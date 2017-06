Der Herkules in Kassel

Der Herkules in Kassel Bild © HR/Bennert Monumedia

Kassel feiert sein Wahrzeichen: Zum 300. Geburtstag des Herkules findet von Samstag bis Montag ein großes Fest für den griechischen Helden statt. Hier geht es zu den Highlights.

Geburtstagsfest am Samstag mit beleuchteten Wasserspielen

Welterbetag am Sonntag mit Bürgerfest

Kostenloser Eintritt am gesamten Pfingstwochenende

Ob mit Badehose bei Facebook oder nackt im wirklichen Leben: Die Herkules-Statue, die aus 500 Metern Höhe auf Kassel blickt, ist ein Hingucker. Und sie ist ein Besuchermagnet, das an Pfingsten wieder viele Menschen anlocken wird: Die Stadt feiert den 300. Geburtstag des antiken Superhelden von Samstag bis Montag mit einem großen Volksfest. Kulisse ist natürlich der Herkules und das UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe.

Live-Musik, Theater und Sonderausstellung

Los geht es am Samstag um 15 Uhr im Bergpark rund um das Schloss Wilhelmshöhe. Dort steht Live-Musik auf dem Programm , zudem gibt es kleine Theateraufführungen und ein Fotoaktionskünstler wird im Heißluftballon rund um den Herkules fliegen. Essens- und Getränkestände gibt es natürlich auch.

Die Besucher können auch das Schloss Wilhelmshöhe besichtigen. Die Veranstalter zeigen dort zu Ehren des Stadtwahrzeichens die Sonderausstellung "Herkules 300. Wiedergeburt eines Heldens". Es wird sehr anschaulich erklärt, wie sich Landgraf Karl von Hessen-Kassel (1654 bis 1730) vor 300 Jahren bei einem Besuch in Rom in eine Marmorstatue aus der Antike verliebte.

Kostenloser Eintritt in alle Einrichtungen

Herkules-Zeichnung von Otto Waalkes Bild © Jens Wellhöner (hr)

Diese Statue zeigte den griechischen Superhelden Herkules, wie er sich auf seine Keule stützt. Diese berühmte Statue namens "Herkules Farnese" ließ er nachbauen - als acht Meter hohe Kupferfigur, die nun seit 1717 hoch über Kassel thront. Bei der Ausstellung ist auch eine Zeichnung des Künstlers und Komikers Otto Waalkes zu sehen, die er anfertigte, als er in Kassel zu Besuch beim "Geburtstagskind" war.

Das ganze Fest, auch die Ausstellung und der Eintritt ins Schloss, sind für Besucher an diesem Wochenende und am Montag kostenlos.

Künstler malen und zeichnen mit Kindern

Auch für Kinder wird am Samstag einiges geboten. Zwei Kunst-Profis, der Zeichner Albert Schindehütte und Maler Otmar Alt, haben sich als Kinder-Betreuer gemeldet. Sie werden mit den Kids malen, zeichnen und die Werke dann auch signieren. Die Kinder können also echte Kunstwerke von Schindehütte und Alt mit nach Hause nehmen. Auch das ist kostenlos.

Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe Bild © hr

Das Geburtstagsfest endet am Samstag mit den "beleuchteten Wasserspielen". Das Spektakel geht um zirka 21.45 Uhr los. Die Wasserspiele sind erstmals in diesem Jahr komplett, denn die Kaskaden unter dem Herkules sind nach ihrer Sanierung wieder in Betrieb.

Bürgerfest und Sonderführungen am Sonntag

Am Sonntag findet der Internationale UNESCO-Welterbetag statt, mit vielen Sonderführungen durch das Welterbe. Zudem gibt es ein Bürgerfest. Die Besucher können die ganze Blütenpracht des Bergparks geniessen, zum Beispiel auf der Roseninsel am Schloss. Falls es regnet, sind im Bergpark Pavillons aufgebaut, in die sich die Besucher zurückziehen können. Und es gibt natürlich das Schloss, das jeder besichtigen kann.

Sowohl am Sonntag, als auch am Montag finden die Wasserspiele nachmittags im Bergpark Wilhelmshöhe statt.