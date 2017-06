Die Welt durch die Augen von Jägern, Sammlern oder Germanen sehen: Das soll bald im mittelhessischen Weimar möglich sein. Das Freilichtmuseum "Zeiteninsel" zeigt die Geschichte an ihrem Ursprungsort.

Gut 11.000 Jahre ist es her, dass Menschen dort siedelten, wo heute die Lahn mäandert und nicht weit entfernt davon die Bundesstraße Richtung Marburg verläuft. Nach Jägern und Sammlern ließen sich frühe Ackerbauern nieder, weitere Jahrtausende später Germanen. Künftig sollen Geschichtsinteressierte an Ort und Stelle in einem archäologischen Freilichtmuseum in diese vergangenen Zeiten eintauchen können.

"Zeiteninsel" heißt die Einrichtung, sie soll nun nach langer Planung Stück für Stück Gestalt annehmen. Den Zuschlag für das Museumsgebäude erhielt nach einem Wettbewerb die Architekten-Gesellschaft Birk Heilmeyer und Frenzel aus Stuttgart. Der Entwurf überzeuge mit seiner "selbstverständlichen und zugleich prägnanten Art", urteilt die Jury.

"Schaufenster in die hessische Landesarchäologie"

Mitte Juni beginnen die Bauarbeiten für das erste "Exponat" des Museums. Es handelt sich um die Rekonstruktion eines jungsteinzeitlichen Langhauses. Insgesamt soll es einmal fünf Nachbildungen von Ansiedlungen verschiedener Epochen geben - von einem Lagerplatz der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler bis zu einem germanischen Gehöft um Christi Geburt.

"Die 'Zeiteninsel' soll ein Schaufenster in die hessische Landesarchäologie sein", sagt Bezirksarchäologe Andreas Thiedmann. Er ist auch Vorstand der Genossenschaft, die das Museum realisiert und trägt. Dahinter stehen unter anderem die Gemeinde Weimar, die Stadt Marburg und der Kreis Marburg-Biedenkopf. Die Eröffnung des Museums wird 2020 oder 2021 angepeilt. Verschiedene Veranstaltungen finden aber schon jetzt auf dem Areal statt.

4,8 Millionen Euro vom Land

Das Museum soll vergangene Lebenswelten anschaulich und erlebbar machen - zum Beispiel, indem Besucher versuchen, nach Steinzeit-Art Feuer zu machen. Auch der Ort spielt bei der Vermittlung eine besondere Rolle. Denn die "Zeiteninsel" in der mittelhessischen Gemeinde Weimar entsteht dort, wo Archäologen auf Siedlungsspuren stießen.

"Die Authentizität des Ortes wird gewahrt", erklärt Thiedmann. Dazu gehört auch, dass das Gelände - es liegt in einem Renaturierungsgebiet - so modelliert wurde, wie es damals ausgesehen haben könnte. "Längst vergangene Landschaftsformen sollen nachvollziehbar werden", sagt Thiedmann. Alle Rekonstruktionen basierten auf archäologischen Erkenntnissen.

Das Land unterstützt das Vorhaben mit rund 4,8 Millionen Euro. Die "Zeiteninsel" werde bestehende Einrichtungen wie die Keltenwelt am Glauberg oder das Römerkastell Saalburg ergänzen, hatten das hessische Kunst- und das Finanzministerium zur Übergabe des Förderbescheides Ende 2015 angekündigt.

Forschungszentrum und Lernort

Landesarchäologe Udo Recker vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen sieht in der Einrichtung eine "willkommene Erweiterung" des Museumsangebotes. "Anders als bei der Saalburg und der Keltenwelt am Glauberg werden inhaltlich ganz neue Schwerpunkte gesetzt, denn erstmals werden keine Originale, sondern verschiedene Nachbauten aus unterschiedlichen Zeitschichten ausgestellt. Diese erlauben es den Besuchern, vergangene Lebenswelten unmittelbar zu erfahren." Zugleich sei die "Zeiteninsel" ein wissenschaftliches Forschungszentrum und außerschulischer Lernort.

Auch wenn die Archäologen einige Hinweise haben, wie die Siedlungen von einst ausgesehen haben könnten - warum sich Menschen immer wieder auf dem Gebiet des heutigen Weimar niederließen, darüber kann man nur spekulieren, sagt Experte Thiedmann. Wahrscheinlich hätten die Siedler hier genug Ressourcen wie Wasser, Wild und gute Böden gefunden sowie günstige Verbindungswege.