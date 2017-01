Die Frankfurter Senckenberg Gesellschaft wird 200 Jahre alt - und feiert das gleich ein ganzes Jahr lang: mit Sonderausstellungen, einem Familienfest und Konzerten. hessenschau.de hat fünf Höhepunkte zusammengestellt.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Senckenberg-Jubiläum starten am 28. Januar (ab 18 Uhr) mit einem illustren Event, für das die Tickets zwischen 150 (Jugendliche) und 300 Euro kosten: Zum neunten Mal lädt die SGN zu einem feierlichen Gala-Abend ins Naturmuseum ein. Motto ist in diesem Jahr "Der blaue Planet". Neben einem Sektempfang und einem Dinner gewährt die Gesellschaft Einblicke in ihre Forschungsergebnisse. Höhepunkt des Abends ist die Verleihung zweier Senckenberg-Preise für herausragendes Engagement für die Umwelt, beide Auszeichnungen sind mit 10.000 Euro dotiert.

Weitere Highlights sind die Sonderausstellungen zum Jubiläumsjahr: Die Schau "200 Jahre Senckenberg" (Juni 2017 bis Februar 2018) im Naturkundemuseum reist zurück in die Vergangenheit der Gesellschaft. Für die Ausstellung "Vielfalt schafft Leben" (29. September bis 5. August) hat das Senckenberg Naturmuseum seine Archive durchforstet und präsentiert Pflanzen, Tiere, Mineralien und sogar Meteoriten. Besucher sollen so auf kleinem Raum die unterschiedlichsten Ökosysteme erleben.

Mitmachen ist angesagt beim Wettbewerb "Ich und mein Senckenberg": Unter dem Hashtag #MeinSenckenberg sollen Besucher ihre Senckenberg-Schnappschüsse auf Instagram und Facebook teilen. Foto-Objekt kann dabei alles sein: das Lieblingsexponat, Impressionen, eine besonders gelungene Führung oder eine skurrile Begebenheit im Museum. Die drei schönsten, kreativsten oder faszinierendsten Fotos werden im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt ausgestellt (26. Juni bis 16. Juli). Außerdem verlost das Museum unter anderem eine exklusive Führung.

Mit einem Festkonzert gratulieren Chor und Orchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität der SGN (13. Juli, 20 bis 22 Uhr, Festsaal des Kasinos, Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt). Das Motto des Abends: "1817 – 1917 – 2017".

Am Sonntag, den 19. November öffnet das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt für ein großes Familienfest von 9 bis 18 Uhr seine Pforten. Geboten werden Wissenschaftsparcours durch die Labore und Sammlungen, verschiedene Bastel- und Forschungsstationen oder Wissenswettbewerbe. Auch die neuen Gebäudeteile können besichtigt werden.