Der jüngste Eklat bei den Bad Hersfelder Festspielen wird zur Schlammschlacht: In einer Mail beschimpft der geschasste Burgschauspieler Paulus Manker massiv Intendant Dieter Wedel. Daraus geht auch hervor: Der Streit zwischen beiden schwelte schon länger.

Einen Tag nachdem er in Bad Hersfeld rausgeschmissen wurde, legt Burgschauspieler Paul Manker gegenüber dem hr nach: In einem Statement vom Freitag schreibt er, Dieter Wedel sei nicht imstande, Regieanweisungen zu geben, "da er nur im Stil eines nordkoreanischen Diktators wochenlang Angst und Schrecken verbreitet".

Wedel unterdrücke jede freie Meinungsäußerung. Er sei "ein bemitleidenswerter, alter Mann mit schlecht gefärbtem Haar, der sich von 'Luther' sehnsüchtig einen Eklat erhofft". Der von Wedel provozierte Eklat werde aber nicht eintreten, so Manker, da das Theaterstück "die Brisanz von warmer Hundepisse hat".

Weitere Informationen Paulus Manker Der 59 Jahre alte Wiener arbeitete bereits mit Peter Zadek und anderen namhaften Regisseuren zusammen. Einen Namen machte er sich 1994 im Film "Schlafes Bruder" von Joseph Vilsmaier. Österreichische Zeitungen bezeichnen Manker wegen seines berüchtigten Temperaments mitunter als "Austro-Kinski" - in Anlehnung an den 1991 verstorbenen deutschen Schauspieler Klaus Kinski, der für seine Genialität, aber auch für Wutausbrüche am Set berühmt-berüchtigt war. Ende der weiteren Informationen

Star-Regisseur Wedel hatte Manker am Donnerstag, einen Tag vor der feierlichen Eröffnung der renommierten Theaterfestspiele, wegen eines "irreparablen Zerwürfnisses" gefeuert. Der 59-Jährige habe eine Probe zum Stück "Martin Luther - Der Anschlag" verlassen, was der "Höhepunkt seines inakzeptabel beleidigenden, unberechenbaren und provokanten Verhaltens während der Probenzeit" gewesen sei.

Heftige Spannung während der Probezeit

Weitere Informationen Dieter Wedel Der 74 Jahre alte Regisseur und Drehbuchautor ist seit 2014 Intendant in Bad Hersfeld. In den 70er Jahren drehte er zahlreiche preisgekrönte Fernsehfilme. Von 2002 bis 2014 leitete er die Nibelungenfestspiele in Worms. Schlagzeilen machte er unter anderem wegen Wutausbrüchen bei Dreharbeiten und Plagiatsvorwürfen nach seinem Film "Die Affäre Semmeling" (2002). Ende der weiteren Informationen

Der Eklat vom Donnerstag hat offenbar eine längere Vorgeschichte, wie aus einem E-Mail-Wechsel hervorgeht, den Manker seinem Statement vom Freitag beifügte. Die Korrespondenz vom 27./28. Mai belegt, dass es zwischen ihm und Wedel schon länger heftig gebrodelt hat. Manker reagiert unter anderem auf eine Rüge von Joern Hinkel, dem künstlerischen Leiter der Festspiele: Die Festspielleitung sei nicht bereit, Mankers "Beleidigungen dem Regisseur und dem Team gegenüber" weiter hinzunehmen, schreibt Hinkel darin.

In seiner Antwort beschwert sich Manker darüber, dass Wedel die Probenzeit für "endlose Monologe" verwendet habe. Damit habe er kostbare Zeit verschwendet. Die Aufführung eines Stücks sei "kein diktatorisches Soloprogramm".

"Gedemütigt und deprimiert"

Wedel gebe Anweisungen, "die kein Mensch in so kurzer Zeit erfüllen kann". Es werde nur "kritisiert, entmutigt, fertig gemacht, gemaßregelt, gedemütigt und deprimiert". Am Ende legt Manker eine Vertragsauflösung nahe.

Die Bad Hersfelder Festspielleitung wollte sich auf Anfrage nicht weiter zu Mankers Vorwürfen äußern.