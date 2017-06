Gefeierte Festspiel-Premiere in Bad Hersfeld - trotz Eklat

Die Sterne standen nicht gut für den Festspiel-Auftakt in Bad Hersfeld: Der Zank um den gefeuerten Schauspieler Paulus Manker wurde öffentlich ausgetragen. Das Publikum war am Premierenabend trotzdem begeistert.

Vier verschiedene Schauspieler sollten bei der Uraufführung von "Martin Luther - Der Anschlag" bei den Bad Hersfelder Festspielen den Kirchenmann spielen - beim Premierenabend am Freitag waren nur noch drei übrig. Intendant Dieter Wedel hatte kurzfristig am Donnerstag den renommierten Schauspieler Paulus Manker rausgeschmissen. Als Grund nannte er das "unberechenbare und provokante " Verhalten des Schauspielers.

Gelungene Premiere trotz Eklat

Ein Eklat, den das Publikum kaum störte: Schauspieler Christian Nickel, der Luther nun zweifach verkörperte, wurde für seine Darstellung Luthers als Reformator und Wutbürger gefeiert. Die Rolle des Wutbürger-Luthers sollte eigentlich Paulus Manker spielen. Der hatte sich noch am Freitagabend gegenüber dem hr mit wüsten Beschimpfungen zu seiner kurzfristigen Kündigung durch Wedel geäußert: Der Intendant habe den "Stil eines nordkoreanischen Diktators", das Stück die "Brisanz von Hundepisse".

Etwa 1.200 Zuschauer waren am Freitagabend in die Stiftsruine nach Bad Hersfeld gekommen. Auf der Bühne inszenierte Wedel 30 Schauspieler, nochmal so viele Statisten und eingespielte Filme. Nach dreieinhalb Stunden applaudierte das Publikum begeistert, wenn auch einige bemerkten, das Stück sei deutlich zu lang. Viele beeindruckte besonders die spontane Leistung von Christian Nickel, der kaum 24 Stunden Vorbereitung für seine zusätzliche Luther-Rolle hatte.

Bouffier: "Besonders heller Stern"

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) würdigte die Bad Hersfelder Festspiele zum Auftakt als "besonders hellen Stern am Firmament der kulturellen Ereignisse" und nannte Luther "eine faszinierende Gestalt", die Weltgeschichte geschrieben habe. Ihm verdankten die Deutschen ihre Sprache und ein Stück ihrer Identität.