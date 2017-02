zum Artikel Nach Aylan-Graffiti : Künstler prangern Not der Flüchtlinge an

Ihr Aylan-Graffiti ging um die Welt: Jetzt haben die beiden Frankfurter Künstler nachgelegt. Angeregt von einem 200 Jahre alten Gemälde malen sie gegen die Not der Flüchtlinge an - ein Werk, das aufrütteln will. [mehr]