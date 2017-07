Sie heißen Ason, Samuel Harfst, Caro Kiste Contrabass, Vokuz und MarKuz Walach und sind aufstrebende Popmusiker aus Hessen. Was sie können, hören Sie hier.

Milky Chance und Namika haben gezeigt, dass Musik aus Hessen auch international erfolgreich sein kann. Auch diese Stars haben mal klein angefangen. Ein anstrengender Weg mit harter Arbeit, Herausforderungen, Hoffnungen und Durchbrüchen liegt hinter ihnen. Wir stellen fünf Bands und Solokünstler aus Hessen vor, die schon erste Erfolge erzielt haben und bereit sind für eine möglicherweise große Karriere. Die hessenschau stellt in dieser Woche jeden Abend eine von ihnen vor.

Ason: Wohlfühlpop von vier Schwestern

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Ason heißen die vier Schwestern aus Wiesbaden mit schwedischen Wurzeln. Dorotea, Lillianna, Joella und Mickelina Andersson nennen ihren Musikstil "Wohlfühlpop". Im Gepäck haben sie eigene Songs, aber auch Coverversionen im Ason-Style.

2014 wurden die Schwestern beim "Women of the World"-Festival zum besten Newcomer gewählt. Als Mädelsband wollen die vier Schwestern aber nicht abgestempelt werden. So würde man nur in eine Schublade gesteckt. "Bei Mädels denkt man sofort an seichte Popmusik, an eine Geige, an Blümchen im Haar. Aber das ist nicht das, was wir sind", sagt Dorotea Andersson. Ihre Schwester Lilianna ergänzt: "Wir sind Gitarre und Bass, wir können die Bühne auch rocken."

Das haben sie 2015 in Hamburg bewiesen. Beim Clubkonzert in der Großen Freiheit hatten die Wiesbadenerinnen die Chance auf eine Wildcard für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Der Auftritt begeisterte, am Ende reichte es für Platz 2, hinter Ann-Sophie. Eine Band, von der Hessen wohl noch öfter hören wird.

Erst Straßenmusik, dann "MTV Unplugged": Samuel Harfst

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Samuel Harfst kommt als Musiker von der Straße. Mit seiner Band zog er zunächst jahrelang durch die Innenstädte Deutschlands und Europas. Die ersten Alben produzierte und verkaufte er im Eigenbetrieb. Dazu jobbte er nebenbei auf dem Kartoffelacker in seinem Heimatort Hüttenberg (Lahn-Dill). "In Hüttenberg gibt es viel Landwirtschaft, da gibt es immer genügend zu tun, um sich was dazu zu verdienen", meint der 31-Jährige und schmunzelt.

In der Bremer Fußgängerzone wurde er schließlich von einem Konzertagenten entdeckt und erhielt einen Plattenvertrag bei EMI. Das war der Startschuss. Danach folgten Auftritte bei "MTV Unplugged", wo er zu den zehn besten Newcomern Deutschlands gezählt wurde. Ein Highlight seiner Karriere: der Auftritt als Vorband von Whitney Houston während ihrer Deutschlandtournee 2010. "Der Erfolg kam überraschend. Ich habe gedacht, dass das alles ein bisschen länger dauert. Mein Ziel war, so ungefähr mit 50 da zu sein, wo wir jetzt sind", sagt Harfst. Mittlerweile arbeitet er professionell als Musiker.

Caro Kiste Contrabass steht auf Jam-Sessions

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Caro Kiste Contrabass ist ein Trio aus dem Raum Kassel. Der Name setzt sich zusammen aus den Spitznamen der drei Bandmitglieder. Caro reimt, textet und singt, was ihr Mundwerk hergibt. Axel "Kiste" ist für die Percussions zuständig. Sein Lieblingsinstrument: die Holzkiste. Harry war früher Punk, jetzt macht er "kulturelle" Musik am Contrabass. Caro beschreibt das so: "Liederschreiberin trifft auf Grufti-Basser und experimentierfreudigen Folk-Multimusiker."

Sie alle haben übrigens nicht viel mit Notenlesen am Hut. Ihre Songs entstehen in Jam Sessions. Sie feilen so lange an einem Titel, bis er ihnen gefällt. "Die Lieder in unserem Gepäck sind musikalische Momentaufnahmen zum Hinhören", sagt Axel. Die drei sind mit Musik und Gesang so außergewöhnlich, dass sie es erst kürzlich auf Platz 1 der deutschen Liedermachercharts geschafft haben. Erfolgsrezept: anders sein.

Vokuz setzt seinem Schicksal Rap entgegen

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Daniel Räuber alias Vokuz lebt in Frankfurt und kennt den Ernst des Lebens nur zu gut. Durch eine angeborene Sehbehinderung ist er mit 17 schließlich ganz erblindet. Was er diesem Schicksal entgegensetzt, ist seine Musik, sein Rap. Dabei wäre es ihm am liebsten, wenn für andere seine Sehbehinderung keine große Rolle spielen würde.

Räuber will sich nicht als blinder Musiker einen Namen machen, sondern schlicht als Musiker. Dennoch beschäftigt er sich auch in seinen Songs immer wieder mit seinem Handicap, doch mit leichter Hand, fast schon poetisch. "Ab heute geht es mit nem Kickdown nach vorn, mach das Licht aus, denn ich brauch nur Wind auf den Ohren", rappt Daniel in seinem Lied "Kompass". Und weiter: "Siehst du nichts mit den Augen, wird alles andere klar."

Seine ersten eigenen Songs hat der 22-Jährige privat ins Netz gestellt und so auch Rap-Stars wie Kool Savas auf sich aufmerksam gemacht. Im vergangenen Jahr hat er dann sein erstes Album veröffentlicht - mit prominenter Unterstützung, etwa von Sänger Sebastian Hämer.

MarKuz Walach experimentiert mit selbstgemachten Instrumenten

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

MarKuz Walach ist Singer-Songwriter aus Kassel und ein wahrer Solokünstler. Denn eine Band braucht er nicht, er ist die Band. Der 30-Jährige spielt Gitarre, Schellenring und Mundharmonika zugleich und hat dann auch noch den Soul in der Stimme. Ein echter Hingucker auf der Bühne sind die selbstgebauten Instrumente. Da werden Feuerzeuge zum Beatmacher und die ausrangierte Auflaufform zum Schlagzeugersatz. "Gerade weil es nicht gekaufte Instrumente sind, hat das so einen besonderen Charme," sagt MarKuz.

Wenn MarKuz auf Konzerten und Festivals spielt, dann reist er mit seinem vollbeladenen Handkarren an. "Das ist viel praktischer, ich brauche zum Beispiel keinen Parkplatz." Das ist sein Markenzeichen. Das erste Album hat er bereits herausgebracht.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 24.07.2017, 19.30 Uhr