Ein Hauch von Frühling wehte am Samstagabend durch Frankfurt und Offenbach und lockte tausende Menschen zur diesjährigen Museumsnacht. Sie sahen teils Spektakuläres, teils Besinnliches.

Lange Schlangen vor der Schirn Kunsthalle, ausgebuchte Führungen durch die Katakomben des Hauptbahnhofs, kaum ein Durchkommen vor dem Kriminalmuseum am Polizeipräsidium: Über 40.000 Besucher kamen zur diesjährigen Nacht der Museen in Frankfurt und Offenbach. Wie das Frankfurter Kulturdezernat am Sonntagmorgen berichtete, war der Andrang damit ähnlich hoch wie im Jahr 2016.

Besonders gefragt seien ebenjene Führungen durch die Katakomben des Hauptbahnhofes, den Kaisersaal im Römer, die Magritte-Ausstellung in der Schirn oder die Fischergewölbe an der Alten Brücke gewesen. "Es war eine tolle Nacht, sogar das Wetter hat mitgemacht", sagte eine Sprecherin des Kulturdezernats. Neben Ausstellungen und Führungen lockten auch Workshops, Versteigerungen und Partys viele Besucher an.

Zum 18. Mal hatten über 40 Museen und andere Kunstorte in Frankfurt und Offenbach ihre Pforten bis weit nach Mitternacht geöffnet. Ein Schwerpunkt bildete diesmal der Frankfurter Stadtteil Gallus, wo unter anderem eine "Russendisko" mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer geboten wurde. Nach Polizeiangaben verlief die Museumsnacht weitgehend friedlich.