (6. Mai bis 17. September) startet das MAK ins neue Ausstellungsjahr. Gemeinsames Speisen in der Natur - das mochten schon die alten Griechen. Mit Erfindung des Picknick-Korbs im England des 19. Jahrhunderts wurde das Mahl im Freien zum gesellschaftlichen Ereignis.

Picknick bei der Royal Henley Regatta, 2016 Bild © Julian Gerchow

"Kartografie der Träume" heißt die Schau (3. Juni bis 15. Oktober), die Arbeiten des französischen Comic-Zeichners Marc-Antoine Mathieu aus den vergangenen 30 Jahren zeigt. Ausgestellt werden Schwarz-Weiß-Arbeiten, in denen er sich mit den Themen Traum und Wirklichkeit, Allmacht und Ohnmacht und die Frage nach Gott beschäftigt.

Arbeiten von Marc-Antoine Mathieu mit dem Titel "Richtung" Bild © Reprodukt und Marc-Antoine Mathieu

Spieglein, Spieglein an der Wand ... in der Schau "SUR/'FACE. Spiegel" (24. Juni bis 31. Oktober) dreht sich alles um Spiegelungen. Gezeigt werden Designobjekte aber auch Werke von Andy Warhol oder Heimo Zobernig.

Karen Chekerdjian, Object 04 D - E - F, 2009 Bild © Karen Chekerdjian Studio, Foto: Marco Pinarelli