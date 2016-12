Seit dem Sommer wartet es auf seine Bestimmung: das Stadthaus in der neuen Frankfurter Altstadt. Nun steht fest, dass es dort neben Veranstaltungen auch ein Museum geben wird. Doch bevor die Kunst einziehen kann, muss der Neubau gründlich umgebaut werden.

Schön gebaut, doch wofür? Von Anfang an war unklar, wie das neue Stadthaus in der rekonstruierten Frankfurter Altstadt genutzt werden soll. Museum? Kein Museum? Die schwarz-grüne Stadtregierung schrieb schließlich im Koalitionsvertrag eine "Mischnutzung" fest. Eröffnet wurde der Prachtbau in der Nähe des Römers bereits im Juni 2016, genutzt wird er bislang praktisch gar nicht.

Zähes Ringen um Nutzung des Stadthauses beendet

Was "Mischnutzung" nun tatsächlich bedeutet, ist seit Freitag etwas klarer: Zumindest in einem Teilbereich des Stadthauses soll ein ökumenisches Kirchenmuseum entstehen. Mit dieser Entscheidung hat ein langer Streit zwischen CDU, SPD und Grünen im Römer über die Nutzung des Gebäudes ein Ende. "Exponate aus dem Ikonenmuseum und dem Dommuseum sollen im zweiten Stock des Stadthauses präsentiert werden - einige von ihnen auch dauerhaft", sagt Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) zu hessenschau.de.

Ein Konzept zur Nutzung soll bis zum späten Frühjahr fertig sein. Der Festsaal für knapp 200 Menschen soll für Veranstaltungen vermietet werden. Betrieben wird das Stadthaus vom sozialen "Frankfurter Verein".

Weitere Informationen Aus dem Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen: "Das Stadthaus als erster Baustein der neuen Altstadt soll eine gemeinsame, öffentliche Nutzung verschiedener Einrichtungen ermöglichen. Der große Saal bleibt als Veranstaltungsraum für die allgemeine Öffentlichkeit nutzbar. Wir werden daneben ein gemeinsames Nutzungskonzept für ein ökumenisches Kirchenmuseum im Zusammenwirken von Ikonenmuseum und Dommuseum, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Exponaten aus der evangelischen Kirche, für Teile des Stadthauses realisieren. Die Verwaltung des Stadthauses wird geprüft unter Einbeziehung der Saalbau und des Hauses am Dom." Ende der weiteren Informationen

Ikonenmuseum sieht "Riesenchance"

In einem nächsten Schritt sollen die infrage kommenden Institutionen, das Dommuseum, das Ikonenmuseum, das Archäologische Museum und die Evangelische Kirche zusammen mit einer noch nicht benannten Agentur oder einem Planungsbüro ein Konzept erstellen, wie das Stadthaus als Museum genutzt werden soll. "Wir sind total offen und sehen es als eine Riesenchance, einige unserer Stücke in einem erweiterten Kontext zeigen zu können", sagt Alexandra Neubauer vom Ikonenmuseum. Stücke wie etwa die Ikone der Erschaffung der Welt, die mit Religionsgeschichte in Zusammenhang stehen, könne sie sich sehr gut auch im Stadthaus vorstellen.

Umbau schon vor der ersten echten Nutzung

Was konkret im Stadthaus gezeigt werden soll, ist noch unklar. Klar ist aber, dass die Präsentation von Kunst Anforderungen an das Gebäude stellen wird, denen es bislang noch nicht genügt. "Auch Ikonen sind sehr sensibel und empfindlich und müssen entsprechend professionell präsentiert werden", so Neubauer. Bislang gibt das Gebäude das nicht her.

Versammlungssaal im Stadthaus. Das Museum soll im 2. Stockwerk entstehen. Bild © picture-alliance/dpa

Ein Umbau, zumindest in Teilbereichen des Hauses, ist also nötig. "Das Ziel ist es aber nicht, das ganze Gebäude wieder auf den Kopf zu stellen", meint Dezernent Becker. "Die Umbaumaßnahmen hängen vom Konzept ab. Es gibt aber eine große Bereitschaft, Eingriffe in das Stadthaus vorzunehmen."

Grundsätzlich sei die gesamte Bandbreite der Nutzung möglich, das sieht auch Michael Guntersdorf von der städtischen DomRömer GmbH, die für den Bau der neuen Altstadt zuständig ist, so. Aber das Stadthaus "an sich" solle nicht beeinträchtigt werden. "Die Hauptnutzung sollten Versammlungen und Tagungen sein, es wäre schade, wenn das zurücktreten muss."

Einen finanziellen Rahmen für die Umgestaltung des Baus gibt es laut Dezernent Becker noch nicht, aber eine Millioneninvestition sei "möglich". Bis Sommer 2018 soll die Umwandlung des Stadthauses dann geschafft sein.